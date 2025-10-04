Volby podle Liberce. Jak hlasovali obyvatelé krajského města a jeho okolí?

Výsledky sněmovních voleb 2025 v Liberci a Libereckém kraji připomínají ty z roku 2021. Také tentokrát bylo nejsilnější hnutí ANO, za ním skončila koalice SPOLU, následovaná STAN (před čtyřmi lety koalicí Starostů a Pirátů). Jak přesně lidé v Liberci volili?

Socha Davida Černého před libereckou radnicí. | foto: Jan Pešek, MF DNES

V samotném Liberci získalo nejvíce hlasů, 30,58 procenta, hnutí ANO. Za ním následuje dosavadní vládní koalice SPOLU s 20,12 procenty hlasů, na třetím místě je pak STAN se 17,77 procenty. Dvouciferného výsledku dosáhli v Liberci ještě Piráti (10,58). Do Sněmovny by poslali obyvatelé Liberce také SPD (8,08 procent) a Motoristy (6,41).

Volební výsledky v Liberci
Strana/hnutí/koaliceVýsledek v procentechPočet hlasů
ANO 30,5815 851
SPOLU20,1210 432
STAN17,779 215
Piráti10,585 488
SPD8,084 191
AUTO6,413 323
Stačilo!3,61 871

Jak se volilo na Liberecku

V celém libereckém okrese jsou výsledky ještě o něco víc nakloněné ANO (33,67 procent hlasů), o další dvě místa byl sveden mnohem těsnější souboj – SPOLU získalo 17,84 a STAN 17,09 procenta. Piráti (9,03 %) pak jen těsně předstihli SPD (8,56 %), nad pět procent se dostali ještě Motoristé.

Volební účast na Liberecku dosáhla 68,66 procent, v samotném krajském městě 68,32 procent.

Po minulých sněmovních volbách reprezentovalo Liberecký kraj osm poslanců, z toho tři mělo ANO, po dvou koalice Spolu a Piráti+STAN, jednoho hnutí SPD.

