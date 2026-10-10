V hlasování v Bystré nad Jizerou se proti plánům společnosti NOHO Energie vyslovilo 50 hlasujících, 43 záměr podpořilo. Hlasování je platné a pro zastupitelstvo závazné, zapojilo se do něj 84,68 procenta z 111 oprávněných osob, uvedla obec na webu. Referendum se uskutečnilo souběžně s komunálními volbami.
Lidé odpovídali na otázku: „Souhlasíte s tím, aby obec Bystrá nad Jizerou v rámci své samostatné působnosti nepodporovala umístění, výstavbu ani provoz větrných elektráren na katastrálním území obce Bystrá nad Jizerou a aby zastupitelstvo obce nerozhodlo o pořízení ani o vydání změny územního plánu, která by takové umístění, výstavbu nebo provoz umožnila?“
„Většina hlasujících se vyslovila pro to, aby obec záměr nepodporovala,“ uvedl Marcel Ladka ze Svazu moderní energetiky.
Podle záměru, který firma zveřejnila v Informačním systému EIA, plánuje NOHO Energy u Bystré výstavbu až tří větrných elektráren, přičemž celkový maximální instalovaný výkon záměru dosahuje až 22 megawattů (MW). Maximální výška náboje elektrárny je až 166 metrů, záměr počítá s průměrem rotoru elektrárny do 175 metrů a lopatkami dlouhými až 88 metrů. Park by mohl ročně dodat do sítě zhruba 50 GWh elektřiny, což by pokrylo spotřebu až 20 000 domácností.
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Bystrá podepsala s investorem v listopadu 2023 dohodu o společném záměru, k projektu tehdy obec uspořádala anketu, zapojilo se do ní 55 lidí, pro bylo 44 z nich. Pro malou obec se 120 obyvateli a třímilionovým rozpočtem může být elektrárna vítaným zdrojem příjmů. Obec měla dostat za každou elektrárnu 800 000 korun ročně a bonus v ceně elektřiny měli dostávat i místní. Při kolaudaci by navíc obec dostala za každou elektrárnu 1,2 milionu korun.
„Výsledek hlasování v Bystré nad Jizerou bereme na vědomí. Je to pro nás zpráva, že přínosy větrných elektráren, jako jsou především levnější energie pro domácnosti a finanční příjmy pro obec, musíme ještě lépe komunikovat. V obci platí plánovací smlouva a další postup budeme řešit s novým zastupitelstvem. Názor se od minulé ankety změnil, navíc podle veřejných zdrojů se do obce krátce před konáním voleb přihlásil velký počet nových obyvatel,“ reagoval na výsledek technologický ředitel NOHO Energy Ondřej Ludvík.
O obnovitelných zdrojích hlasovali i v Ralsku
Referendum k plánované výstavbě fotovoltaické elektrárny v Ralsku na Českolipsku je neplatné. Hlasovat přišlo jen 537 lidí, to je méně než potřebných 35 procent, řekl končící starosta Miloslav Tůma (ANO). Do hlasování se podle něj mohlo zapojit 1573 lidí. Většina hlasujících se podle protokolu zveřejněného na webu města vyslovila proti elektrárně.
Lidé odpovídali na dvě otázky: „Souhlasíte s výstavbou fotovoltaické elektrárny na letišti Hradčany?“ a „Souhlasíte s tím, aby v budoucnu jakýkoliv projekt obnovitelných zdrojů elektrické energie zvažovaný na pozemcích města Ralsko byl před svým schválením nejprve projednán a schválen v místním referendu?“ U první otázky převažovaly odpovědi ne, u druhé ano.
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Bez ohledu na to, kolik lidí se do hlasování zapojilo a jak rozhodli, nemohlo referendum kraj k ničemu zavázat, závazné by bylo podle Tůmy jen pro město. Bude tak jen na krajských zastupitelích, jak o projektu v Ralsku rozhodnou. Město bylo připraveno respektovat výsledek a hájit zájmy obyvatel, teď bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví.
Liberecký kraj plánuje využít pro stavbu brownfield - bývalé vojenské letiště Hradčany. Solárními panely chce pokrýt zhruba 30 procent plochy. Projekt má zajistit elektřinu pro kraj a jeho organizace a zajistit jeho soběstačnost.
„Zelené plochy chceme zachovat v co největší míře. Konečné rozmístění panelů ještě není dané, biologické hodnocení ukáže, kde jsou cenná přírodní stanoviště, jimž musíme projekt přizpůsobit,“ řekl jednatel společnosti Energie Ralsko Zbyněk Miklík.
V lokalitě už stojí zařízení s instalovaným výkonem bezmála 56 megawattů (MW), které vyrostlo v roce 2010 v pěti lokalitách v oblasti Ralska a Mimoně, dnes ho provozuje skupina ČEZ a další fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 71 MW staví. Projekt v lokalitě Kuřívody by měl být do provozu uveden v lednu 2028. Ve stejné lokalitě plánuje ČEZ vybudovat také bateriové úložiště s kapacitou 106 MW, které by chtěl uvést do provozu ve třetím čtvrtletí 2028. Podle ČEZ je lokalita jedním z nejvhodnějších míst pro výrobu elektřiny ze slunečního záření v Česku.