„Za Starosty pro Liberecký kraj, Občanskou demokratickou stranu, Společně pro Jablonec a Piráty a nezávislé vyjadřujeme společnou vůli k vytvoření většinové koalice a podmínkách budoucí spolupráce v nadcházejícím volebním období ve prospěch občanů Jablonce nad Nisou a dlouhodobého harmonického a udržitelného rozvoje města,“ stojí v memorandu, která podepsal Miloš Vele (ODS), Jakub Chuchlík (Piráti a nezávislí), Lenka Opočenská a Štěpán Matek (Společně pro Jablonec) a Jana Hamplová (SLK).
Primátorem zůstane Miloš Vele, Jana Hamplová bude náměstkyní pro oblast humanitní, Lenka Opočenská zastane post náměstkyně pro životní prostředí a strategii, Petr Beitl se stane náměstkem pro správu majetku a Jakub Chuchlík bude náměstkem pro rozvoj.
Podle staronového jabloneckého primátora Veleho jednali se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. Stávající koalice, jež podepsala spolupráci i pro nadcházející roky 2026 až 2030, mu dává největší smysl. „Teď budeme připravovat koaliční smlouvu a společné programové prohlášení, na kterém se v současné době pracuje,“ dodal Vele.
Hamplová se vzdala primátorování
„Už před volbami jsme deklarovali, že tohle je pro nás preferovaná varianta, protože v minulém období bylo rozpracováno mnoho projektů, které budeme dokončovat ve volebním období, které právě startuje. Bylo by nám velmi nemilé, kdybychom u dokončení těch projektů nemohli být,“ poznamenala Jana Hamplová, která od voličů obdržela nejvíce preferenčních hlasů.
Starostové se ze tří mandátů v Jablonci dostali na sedm. Diskutovalo se také o tom, že by Hamplová mohla být primátorkou. „Během povolebního vyjednávání jsme ale dospěli k názoru, že osobní ambice v rozvoji a budoucnosti města nehrají žádnou roli, a tak jsem dala svůj post primátorky k dispozici tomu, aby mohla tato koalice vzniknout,“ zdůvodnila dále Hamplová.
Navázat chtějí na fungující spolupráci dosavadní koalice, její výsledky a rozdělanou práci. Mezi programové priority bude patřit bezpečnost a oživení centra, bydlení, koncepční rozvoj školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, stabilita nemocnice, zdravotní a sociální péče. Zaměřit se chtějí také na rozpočtovou odpovědnost, energetickou bezpečnost a úspory či pokračování zlepšování komunikace magistrátu.
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Komunální volby 2026 v Jablonci nad Nisou vyhrálo hnutí ANO. Kdo povede město?
Kandidátky se shodly na tom, že Starostům pro Liberecký kraj připadnou tři místa v radě města a ostatní strany získají po dvou.
„Budeme intenzivně pokračovat ve společném jednání. Nebudeme nadále jednat ani uzavírat dohody s dalšími stranami a své úsilí zaměříme na dopracování koaliční dohody tak, aby byla uzavřena do dvou týdnů, a to včetně programového prohlášení,“ stojí na konci memoranda.
Vítězné ANO končí v opozici
V komunálních volbách v Jablonci nad Nisou se ziskem téměř 27 procent hlasů zvítězilo hnutí ANO. Míří ale do opozice. Co na novou koalici bez ANO říká lídr a někdejší primátor Milan Kroupa?
„Nemyslím si o tom samozřejmě nic dobrého. Jsou tam strany, které se propadly, a samozřejmě Starostové se svezli na celostátní vlně. A my jako vítězové voleb jsme zůstali stranou – jako ostatně různě po republice. A nezbývá nám, než abychom byli platná opozice,“ sdělil Kroupa.
„Zprávy, které nám chodí z různých koutů, bohužel říkají, že voliči jsou zklamaní výsledkem voleb a že už příště k urnám nepřijdou. Toto vnímám v podstatě jako poškození demokracie, a ačkoliv to vyčítají často ANO, tak myslím, že to, co se stalo v Jablonci, je přímý útok na demokracii a vůli voličů. Obávám se, že v důsledku jejich znechucení volební účast v dalším období bude ještě hrůzostrašnější, než byla teď,“ podotkl.
Na druhé místo voliči s více než 21 procenty hlasů vynesli Starosty pro Liberecký kraj.
Volební klauzuli překonali i ODS, Společně pro Jablonec, Piráti, SPD a SPOLU se Sportovci. Volební účast se zastavila na necelých 39 procentech.
Dosud ve městě vládla koalice ODS, Pirátů a nezávislých, Starostů pro Liberecký kraj a uskupení Společně pro Jablonec. Měla těsnou většinu 16 z 30 zastupitelů. Stejný počet hlasů dají dohromady i po letošních komunálních volbách.