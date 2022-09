V Jablonci vzniká koalice bez vítězného ANO, bude mít těsnou většinu

Koalice bude mít dohromady 16 ze 30 mandátů v zastupitelstvu. Povolební uspořádání představí lídři stran koalice ve čtvrtek.

Volby v Jablonci vyhrálo ANO a získalo v zastupitelstvu devět mandátů, druhá ODS bude mít jen pět zastupitelů. Uspěly ještě SPD, Piráti a Společně (KDU-ČSL a Zelení), kteří mají shodně po čtyřech mandátech, tři místa v zastupitelstvu obsadí Starostové pro Liberecký kraj a poslední místo získalo uskupení Pro Jablonec.

Lídr vítězného ANO David Mánek se k dohodě bez účasti vítěze vyjádřit nechtěl, hnutí podle něj nabízelo ODS účast v koalici se Starosty, která by byla pokračováním spolupráce z posledních tří let a v zastupitelstvu by měla 17 hlasů.

Podobnou situaci ale nezažívá Jablonec poprvé. Před čtyřmi lety se bezprostředně po volbách tehdy druhé ANO dohodlo na koalici s Piráty, uskupením Společně pro Jablonec a připojil se i jeden ze dvou zastupitelů za Novou budoucnost pro Jablonec.

Koalice měla 17 mandátů, primátorem byl Milan Kroupa (ANO), vydržela ale sotva rok. Na podzim 2019 zastupitelé Kroupu, který vystoupil z ANO, odvolali. ANO se dohodlo na nové spolupráci s vítěznou ODS, podpořili ji také Starostové. Kroupu v čele města nahradil občanský demokrat Jiří Čeřovský.

Porážka ODS byla překvapením

Pro ODS byla letošní porážka velkým překvapením, od roku 1994 občanští demokraté ve druhém největším městě v Libereckém kraji volby vždy vyhrávali.

„Byl to šok, čekali jsme, že se projeví celostátní politika, ta nám určitě moc nepomohla, ale že to dopadne takhle, jsme nečekali, a že takhle vyroste SPD v Jablonci, také ne,“ řekl bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb lídr kandidátky ODS a kandidát na primátora Miloš Vele.

Před čtyřmi lety zvítězila ve městě s 45 tisíci obyvateli ODS, když pro ni hlasovalo 22,33 procenta voličů. Získala osm mandátů ze 30, přesto se jí nepodařilo sestavit koalici.

Sestavilo ji druhé ANO, které tehdy získalo o mandát méně. Třetí Piráti měli pět zastupitelů, čtyři získalo Společně pro Jablonec. Do zastupitelstva se v minulých volbách dostali také tři zástupci uskupení Starostové pro Liberecký kraj, dva za Novou budoucnost pro Jablonec a jeden z SPD.