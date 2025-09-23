Pokulháváme v péči o ty nejohroženější, říká krajský lídr STAN Sviták

Politickým systémem stále stoupá. Ze starosty českolipského Prysku se Jan Sviták vypracoval nejprve na pozici náměstka hejtmana pro resort dopravy. Nyní míří jako lídr STAN v Libereckém kraji také do celostátní politiky.

Jan Sviták by ve Sněmovně rád využil i své celoživotní zkušenosti z oblasti dopravy. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Co byste do Sněmovny chtěl přinést? Čemu se plánujete věnovat?
Chtěl bych se věnovat především tématům, se kterými mám zkušenosti, ať už jako starosta, nebo jako náměstek Libereckého kraje. Především je to tedy doprava, regionální rozvoj včetně moderní správy a její digitalizace i zjednodušování. Dále jsou to oblasti jako moderní a atraktivní venkov, kultura, ochrana památek a cestovní ruch.

Považujete za užitečné, že znáte fungování politické scény právě i z nižších úrovní? Je tohle to, co některým poslancům chybí, a mají pak na reálné fungování obcí a venkova zkreslený pohled?
Politika je v podstatě řemeslo a já zastávám názor, že by si měl politik projít postupně všemi jejími stupni. Od obcí, přes kraj, až do té celostátní. Považuji to za nezbytné pro získání zkušeností a znalostí skutečných problémů v území. Často se opravdu stává, že jsou politici na celostátní úrovni tak trochu „odtržení“ od běžných problémů občanů.

Jak dlouho už víte o tom, že bude pozice lídra krajské kandidátky STAN právě na vás? Rozhodoval jste se, zda do toho vůbec půjdete, nebo to byla jednoznačná volba?
Rozhodl jsem se kandidovat v březnu letošního roku. Následně jsem byl na Sněmu Starostů pro Liberecký kraj zvolen lídrem. Vyhodnotil jsem, že bych se měl pokusit po 23 letech a čase, kdy mi padla padesátka, zúročit své zkušenosti z práce pro obec a kraj ve Sněmovně a i to, že mám sílu, chuť a odvahu pracovat ve prospěch občanů naší země. To byly hlavní důvody pro mé rozhodnutí a roli samozřejmě hrála i opravdu velká podpora mých kolegyň a kolegů.

Plánujete zůstat ve funkci náměstka i jako poslanec?
Jako poslanec bych na postu náměstka pro dopravu setrval jen na dobu nezbytnou k předání agendy. Odbor s více než dvoumiliardovým rozpočtem nelze předat ze dne na den. Zároveň zastávám názor, že není možné vykonávat dvě takovéto politické funkce současně.

Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí. Rakušan reaguje na Dozimetr u soudu

Už jste zmínil, že se ve Sněmovně chystáte využít své celoživotní zkušenosti z oblasti dopravy. Jakým směrem by se Česká republika v tomto ohledu měla vydat, aby se úroveň dopravy zlepšovala co nejefektivněji?
V dopravě vidím jako zcela zásadní modernizaci infrastruktury. Nezbytné je zahájení staveb vysokorychlostní tratě. Především v příhraničních oblastech je velkým tématem elektrizace železničních tratí a obecně zlepšení liniové železniční infrastruktury. Celorepublikově je velkým tématem zajištění stabilního financování silnic nižších tříd a dobudování základní dálniční sítě. V případě krajů už samotné udržení, či mírné zlepšení stavu krajských silnic znamená vynakládání velkých částí krajských rozpočtů na úkor jiných oblastí.

Konkrétně v Libereckém kraji je zcela zásadní stavba rychlostní železnice z Prahy do Liberce a modernizace železničních tratí. Klíčové je u velkých staveb zapojení soukromého sektoru v rámci Public Private Partnership projektů. V cyklodopravě vidím zase jako nejdůležitější budování sítě cyklistických tras s ohledem na bezpečnost cyklistů a plynulost dopravy a zcela určitě bych chtěl podpořit zřízení funkce národního cyklokoordinátora pro ČR. A celkově musí dojít ke zjednodušení všech dopravních agend na obcích, zejména přetížených obcí s rozšířenou působností, a vedle toho nesmí ustrnout ani digitalizace veřejné správy jako takové.

Dále byste se podle vaší stranické vizitky rád věnoval oblasti kultury a novelizaci zákona o kulturních institucích. Proč? Co všechno může a má novela přinést?
Hlavním cílem Zákona o veřejných kulturních institucích je posílení stability a efektivního chodu kulturních institucí v ČR. Tím hlavním přínosem je víceleté plánování a vícezdrojové financování, které zvýší finanční nezávislost a stabilitu institucí. Důležitá je i účast odborné veřejnosti na řízení a snížení politického vlivu na chod institucí. Pro demokracii v ČR, vlastně obecně, jsou zásadní silná a nezávislá veřejnoprávní média. Proto bych chtěl prosazovat stabilní financování České televize a rozhlasu a zajištění jejich transparentního hospodaření prostřednictvím kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Je pro mě důležité dokončení legislativních změn, které ochrání svobodu slova i veřejný zájem. Nutná je i podpora kulturních center v regionech, uměleckých škol i start-upů v kulturních a kreativních odvětvích. Chci zajistit, aby kultura byla dostupná nejen ve velkých městech, ale i v malých obcích, a aby se stala hybatelem vzdělávání, ekonomiky a společenské soudržnosti.

Jan Sviták

● 51 let, dvě děti

● bývalý profesionální motokrosový závodník

● členem Starostů pro Liberecký kraj je od roku 2018, ve stejném roce se stal také místopředsedou hnutí, v roce 2024 pak 1. místopředsedou

● mezi lety 2002 až 2020 starosta Prysku na Českolipsku, pod jeho vedením obec ovládla v roce 2016 krajské kolo soutěže Vesnice roku

● od roku 2019 působí ve funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy

● mezi jeho sportovní koníčky patří kromě motokrosu také rekreační lezení, běh a cyklistika

● je členem amatérského divadelního spolku Pryskadlo, rád čte literaturu i sám píše

V neposlední řadě avizujete, že se chcete věnovat sociální politice. Z jakého pohledu?
Už za svého působení na obci a ve Svazku obcí Novoborska jsem se věnoval především nastavení systému financování sociálních služeb v regionu, a to se nám jako prvním v Libereckém kraji i podařilo. Zajištění podmínek pro nastavení víceletého stabilního financování a vytvoření jednotného systému krajských sítí sociálních služeb je v této oblasti zásadní. Důležité je zajištění adekvátní podpory terénní péče v domácnostech, zajištění kapacit pobytových zařízení a podpory pečujících osob. Přivítal bych i vytvoření zákona o ochraně dětí a podpoře rodin, který sjednotí systém péče o ohrožené děti v ČR. Stále pokulháváme v péči o ty nejohroženější. Pořád není systémově zajištěna podpora dětí s poruchou autistického spektra, zejména nejtěžšími formami, kde na rodinu dopadá extrémní psychická i finanční tíseň. Pomoc přitom nepřichází od státu, ale hlavně od neziskovek, a rodiče si musí říkat o pomoc sami. Chybí klíčové odlehčovací služby, a to je špatně.

A co říkáte na úroveň zdravotnictví, která je například v odlehlejších oblastech Libereckého kraje tristní? Není zde lékařská fakulta a množství praktiků i zubařů je navíc v předdůchodovém věku…
Chci usilovat o rovnou dostupnost péče v každém regionu. Jednou z cest je přenesení některých úkolů z lékařů na zdravotní sestry, zvýšení efektivity hygienických stanic a podpora malých obcí v udržení lékáren – včetně moderních lékových automatů. Nově bude moci zdravotní pojišťovna uzavírat smlouvy se zahraničními poskytovateli péče, například v Německu, Rakousku či Polsku. To umožní zajistit časově i místně dostupnější zdravotní služby pro obyvatele příhraničních oblastí a zlepší dostupnost specializované péče, která je na české straně často nedostatečná nebo vzdálená. Možností je i motivace lékařů k práci v regionech prostřednictvím finančních pobídek a zlepšení pracovních podmínek, nikoliv povinných umístěnek. Dále také podpora praktických lékařů a jejich větší zapojení do péče, aby se ulevilo specialistům a například i zlepšení vzdělávacího systému pro lékaře, včetně podpory mediků a zjednodušení atestačního procesu.

Liberecký kraj je po Praze územně vůbec nejmenším v ČR. Jak konkrétně chcete ve Sněmovně prosadit jeho vliv a význam, aby sem proudily dotace do potřebných oblastí a nezapomínalo se na něj?
Pro Liberecký kraj je z mého pohledu nejdůležitějším cílem modernizace infrastruktury. Rychlé železniční spojení s Prahou, kvalitní krajské silnice a mosty, elektrifikace a modernizace regionálních železnic a kvalitní a dostupná veřejná doprava. To vše přinese snazší dostupnost našeho regionu a jeho další rozvoj.

Náš region je charakteristický převahou lehkého průmyslu a specifických odvětví, jako je například sklářství, šperkařství a v poněkud jiné podobě i textilnictví. Platí stovky let, že tyto regiony trpí mnohem více, při výkyvech, krizích, zdražování energií, dochází k prudkému propadu. Těm je potřeba pomoci, vždyť jde také o národní bohatství a tradice. Nezbytná je podpora dostupného bydlení, aby se zabránilo vylidňování venkova a s tím související podpora sociálních, zdravotních a školních služeb i zajištění pracovních příležitostí v regionech. Velmi silnou stránkou a zároveň příležitostí k dalšímu rozvoji je cestovní ruch, kde je třeba i nadále rozvíjet fungování destinací cestovního ruchu.

