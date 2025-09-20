Vystoupení z EU? Není důvod bát se referenda, říká lídr Stačilo! Mackovík

Jaké jsou hlavní priority Stačilo!, s nimiž jdete do podzimních voleb?
Dostupné bydlení; především pro mladé. Dneska se člověk, když si chce stavět byt nebo dům, musí zadlužit – většinou na celý život – hypotékou. Staví se sice bytová výstavba, ale spíše v komerčním rázu. To znamená cenově absolutně nedostupná pro běžného pracovníka a zaměstnance. Pro mladé rodiny tady není nic. Dříve jsme měli něco jako bezúročné půjčky.
My máme i řešení, jak se k tomuhle dostat. Založit něco jako státní holding, umožnit družstevní výstavbu bytů, zavést registr bytů, které budou postaveny z veřejných peněz tak, aby byty nebylo možno privatizovat po dobu 25 let. Tím pádem byty nebo domy mohou být dostupné bez takové zátěže pro celou řadu lidí, kteří teď na ně nemají. I Rakousko má dostupnější bydlení pro mladé lidi, než je tomu v České republice.
Hnutí Stačilo! se prezentuje jako „silný hlas umlčované většiny“. Při posledních volbách do Sněmovny v roce 2021 KSČM, ani ČSSD nedosáhly podpory voličů přes pět procent. Kdo je ta většina?
K volbám samozřejmě nechodí sto procent voličů. A určitá část z těch, kdo tam nechodí, nechodí proto, že jsou nespokojeni se situací, která v politice je. A z té velké části nevoličů určitě jsou voliči, kteří by byli i našimi voliči nebo by souhlasili s naším programem. Ale léta marasmu v politice je unavila tak, že už ani k volbám nejdou.
Pak je tady určitě velká skupina voličů, kvůli které vznikla třeba spolupráce s menšími politickými stranami – aby jejich hlasy nepropadaly. Zvláště levicové hlasy. Protože tříštění hlasů samozřejmě vede k menšímu úspěchu ve volbách. To vidíme i na koalici SPOLU, kde jsou politické subjekty, které by ve Sněmovně nikdy nebyly, pokud by nebyly spolu.
Ministerstvo financí informovalo, že od května 2004 do letošního června vyčerpalo Česko z rozpočtu Evropské unie dva biliony korun. Za stejnou dobu do rozpočtu EU poslalo necelých 970 miliard. Vy prosazujete referendum o vystoupení z Evropské unie. Nebudou v případě odchodu z EU Česku tyto peníze chybět?
My chceme prosadit referendum jako součást demokratického systému tak, aby bylo použitelné pro všechny strategické otázky ve směřování politiky. To znamená – jestli přijmeme euro, nebo nepřijmeme. Jestli vstoupíme, nebo vystoupíme z nějaké unie nebo paktu. Není to jenom vystoupení z EU nebo z NATO, ale aby občané měli možnost se vyjádřit k tomu, co je může tížit.
V současné době to může být Evropská unie, protože už dávno neplní to, co plnila na začátku, když jsme do ní vstupovali. Do Evropské unie jsme vstoupili na základě referenda, není důvod se bát toho, aby tu bylo referendum o vystoupení z ní. Do NATO jsme vstoupili bez referenda, to rozhodli politici. A přijetí eura je další věc, která je velmi závažná. Myslím si, že by občané mohli o tom rozhodovat sami a ne to nechat na nějaké politiky, jak už to jednou udělali třeba právě v souvislosti s NATO.
V otázce peněz – zaprvé, v ČR se systematicky krade, vidíme to třeba na zakázkách ministerstva obrany. Vy říkáte, že sem z Evropské unie tečou miliardy. A teď se ptám – kam teda tečou? Na to, že z nich postavíme tisíce kruhových objezdů? Protože na ty dotace jdou, a na normální křižovatky nejdou? Nebo na zbraně? Když je tedy ten příjem z EU tak skvělý, tak proč máme potíže právě s byty nebo potíže ve zdravotnictví, potíže s důchodci, proč armáda má vnitřní dluh pět set miliard? Kam ty peníze jdou?
Vyzdvihujete národní hrdost a tradiční rodinu. Jak tradiční česká rodina podle vás v současné době vypadá?
Zaprvé, existují pouze dvě pohlaví. To znamená muž a žena. Takže tradiční rodina je otec, matka a jedno, dvě nebo několik dětí. To je tradiční rodina. Dnes ani nejde o to, jestli bydlí v paneláku, nebo ve vile za dvacet milionů, kterou získali tím, že jejich rodiče obchodovali třeba s tanky. Jak vypadá tradiční rodina, víme všichni. A nemusíme se na to ptát. A tohle všechno je upozaďováno a dělá se tady jakási chiméra, že existuje něco víc než jen tradiční rodina, než jen mužské a ženské pohlaví. Je to účelová věc, která deformuje společnost a umožňuje to větší manipulaci společnosti.
Takže podpora tradiční rodiny znamená, aby mzdy nebyly tak katastrofálně nízké, jako jsou v současné době. Ty mzdy zatěžují nejen mladé, ale i staré včetně důchodců, kterým se ty peníze sebraly. To je naše priorita, aby se lidi měli dobře, ne aby se mělo dobře deset procent populace, která tady dělá kšefty.
Za hlavní ekonomický problém považujete vyvádění zisků do zahraničí. Proti tomu chcete bojovat. Jak? Dokázal byste najít příklady přímo tady v Libereckém kraji?
Kdo tady nejvíc bohatnul, když byla inflace? Bohatly tady zahraniční banky. Protože my žádnou českou normální fungující banku nemáme. Chcete-li tady podnikat, budete odvádět daně tady, ne odvádět zisk jinam. To se týká nejen bank, ale zahraničních investorů. Chcete-li v Česku fungovat, tak podle našich pravidel. Ne podle vašich. Banky tu fungují podle svých pravidel. Česká banka má sice za úkol to regulovat a hlídat. Nečiní tak, protože je to prodloužená ruka vládní ideologie.
A cizí banky tady vydělávají na čem. Na poplatcích? Vždyť je absurdní poplatek za to, že dřív splatíte splátku. A banky vymýšlí jeden poplatek za druhým. Další věc – ničím neregulovaná výše toho, že vy si půjčíte sto tisíc a vrátíte dneska i 160 nebo 180 tisíc. To přece není normální. A na tom zase tady bohatne jen určitá skupina lidí.
Slibujete snížení věku odchodu do důchodu. Na kolik let?
Průměrná doba dožití bez nemoci je 63 let. A to je podloženo vědecky. Od 63 let výše nám obrovsky narůstá křivka nemocnosti lidí, kteří dosáhli tohoto a vyššího věku. Takže pro nás je strop schopnosti pracovat 63 let. Je to dáno dobou, kdy člověk nemá žádné obtíže. Ale máme tu padesátileté důchodce na invalidním důchodu nebo padesátileté polymorbidní pacienty, kteří chodí do práce, ale mají čtyři pět šest závažných chorob, z nichž na každou v akutní fázi můžou umřít. Vycucávat lidi tím, že budou chodit do práce do 68 je úplný nesmysl. Je to zase jenom o tom, že vláda chce ušetřit peníze na nějaké skvělé kšefty a nechce je dát do důchodového nebo sociálního systému nebo do bydlení. Takže já si myslím, že tady je nutná radikální změna.
Nadává se, že tu před rokem 89 nic nefungovalo a všechno bylo špatně; ale uvědomte si třeba, že ženy chodily do důchodu v závislosti na počtu dětí. Takže některé odcházely do důchodu v 54 letech. Podívejte se do současných statistik. V některých profesích nemůžete v 68 letech tu práci vykonávat. Dneska už je problém zaměstnat padesátileté, tak nebude problém zaměstnat 64letého člověka po dvou infarktech s diabetem? Když mu řeknu – vy máte cukrovku, tak už nemůžete jezdit s autobusem. Tak na co ho přeškolíme, kam ho dáme? Sociální systém to akorát může zatížit a budeme muset ty peníze stejně dát na to, že budeme pečovat o ty nezaměstnané? To je přece špatně.
Stanislav Mackovík
Je mu 58 let. Roky působil jako záchranář a ředitel záchranné služby.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 kandidoval jako lídr KSČM v Libereckém kraji. Byl zvolen poslancem, ve Sněmovně pracoval ve výborech pro zdravotnictví a obranu.
Ve svém volném čase se věnuje sportovnímu létání a fotografování, zajímá ho vojenská technika a kosmonautika.
Ve Sněmovně se chce zaměřit na problematiku zdravotní péče. Má jednoho syna a žije v Pertolticích pod Ralskem.
Čím chcete dřívější odchody do důchodu financovat? Loni se v Česku narodilo nejméně dětí v historii statistického zjišťování. Kdo na důchody bude vydělávat?
V první řadě bychom to chtěli narovnat tak, že odchod do důchodu by závisel na tom, jaké povolání člověk dělá. Pokud má fyzicky velkou zátěž – dovedu si představit, že budou chodit do důchodu dřív lidé, kteří byli u policie, v armádě, u hasičů, horníci, zedníci nebo tyto profese. Určitě je zátěž u zdravotnického personálu, takže by si také zasloužili, aby chodili dřív do důchodu. Určitá psychická zátěž je u učitelů. Nedovedu si představit, že by všichni učitelé byli schopni a ochotni učit v 68 letech.
A z čeho to financovat? Z České republiky každý rok uteče mezi 300 až 600 miliardami korun třeba na těch dividendách nebo penězích vyvedených z této země. Když si spočítáme kšefty jenom jednoho resortu, třeba ministerstva obrany, tam jsou další miliardy, které tečou ven. To jsou další peníze, které můžeme dát úplně do něčeho jiného.
Co byste chtěl vzkázat lidem, kteří se k volbám nechystají?
Jsou lidé, kteří k volbám nechodí z nějakého důvodu, ale potom kritizují vládu. Ale nejlepší způsob, jak ovlivnit rozhodování vlády je, když k volbám jdu, někoho zvolím. A pak si můžu říkat, že jsem to udělal buď dobře, nebo špatně. Ale když k volbám nejdu a pak čtyři roky chodím a všude diskutuju, jak je to špatně, a já k těm volbám zase nejdu, tak si myslím, že to je to nejhorší rozhodnutí. Máte možnost k volbám jít. A je jen na vás, pro koho se rozhodnete. Takže si můžete život buď zlepšit, nebo zhoršit, ale můžete si to vyčítat potom sami sobě, a ne nikomu jinému.