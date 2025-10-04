V samotném Liberci získalo nejvíce hlasů, 30,58 procenta, hnutí ANO. Za ním následuje dosavadní vládní koalice SPOLU s 20,12 procenty hlasů, na třetím místě je pak STAN se 17,77 procenty. Dvouciferného výsledku dosáhli v Liberci ještě Piráti (10,58). Do Sněmovny by poslali obyvatelé Liberce také SPD (8,08 procent) a Motoristy (6,41).
|Strana/hnutí/koalice
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|ANO
|30,58
|15 851
|SPOLU
|20,12
|10 432
|STAN
|17,77
|9 215
|Piráti
|10,58
|5 488
|SPD
|8,08
|4 191
|AUTO
|6,41
|3 323
|Stačilo!
|3,6
|1 871
Jak se volilo na Liberecku
V celém libereckém okrese jsou výsledky ještě o něco víc nakloněné ANO (33,67 procent hlasů), o další dvě místa byl sveden mnohem těsnější souboj – SPOLU získalo 17,84 a STAN 17,09 procenta. Piráti (9,03 %) pak jen těsně předstihli SPD (8,56 %), nad pět procent se dostali ještě Motoristé.
Volební účast na Liberecku dosáhla 68,66 procent, v samotném krajském městě 68,32 procent.
Po minulých sněmovních volbách reprezentovalo Liberecký kraj osm poslanců, z toho tři mělo ANO, po dvou koalice Spolu a Piráti+STAN, jednoho hnutí SPD.