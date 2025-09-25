Nejdříve šlo podle SPOLU o všechno, teď jde o Česko! Křiklavé barvy webu koalice a vykřičníková rétorika může na někoho působit vyhroceně, nebo dokonce útočně. Ztotožňujete se s prezentací SPOLU a s tím, jak se snaží zapůsobit na voliče?
Když přišly první návrhy, tak to pro mě i pro kolegy byl šok. Nicméně je dobré ty věci vždycky testovat na lidech. A to za mě vyšlo velmi pozitivně. Barevná pestrost byla pro lidi zajímavější než konzervativní modré barvy. A pokud jde o hesla – jak se nám kampaň vyvíjí a jak se nám vyvíjí prostředí před volbami v České republice, tak mám pocit, že jsou ta hesla významně naplňována. Protože z toho, co zaznívá z úst některých kandidátů na některých kandidátkách, mám skutečně pocit, že to znamená ohrožení stávajícího systému v České republice. A významná změna kurzu od západu někam na východ. Nebo někam do tmy. Není to žádná legrace, nikdy jsem nezažil, aby tak otevřeně proruské výroky zaznívaly v hlavních médiích.
Co patří mezi tematické pilíře koalice SPOLU?
Ty pilíře přinesla spíše doba. Hlavní pilíř je bezpečnost. Za mě je druhý asi dostupné bydlení a na třetí a čtvrté příčce jsou pro mě stejně důležité zdravotnictví a školství.
Jak se stavíte k českému zdravotnictví, potažmo ke zdravotnictví v Libereckém kraji? Jaká je jeho úroveň a mělo by být zdarma, nebo se platit?
Dneska samozřejmě zdravotnictví už zadarmo není. Když budu uvažovat o nějaké změně, tak pokládám za základní princip to, že bychom si měli banalitní částky a banalitní ošetření platit sami, aby v systému zbylo víc peněz na vážné nemoci. Protože peníze tam skutečně docházejí, lékařská věda a významná část výzkumu jde velmi rychle dopředu. A tvářit se, že každý bude mít nárok na tu nejlepší péči, je obrovské pokrytectví, protože to stát není schopen ufinancovat. Druhá věc je dostupnost péče na území kraje. Ta má významné rezervy. Dostupnost praktických a dětských lékařů, zubařů, specialistů, očařů, kožařů není nic, na co bychom měli být pyšní. Plošné pokrytí mají nově na starosti pojišťovny a ty musí hledat nástroje, jak budou s lékaři uzavírat kontrakty. Dotace či podpora na zřízení nových ordinací by měla směřovat do problémových území, kde je specialistů nedostatek. Je to poměrně logická věc, která nefunguje. Fungoval zde spíš lobbing nemocnic. Ale když se na to podíváte pohledem logistiky – když jdete za praktikem v menší střední obci a on vás pošle za specialistou, tak stejně jedete do nemocnice. A když je praktik v nemocnici, tak by se mohly ty cesty významně zkrátit. Člověk to ale musí vážit území od území.
Petr Beitl (59 let)
Je poslancem Parlamentu České republiky a členem rady města Jablonec nad Nisou. Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci.
Vítáte novelu trestního práva, která dekriminalizuje pěstování konopí. Ulehčí podle vás lidem, kteří ho potřebují kvůli zdravotním důvodům. Dá se ale ovlivnit nebo kontrolovat, k jakým účelům pěstitel své konopí využije?
Jak to vnímám v terénu, tak třeba policie je významně proti; přesně z těch důvodů, o kterých mluvíte. Pro ně je pak samozřejmě velmi složité dohledat důkazní materiál proti opravdovým dealerům. Nicméně není dobré, aby padaly drakonické tresty za pěstování několika kytek konopí, jak jsme tomu byli svědky v minulosti. Třeba když se tři kluci, co se domluví a pěstují pár rostlin v lese, stali organizovanou skupinou. Můžou pak dostat i několik let natvrdo, i když si to pěstují pro vlastní potřebu. Hledali jsme kompromis. V počtu rostlin, v hmotnosti účinné látky. Konopí má prokazatelně léčebné účinky na různé nemoci. Proto jsme konzultovali s odborníky z obou táborů, abychom se posunuli od zákazu, který postihuje například lidi, kterým pomáhají doma dělané konopné masti a tinktury. Takových lidí je hodně. Chtěli jsme se dostat přes ty bariéry.
Jste předkladatelem diskutovaného návrhu ústavního zákona, kterým by Listina základních práv a svobod nově definovala manželství pouze jako svazek muže a ženy. Co vás k tomu vedlo?
Jsem jedním z mnoha předkladatelů, návrh zákona rozhodně nepíšu sám. Já jsem to upřímně bral jako připojení se k druhé straně odporu proti, jak je nazvat, proti našim kolegům ze Sněmovny, kteří chtěli dosáhnout všeho. Tak my jsme postavili druhou stranu, kde chceme mít všechno. A doufal jsem, že se to sejde – ty obě strany odporu – na nějakém rozumném řešení. Což se nakonec stalo. S tím jak nakonec hlasování dopadlo, jsem spokojen. Vůbec nevylučuji, že do budoucna s tou věcí může něco pohnout. Ale mám významný problém s tím, aby Sněmovna byla blokována podobnými dohady, když máme daleko důležitější legislativu. Pro mě tohle – a mám to projednané také v terénu – fakt není hlavní téma pro většinovou společnost. V případě, kdy jsme neměli vyřešenou důchodovou reformu, trestní řád a podobné věci, a tohle nás stálo tři týdny práce, je to pro mě docela tristní.
V posledních volbách do Sněmovny v roce 2021 skončila na prvním místě koalice SPOLU s téměř 28 procenty hlasů. Jak vidíte své letošní šance?
Je to samozřejmě velmi těžké obhájit. Země si prošla těžkými krizemi, jako byly energetická krize, inflace a válka na Ukrajině. A to, co mají občané jako bonus, je, že nebyly zlikvidovány veřejné finance jako za covidu. Budoucí vláda má významnou výhodu v tom, že Česká republika je na tom ze všech ekonomických parametrů nejlépe ze všech sousedních států. A je na tom významně dobře i v Evropě. A my musíme vysvětlovat a vysvětlovat. Čísla nám jdou na ruku, musíme mezi lidi a upozorňovat je na nebezpečí v souvislosti s demagogií šířenou zejména na sociálních sítích. Že dneska to není jen o tom, že na nás tlačí nějaká opozice. Ale že tady velmi intenzivně funguje ruská rozvědka, že hybridní válka skutečně je na našem území. Dopady můžeme vidět na Slovensku i u nás. Nebezpečí jsou veliká. A lidé by si měli uvědomovat, že cílem těchto akcí je rozvrátit společenský řád na území naší republiky. Aby nikdo ničemu nevěřil, aby se lidé báli a stali se tak lépe manipulovatelnými. To je účelem širokých dezinformací. Bohužel to v ulicích vidím, a to v daleko významnější míře než dříve. A proto ty silné slogany. Musíme to lidem opravdu ještě pořád vysvětlovat, mobilizovat.
Volební rádce iDNES.cz
Jak se jako člen ODS stavíte k bitcoinové kauze a jak ji vnímáte pohledem voličů?
Poškodila nás. Bohužel je to naprosto nešťastná kauza, kterou by nikdo nevymyslel. Obrovské selhání Pavla Blažka, které bylo na druhou stranu částečně vyváženo okamžitou rezignací jeho i příslušného náměstka. Ten příběh je ideální pro opozici, protože bitcoinům téměř nikdo nerozumí. Takže pak ty řeči o praní špinavých peněz z drog a dětské prostituce... Jedna věc je tenhle rádoby katastrofický opoziční pohled opozice, druhá věc je právní pohled a vyšetřování orgánů činných v trestním řízení – v tomto případě padni komu padni. Třetí věc je politický pohled, ve kterém Pavel Blažek žalostně selhal. Nevyhodnotil si nebezpečí a to obrovské reputační nebezpečí pro ministerstvo.
Ozývaly se i návrhy na odstoupení premiéra, což by někteří voliči mohli vnímat jako vstřícné gesto?
Bourat vládu půl roku před volbami není rozhodně vstřícné gesto vůči voličům a občanům České republiky. Chyba Pavla Blažka byla reputační. On obrovským způsobem poškodil ministerstvo spravedlnosti i „odéesku“ a svou odpovědnost si vyvodil odstoupením z funkce, z kandidátky i pozastavením členství v ODS. Ale co s tím má premiér?
Co byste vzkázal lidem, kteří jsou vládou SPOLU natolik zklamaní, že se chystají dát svůj hlas někomu jinému, nebo k volbám vůbec nejít?
Nevěřte těm, kteří vám slibují jednoduchá a rychlá řešení a kteří úmyslně přehlížejí reálná nebezpečí kolem nás. Dělají to jen kvůli tomu, aby vás buď udrželi doma, nebo získali váš hlas. A rozhodně to není nic dobrého pro naši zemi.
