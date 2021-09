Krajská lídryně Přísahy: Invalidní důchody se musí rozdělovat spravedlivě

„Sociální oblast, a nejen ta, nese kolem sebe mnoho nedostatků a zároveň prostoru ke zdokonalení a zlepšení,“ říká.

Pokud vás lidé pošlou do Sněmovny, tak jaká témata byste v ní chtěla prosazovat? Pracujete v sociální sféře, je to třeba něco z této oblasti? Co je podle vás potřeba změnit, udělat jinak?

Bavit se o zvolení do Sněmovny je dle mého názoru zatím předčasné. Pro nás je teď důležitá současnost. Máme před sebou ještě nějakou dobu, která s sebou nese spoustu práce, povinností a zejména pokory k voliči. Vzhledem k mé profesi se zajímám zejména o sociální oblast, která je velmi široká a obsáhlá. Sociální oblast, a nejen ta, nese kolem sebe mnoho nedostatků a zároveň prostoru ke zdokonalení a zlepšení. Chceme řešit nespravedlivě nastavený systém přiznávání příspěvků na péči. Pomoci tak lidem s nejtěžším zdravotním postižením, zajistit potřebnou péči v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít nezávislým životem. Zaměřit bychom se chtěli na spravedlivé uznávání invalidních důchodů a usilovat o to, aby minimálně o prvním stupni invalidity mohli rozhodovat praktičtí lékaři. To oni totiž svého pacienta dobře znají a zprávy pro posudkového lékaře vypracovávají. Rádi bychom se věnovali i podmínkám pro čerpání rodičovské dovolené, aby byly stejné jak pro OSVČ, tak pro zaměstnance.

Kandidujete jako jednička kandidátky Přísahy v Libereckém kraji. Jsou nějaká krajská témata, za která byste chtěla ve Sněmovně bojovat? Existují nějaké problémy kraje, které vnímáte?

Co se týká Libereckého kraje, stejně jako kteréhokoli jiného, vidíme prostor ve zlepšení u mnoha věcí či oblastí. Je možné se bavit o zdravotní dostupnosti, zachování její kvality i mimo Liberec, v sociální oblasti pak o dětských klientech. Nad tématy a problémy trápícími kraj se bavíme s celým týmem lidí i veřejností.

Rozhovory s lídry Rozhovorem s Jaroslavou Pauchovou, krajskou lídryní Přísahy, pokračuje představení hlavních stran, které v říjnových volbách usilují v Libereckém kraji o křesla v Poslanecké sněmovně.

Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění.

Pokud vím, nemáte žádné zkušenosti z politiky a rovnou toužíte proniknout do jejích vyšších pater. Není to trochu hendikep? A proč jste se rozhodla zrovna pro Přísahu?

Zkušenosti z politiky opravdu nemám žádné. Sama to však vnímám jako velký benefit, především kvůli tomu, že ve mně ještě stále převažuje objektivní myšlení a jednání z pozice běžného občana, zaměstnance a zejména rodiče. Na druhou stranu nás v budoucnu čeká mnohem více práce, nasazení, píle a odvahy. Na kandidátku jsem šla všeobecně z vlastního přesvědčení a rozhodnutí. Aktuální doba nebyla jednoduchá, naopak, ale pokud to vezmu z globálu, tak prokázala, že do budoucnosti nepřinášíme pro další generaci absolutně nic pozitivního. A to pro mě coby matku je nesmiřitelné. Hnutí Přísaha pro mě znamená seskupení lidí majících za sebou mnoho zkušeností, kteří jsou odhodlaní, mají smysl pro spravedlnost, drží při sobě a zejména celoživotně pracují pro lidi.

Jste v politice nováčkem, pojďte proto prozradit více o sobě...

Jsme běžní občané, to znamená, že každý z nás dochází do svého zaměstnání. U mě je to profese sociální pracovnice v domově pro osoby se zdravotním postižením, která je sama o sobě dosti náročná. Dále jsem maminkou sedmileté dcerky a nastávající maminkou další dcerky, která se světu ukáže někdy během října nebo začátkem listopadu. Jsem také studentkou vysoké školy, kde mám tedy státnice úspěšně za sebou, ale ještě mě čeká v září obhájit svou diplomovou práci. V neposlední řadě jsem členkou Přísahy a v rámci rozjeté kampaně není čas na nic jiného. Objíždíme stánky, roznášejí se naše noviny, bavíme se s občany a pracujeme společně s celým týmem na spoustě dalších věcí. Práce a povinností je tedy mnoho. Dlouhá léta jsem se věnovala tanci, cvičení a jiným aktivitám spojeným s dětmi. Relaxace přichází zejména touto cestou. Ale také aktivitami s rodinou, prací kolem domečku nebo jen odpočinkem, ale v blízkosti mé rodiny.

Co je podle vás aktuálně největší problém České republiky?

Problémů v České republice vidím mnoho. Chybí zde pokora a úcta k občanovi a absolutně se vytratila jakákoli empatie a chuť pracovat pro lidi. Politika je teď spíš ringem lidí v ní, bojem mezi nimi, vymáháním si autority a zvyšováním ega.