  14:27
Lídrem hnutí SPD do nadcházejících voleb v Libereckém kraji je jeden ze zakládajících členů strany v regionu Radovan Vích. V Poslanecké sněmovně působí už druhé volební období. Zaměřuje se na bezpečnost a obranu. Důležité jsou pro něj otázky suverenity státu a referendum u závažných rozhodnutí. Mezi priority podle něj patří i témata bydlení nebo obrana hranic.

Lídrem hnutí SPD do nadcházejících voleb v Libereckém kraji je jeden ze zakládajících členů strany v kraji Radovan Vích. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Co vás motivovalo vstoupit do politiky?
Je to snaha věci měnit. Nenadávat doma u televize nebo v hospodě, ale mít schopnost něco udělat. Specializuji se na oblast bezpečnosti a obrany a některé věci už se mi podařily, třeba zákon o veteránech nebo různé připomínky a pozměňovací návrhy, pro které bylo několikrát hlasováno.

Jaké jsou klíčové priority, které byste ve Sněmovně chtěl prosazovat?
Jde nám o suverenitu. O našich zákonech, hospodářství a bezpečnosti mají rozhodovat Češi a ne nevolení byrokraté Bruselu. Taky bychom chtěli zákon o referendu, aby mohli občané rozhodovat o závažných věcech, jako je přijetí eura nebo setrvání v EU, případně v NATO. Ale to neznamená, že bychom chtěli dnes vystupovat. Pak samozřejmě chceme vyrovnaný rozpočet a prosperitu. Chceme levnější a kvalitní život, jde nám o bydlení o levnější energie, levnější potraviny, dostupné zdravotnictví a sociální služby. Jsme připraveni jednat s kýmkoliv, kdo bude v maximální míře schopný prosazovat naše programové priority.

Radovan Vích

Šedesátiletý rodák z Liberce, který vyrůstal v Novém Městě pod Smrkem. Vystudoval Vojenskou akademii v Brně s červeným diplomem.

Profesní život strávil v armádě, působil v zahraničních operacích. Pracoval sedm let v zahraničí a na ministerstvu na generálním štábu. Do zálohy odešel v roce 2010. Do politiky vstoupil v roce 2015.

Je jedním ze zakládajících členů hnutí SPD v Libereckém kraji. Dvakrát byl zvolen jako krajský zastupitel, dvakrát jako poslanec za Liberecký kraj.

Je členem celostátního předsednictva hnutí SPD po druhé volební období. Předseda kontrolního výboru Sněmovny, člen výboru pro obranu a člen stálých komisí pro kontrolu a činnost vojenského zpravodajství.

Je nějaká dlouhodobě zanedbávaná oblast české politiky?
Já si myslím, že to je právě ta podpora bydlení. Považuji to za zásadní problém i třeba v rámci Libereckého kraje. Zpackaná digitalizace, dlouhý proces schvalování bydlení, zvedá se i cena stavebních prací a bydlení se stalo nedostupným. Přitom to můžeme podporovat třeba nízkoúročenými, státem garantovanými půjčkami, případně i státem garantovanými hypotékami. A mohly by vzniknout typizované projekty tak, aby stavební povolení netrvalo tak dlouho. Souvisí to i s tím, že se nám mladí stěhují do větších aglomerací a tam jdou do drahého nájemního bydlení, což vede k tomu, že si nemůžou dovolit zakládat rodiny. Pak je samozřejmě problém dostupnosti zdravotních služeb nebo třeba školství. A to je uzavřený kruh.

Co je největší problém České republiky? Je to právě bydlení?
To je podle mě největší problém. Druhá věc je, že ztrácíme suverenitu, přebíráme legislativu a směrnice z EU, které nám jistým způsobem svazují ruce. My jsme dlouhodobí kritici Evropské unie. Já myslím, že to poškozuje naše hospodářství, náš průmysl a ztrácíme konkurenceschopnost.

Jaký by měla Česká republika zajmout postoj k evropské spolupráci?
Je potřeba rozlišit evropskou spolupráci a spolupráci v rámci EU. My prosazujeme to, co tady bylo kdysi v rámci Evropského hospodářského společenství. To znamená volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. EU je jakýsi politický nástroj, který se snaží osekávat suverenitu národů. My chceme politiku všech azimutů a chceme mít se všemi dobré vztahy za vzájemných výhod.

Jak se SPD staví k válce na Ukrajině?
Od začátku jsme nepodporovali zbrojení na Ukrajině a zabíjení. Nechceme válku, chceme mír. I křehký mír je dobrý. My jsme odsoudili tu agresi na Ukrajinu, ale opravdu 70 procent Ukrajinců si přeje, aby byl ukončen konflikt i za cenu ztráty území. U nás je půl milionu Ukrajinců, přijali jsme je, všichni jsme z toho unaveni, je to obrovská zátěž pro náš sociální a zdravotní systém. Oni sice berou práci, za kterou by naši lidi ani nevstávali, ale firmy pak našim lidem nikdy nepřidají. Má to i tyto negativní důsledky. Na druhou stranu, pokud jsou tady matky s dětmi, nemáme s tím z principu problém.

A jak by se Česká republika měla postavit k migraci obecně?
My říkáme nulová tolerance nelegální migraci. Schengen je děravý jako cedník, evropské řešení neexistuje. Je potřeba důsledně znovu obnovit ochranu našich hranic. Tím neříkáme ostnatý drát, ale bavíme se o tom, že by měla být kontrola na všech dálničních a silničních přechodech a na letištích, která bude kontrolovat dodávky a podezřelá vozidla. A druhá věc je urychlit i hodnocení žádostí o azyl. Kdo nesplní podmínky, tak bude repatriován do země, ze které přijel.

Systém kontrol si představujete tak, jak to má teď Německo?
Ano, zhruba v tomto módu. Myslím si, že by to bylo adekvátní. Já chápu, že jsme tranzitní zemí, ale snižuje to naši bezpečnost. Byli jsme šestou nejbezpečnější zemí, teď jsme jedenáctou, pokud se nepletu, takže to asi o něčem svědčí.

Jaká témata nebo problémy Libereckého kraje byste chtěl ve Sněmovně otevírat?
Dlouhodobě je tady zanedbaná infrastruktura. Bavme se třeba o silnicích druhých a třetích tříd. Samozřejmě tím, jaké jsou tady zimy, tak se více solí a silnice degradují. Problém je i železnice. Jsme jediný kraj, který nemá elektrifikovanou železniční trať. Do Prahy se od nás jede 3 hodiny a 10 minut, což je jako za první republiky. Kdyby se tohle vyřešilo, tak se samozřejmě odlehčí i té silniční dopravě. Přitom současné vedení kraje je ve vládě, má čtvrté volební období hejtmana, ale je evidentní, že prostě s tím nebylo schopno zásadním způsobem pohnout.

Je Liberecký kraj na okraji zájmu centrální politiky?
Já si myslím, že to, jak jsou rozdělené kraje, je dlouhodobě nešťastné. Každý kraj je jiný. Náš je hornatý, je nejvíc lesnatý a má 446 tisíc obyvatel. Je to něco jiného než třeba Jihomoravský kraj. Naše představa je, že by mohla být Praha plus třeba deset krajů a každý by měl milion obyvatel. Kdyby kraje byly stejně velké, získali bychom mnohem více příspěvků a mohli bychom zlepšovat kvalitu života.

K minulým volbám přišlo zhruba 66 procent lidí. Předtím to bylo kolem šedesáti. Myslíte, že je účast dostatečná? Co lidem chybí k tomu, aby šli k volbám?
Je to svátek demokracie a je každého svobodnou volbou, jestli k volbám půjde, nebo ne. Ale podle mě je tady inflace voleb. Od roku 2016 jsou v podstatě každý rok volby. A občané jsou už asi znechucení. Víme, že volby do Poslanecké sněmovny jsou asi ty nejdůležitější. Na druhou stranu inflace voleb a taky to, co předvádí současná vláda, kdy naslibovala všechno možné a nesplnila nic, zapříčinilo, že občané v podstatě ani nevědí, koho volit. Nechtějí volit jednu stranu třeba kvůli lídrovi a nechtějí volit stranu, kterou volili minule, protože je zklamala. A proto si myslím, že účast v letošních volbách bude nižší. Ale třeba se stane ještě něco mimořádného. Vidíme ty politické kauzy, které rezonují ve společnosti. Ať už je to Dozimetr, Bitcoin, Čapí hnízdo nebo trestní oznámení na hnutí SPD a našeho předsedu Tomia Okamuru, snaha nás umlčet za jeden plakát.

Proč by měli lidé dát hlas právě vám, potažmo SPD?
Myslím si, že jsme jediné vlastenecké hnutí, které v těch volbách kandiduje. Spojili jsme se s ostatními stranami proto, aby hlasy nepropadly a abychom měli sílu věci měnit. Jsme konzervativní, centralistické, vlastenecké hnutí, které hájí zájmy České republiky a jejích občanů a myslím si, že v tomto jsme ojedinělí.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

