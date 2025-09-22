Politika by neměla být odtržena od každodenní reality občanů, říká lídr Pirátů

Pavla Cinkánová
  11:12
Většinu svého profesního života strávil Petr Slanina ve zdravotnictví, sociálních službách nebo školství. Aktuálně pracuje pro izraelskou společnost, která se zabývá pokrokovými způsoby léčby onkologicky nemocných.

Petr Slanina je jedničkou kandidátky Pirátů v Libereckém kraji. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Proč jste před lety vstoupil do komunální politiky?
Především asi proto, že jsem měl pocit, že věci kolem nás by šly dělat lépe a spravedlivěji. Zní to možná jako klišé, nicméně se domnívám, že pokud si politik na stejnou otázku odpoví jinak, nemá v politice co pohledávat. V komunální politice člověk nejlépe pochopí, že to není jen o ideologiích, ale především o řešení reálných problémů lidí, kteří za vámi chodí a ptají se, kdy se opraví to, či ono nebo proč něco nefunguje. A to je zkušenost, kterou bych si případně chtěl odnést i do vyšší politiky.

Co dál stojí za tím, že jste se rozhodl nyní mířit ještě výš? Čemu byste se ve Sněmovně chtěl věnovat?
To rozhodnutí bylo logickým vyústěním mé aktivity v politice. Liberec mám rád a baví mě pomáhat posouvat tu věci dopředu. Když se něco podaří prosadit, vidíte v podstatě ihned pozitivní dopady na životy lidí a to je na komunální politice jedinečné. Nicméně, pokud jsem chtěl uplatnit své profesní znalosti a zkušenosti, byla kandidatura do Sněmovny dalším logickým krokem. Věnovat bych se určitě chtěl především zdravotnictví, kde se profesně na různých úrovních pohybuji několik desítek let a asi by nebylo rozumné chtít v mém věku začínat prakticky od nuly v jiném oboru.

Jak jste zmínil, politiku kombinujete s profesním fungováním v odlišných, zejména soukromých sektorech. Je důležité neztrácet kontakt s praxí?
To, že kombinuji politiku s profesním fungováním v soukromých sektorech, je pravda jen částečně. Před tím, než jsem začal pracovat na současné pozici, jsem totiž dlouhé roky pracoval ve veřejných zdravotnických institucích, kde jsem si kariéru prošel opravdu od těch zcela nejnižších pozic. Také jsem několik let přednášel na Univerzitě Karlově. Nicméně to zmíněné propojení se soukromým sektorem považuji za užitečné. Politika by nikdy neměla být odtržena od každodenní reality občanů a firem. Pokud politik žije jen v poslanecké, senátorské nebo jiné bublině, snadno mu unikne, co běžné lidi trápí. Díky tomu, že působím i v soukromém sektoru, navíc v oboru, který poměrně výrazně posouvá kupředu například léčbu některých onkologických onemocnění, na které donedávna moderní medicína neměla odpověď, vidím věci z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance. Když pak ve Sněmovně přijde na rozhodování, myslím, že dokážu posoudit, jestli to, co prosazujeme, dává smysl.

Hřib je odpovědný za pobírání odměn z městské firmy, tvrdí právní analýza

Jak hodnotíte s koncem volebního období působení současné vlády? Co se jí povedlo, co naopak nikoliv?
Každá vláda má nějaké úspěchy a nějaké neúspěchy. Já jsem poslední, kdo by jí chtěl úspěchy upírat. Současné vládě se například podařilo udržet stabilitu v obtížné době, zvládla české předsednictví v Evropské unii, dokázala posílit naši bezpečnost v kontextu války na Ukrajině a prosadila, také s velkým přispěním Pirátů, některé kroky v digitalizaci. Na druhou stranu, co podle mě nezvládla vůbec, je komunikace s lidmi. Opatření často přicházela pozdě, byla složitě vysvětlována a veřejnost tak nebyla přesvědčena o jejich smyslu. V oblasti školství nebo zdravotnictví zůstalo příliš mnoho slibů jen na papíře. Osobně mě taky velmi mrzí to, co zbylo z připravované legalizace konopí, i když i to, co se nakonec podařilo prosadit, má smysl a již nebudou padat drakonické tresty za vypěstování několika rostlin. Každopádně mám pocit, že místo moderní vize pro Českou republiku se vláda často soustředila jen na hašení krizí a úsporná opatření, která dopadla hlavně na běžné lidi. Její přešlapování ve stylu slona v porcelánu v poslední bitcoinové kauze už bylo jen smutné završení toho všeho.

Letošní šance Pirátů na úspěch vidíte nadějně? Jak moc straně uškodil neúspěch Ivana Bartoše s projektem digitalizace stavebního řízení?
Myslím si, že máme slušně nakročeno a dnes už lze poměrně jednoznačně konstatovat, že trend preferencí nabral stoupající tendenci. Míříme na dvouciferný výsledek a alespoň 20 mandátů. Pokud jde o Ivana, neřekl bych, že lze hovořit o jasném neúspěchu. Ivan byl první, kdo se odhodlal do stavebního řízení a jeho digitalizace říznout a šlápl některým lidem na penězovody, což se jim logicky nelíbilo. Z plánovaných dvou miliard, které měly navíc odejít do soukromých kapes, udělal několik stovek milionů. Jeho chybou bylo, že si tyto konotace včas neuvědomil. Každopádně digitalizace stavebního řízení z 80 procent funguje, to ostatně potvrdila jak vláda ve svém vlastním hodnocení, tak i audit. Ještě před bypassem bylo Portálem stavebníka podáváno 5 tisíc žádostí týdně a zmiňovaná zpoždění byla následkem uměle vyvolané hysterie před 1. červencem 2024 a masivním podáváním žádostí v papírové podobě. Kdyby tento projekt vláda neuložila k ledu a ten rok, co Piráti nejsou ve vládě by využila k jeho dopracování, mohli jsme nyní mít plně funkční systém.

Řekl jste, že byste se ve Sněmovně chtěl věnovat především zdravotnictví. Co říkáte na jeho úroveň v odlehlejších oblastech Libereckého kraje? V posledních letech se o tomto problému vedou vleklé debaty, zatím ale bez výsledku.
Musíme využít všechny dostupné motivační nástroje, ať už se jedná o rezidenční místa, bonifikace pojišťoven i cílené programy pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotníky. Přesto ale musíme realisticky konstatovat, že v některých příhraničních oblastech to bude velmi komplikované. Pokud někdo hodlá slibovat, že do roka a do dne bude v každé příhraniční vísce praktik, stomatolog a pediatr, tak buď vůbec nezná reálie, nebo prostě lže. V těchto oblastech je klíčová dopravní dostupnost – samosprávy mohou například financovat dopravu za péčí třeba pro seniory, rodiče s dětmi či handicapované spoluobčany. Pomoci by mohla i spolupráce se zaměstnavateli tak, aby dodržovali zákon a umožnili zaměstnancům absolvovat vyšetření, s čímž je dnes stále problém. Součástí našeho pirátského plánu, jak modernizovat Česko, je i orientace ve zdravotnickém systému, která je podle nás naprosto klíčová. To znamená přehledné a především dostupné informace o volných kapacitách a čekacích dobách. U specialistů navrhujeme také lépe využít mobilní pacienty, kteří si jsou schopni za péčí dojet, aby lokální kapacita zůstala pro ty, kteří cestovat nemohou.

Petr Slanina

  • Je mu 51 let, je zastupitelem statutárního města Liberec.
  • Odborník v oblastech zdravotnictví a zdravotnických systémů, bioetiky nebo zdravotnického práva.
  • Předseda místního sdružení Liberec, bývalý vysokoškolský pedagog.
  • Aktuálně pracuje pro izraelskou společnost, která se zabývá inovativními způsoby léčby onkologicky nemocných.
  • Člen protidrogové komise rady Liberce. Aktivně se zajímá o adiktologii a drogovou problematiku, podporovatel implementace psychedelik v psychoterapii a v paliativní péči.

Souvisí to také s reformou sociálních služeb?
My jako Piráti dlouhodobě upozorňujeme na to, že Česko musí posílit i komunitní a preventivní péči v terénu, která předchází přetížení nemocnic i zbytečným komplikacím. No a to vlastně souvisí i s problematikou sociální péče, protože je třeba především dotáhnout zdravotně-sociální pomezí, aby nemocnice nesuplovaly sociální služby a naopak. Pokud budou oba systémy správně propojeny, zefektivní to jak zdravotnické, tak sociální služby. Pokud se třeba podaří, aby senioři nebo lidé se zdravotním postižením mohli žít co nejdéle doma s důstojnou podporou, uleví to jak jim a jejich rodinám, tak i celému systému.

Zaujalo mě, že podporujete zavedení psychedelik v psychoterapii a paliativní péči. Co si pod tím představit?
Tohle je téma na několik přednášek. Psychedelické látky zažívají renesanci a dnes již na základě spousty výzkumů víme, že mají obrovský potenciál v oblasti péče o duševní zdraví. Například ketamin, i když zde nejde o psychedelickou látku v pravém slova smyslu, je již nějakou dobu využíván k léčbě silných, farmakorezistentních depresí v synergii se správně zvolenou psychoterapií. Víme, že MDMA (extáze – pozn. red.) dokáže zase pomáhat efektivně zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu. Dále také víme jistě, že třeba psilocybin, který byl nedávno pro využití v psychoterapii schválen právě v Poslanecké sněmovně, dokáže téměř zázračně na rozdíl od běžných psychofarmak a antidepresiv řešit existenciální tíseň u terminálně nemocných lidí. Ve zkratce, ten potenciál je prostě obrovský a momentálně nevyužitý. Záleží jen na nás, jak se k celé problematice postavíme. Zda umožníme českým pacientům, pro které v podstatě neexistuje žádná jiná účinná léčba, aby z tohoto potenciálu mohli naplno těžit tak jako v zahraničí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

