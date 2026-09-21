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Tunel, či levnější obchvat? Lídři v Turnově hledají recept na ucpané město

Matěj Klimša
  11:56
Turnov

Turnov | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Lidi v Turnově trápí hustá doprava ve městě, a to především v jeho samotném centru. V souvislosti s tím je pro město důležitá otázka ohledně silnice I/35 ve směru na Hradec Králové a napojení Semil. Mezi stěžejní témata patří také dostupné bydlení. O hlasy voličů bude v Turnově usilovat celkem šest subjektů.

Jak by chtěli nejpalčivější problémy Turnova řešit lídři stran a uskupení, kteří se budou v nadcházejících komunálních volbách ucházet o přízeň tamních obyvatel? Redakce MF DNES proto položila lídrům kandidátek tyto otázky:

1. Co je hlavní téma vašeho volebního programu, co chcete v Turnově změnit v následujícím volebním období?

2. Regionem mimo jiné hýbe téma plánované silnice I/35 mezi Úlibicemi a Turnovem. Jaké řešení projektu byste prosazovali a jak byste zajistili, aby nová silnice co nejméně zatížila obyvatele Turnova a Český ráj?

Komunální volby v Libereckém kraji

kandidáti v okresních městech

Tomáš Hocke, Nezávislý blok

1. Máme pět hlavních témat. Bydlení – aktivní příprava dostupného bydlení pro mladé, rodiny a seniory. Školství – podpora ředitelů, učitelů i rodičů, nejen správa budov. Doprava a I/35 – odborná ochrana města při přípravě stavby, každodenní doprava, parkování a bezpečí chodců. Veřejný prostor – víc zeleně, lepší hřiště, příjemná sídliště a bezpečné ulice. Hospodaření – velké plány musí stát na odpovědném budoucím financování.

2. Turnov musí mít vlastní odbornou kapacitu, která bude hájit zájmy města při jednání s ŘSD a státem. Budeme prosazovat řešení, která co nejvíce chrání zdraví lidí, krajinu, městské části a budoucí rozvoj Turnova, včetně tunelů, překrytých úseků, protihlukových opatření, izolační zeleně a dalších technických řešení tam, kde dávají smysl. Nejsme pasivní příjemci, jednáme jako kvalifikovaný partner včas. Cíl je zřejmý, maximálně ochránit obyvatele Turnova i unikátní krajinu Českého ráje, dopravně připojit podhorská města a přesměrovat tranzit z turnovského náměstí na novou kapacitní silnici, propojit Liberecký a Královéhradecký kraj.

Jan Lochman, PROTO (PRO Turnovské Občany)

1. Turnov se opakovaně umisťuje mezi nejlepšími místy pro život v Česku. To chceme zachovat a město dál rozvíjet tak, aby zde měli mladí lidé a rodiny důvod zůstat. Proto je pro nás zásadní dostupnější bydlení a energie. Chceme pokračovat ve výstavbě městských bytů, podpořit soukromou výstavbu aktivní prací s územním plánem a dál rozvíjet městskou energetiku, výrobu vlastní elektřiny a její sdílení. Stejně důležité jsou pro nás školství, sport, kultura, doprava a kvalitní veřejný prostor.

2. Turnov potřebuje dostat tranzitní dopravu z centra města a nová I/35 tomu může významně pomoci. Její přínos ale nesmí být vykoupen zhoršením kvality života obyvatel ani nepřiměřeným zásahem do Českého ráje. Prosazujeme proto řešení, které maximálně omezí hluk, prašnost i vizuální dopad silnice – vhodným vedením a zahloubením trasy, protihlukovými opatřeními či tunelovým řešením. Se státem, ŘSD i projektanty intenzivně jednáme a v tomto úsilí chceme pokračovat. Nechceme být jen pasivním připomínkovým místem, ale aktivním partnerem, který pomůže budoucí podobu silnice utvářet.

Centrum Turnova zahlcují tisíce aut denně, město volá po obchvatu

Tomáš Špinka, ODS s podporou KDU-ČSL

1. Naším cílem je Turnov, který prostě funguje. Chceme město, které je bezpečné, čisté, dobře spravované a příjemné pro život všech generací. Navazujeme na práci posledních let a přicházíme s konkrétními projekty v dopravě, školství, sportu, zdravotnictví i péči o veřejný prostor. Zaměříme se na bezpečnější dopravu, více parkovacích míst, podporu místních podnikatelů, moderní školy, dostupné zdravotní a sociální služby i další rozvoj sportovní infrastruktury. Nechceme dávat nereálné sliby, ale pokračovat v odpovědném rozvoji města.

2. Výstavbu nové I/35 považujeme za zásadní pro budoucnost Turnova i regionu. Současná dopravní zátěž už není dlouhodobě udržitelná. Prosazujeme takové řešení, které co nejvíce ochrání obyvatele města i krajinu Českého ráje. Budeme proto požadovat prodloužení tunelu na maximálně možnou délku a důsledná protihluková i další ochranná opatření. Naším cílem je odvést tranzitní dopravu z města, zvýšit bezpečnost a současně minimalizovat dopady stavby na okolní prostředí.

Vratislav Slavík, Česká pirátská strana

1. Chceme Turnov, kde mladí lidé mohou zůstat, založit rodinu a najít dostupné bydlení a kde se dobře žije všem generacím. Posílíme obecní bydlení, připravíme plochy pro výstavbu a zrušíme aukce městských bytů na nejvyšší nájem. Zaměříme se na parkování, bezpečné cesty do škol a omezení zbytečné dopravy v centru. Podpoříme kvalitní školy, duševní zdraví dětí, terénní péči pro seniory a bezbariérovost. Chceme otevřenou radnici, která naslouchá občanům a zapojuje je do rozhodování.

2. Turnovu je třeba ulevit od tranzitu a hluku a současně chránit okolní obce a Český ráj. Po zrušení stanoviska EIA požadujeme transparentní srovnání severní a jižní varianty podle dopravních dat, nákladů a dopadů na obyvatele a krajinu. Pokud zůstane severní varianta, podmíníme její podporu ochranou před hlukem a minimalizací zásahů do krajiny. Budeme prosazovat prověření tunelového řešení u Turnova. Při jednáních s investorem a krajem budeme hájit tyto požadavky, veřejné projednání návrhů i srozumitelné vypořádání připomínek obyvatel.

Šárka Červinková, Zdravý Turnov

1. Myslím, že si Turnov vede celkem dobře, což se promítlo i do hodnocení měst, avšak určitě je tu i co zlepšovat. Hlavním cílem našeho programu je, aby i v budoucnu zůstal Turnov důstojnou bránou do Českého ráje. V příštím volebním období se chceme zaměřit na katastrofální dopravní situaci ve městě, na svoz a třídění komunálního odpadu, cenu vodného a stočného, snížení daně z nemovitostí a podporu podnikatelů a živnostníků. Chceme rovněž navýšit částky participativního rozpočtu, co nejlépe využívat dotační programy pro investice města a snižovat jeho zadluženost.

2. Nechceme, aby se Turnov stal koridorem pro dálkovou dopravu a proto prosazujeme tzv. jižní variantu, která je stavebně jednodušší, než varianta severní. Je výrazně levnější a šetrnější k lidem i k životnímu prostředí. Počítá s napojením Semilska a odlehčením dopravy přes náměstí v Turnově. Řeší též i obchvaty obcí na současné trase Turnov – Jičín. Myslíme si, že než zničit Český ráj za miliardy, je moudřejší dostavět o dost levnější a šetrnější variantu jižní.

Auta místo autobusů. Turnov předělá nádraží na bezplatná parkovací místa

Jaroslav Knížek, ANO

1. Zpracujeme pětiletý plán oprav místních komunikací. Vytvoříme koncepci parkování pro celé město. Budeme rozšiřovat venkovní učebny a využití přírody Českého ráje při výuce. Navýšíme kapacity školních psychologů a speciálních pedagogů. Zaměříme se na přípravu nových lokalit pro výstavbu rodinných a bytových domů a na výstavbu městských startovacích bytů pro mladé rodiny a jednotlivce, rozšíření kapacit sociálních služeb a terénní péče, podporu finančních benefitů zaměstnanců v sociálních službách. Chceme město, kde má každý možnost sportovat – bez ohledu na věk, příjem nebo výkonnost. Budeme pokračovat v rozvoji cyklostezek, které propojí jednotlivé části Turnova. Samozřejmostí bude systematická podpora sportovních klubů v získávání dotací na rozvoj sportovní infrastruktury a provozu.

2. Budeme důsledně prosazovat urychlení výstavby nové trasy I/35 a obchvatu Turnova maximálně šetrně ke krajině a obyvatelům.

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