Jak by chtěli nejpalčivější problémy Turnova řešit lídři stran a uskupení, kteří se budou v nadcházejících komunálních volbách ucházet o přízeň tamních obyvatel? Redakce MF DNES proto položila lídrům kandidátek tyto otázky:
1. Co je hlavní téma vašeho volebního programu, co chcete v Turnově změnit v následujícím volebním období?
2. Regionem mimo jiné hýbe téma plánované silnice I/35 mezi Úlibicemi a Turnovem. Jaké řešení projektu byste prosazovali a jak byste zajistili, aby nová silnice co nejméně zatížila obyvatele Turnova a Český ráj?
Komunální volby v Libereckém kraji
kandidáti v okresních městech
Tomáš Hocke, Nezávislý blok
1. Máme pět hlavních témat. Bydlení – aktivní příprava dostupného bydlení pro mladé, rodiny a seniory. Školství – podpora ředitelů, učitelů i rodičů, nejen správa budov. Doprava a I/35 – odborná ochrana města při přípravě stavby, každodenní doprava, parkování a bezpečí chodců. Veřejný prostor – víc zeleně, lepší hřiště, příjemná sídliště a bezpečné ulice. Hospodaření – velké plány musí stát na odpovědném budoucím financování.
2. Turnov musí mít vlastní odbornou kapacitu, která bude hájit zájmy města při jednání s ŘSD a státem. Budeme prosazovat řešení, která co nejvíce chrání zdraví lidí, krajinu, městské části a budoucí rozvoj Turnova, včetně tunelů, překrytých úseků, protihlukových opatření, izolační zeleně a dalších technických řešení tam, kde dávají smysl. Nejsme pasivní příjemci, jednáme jako kvalifikovaný partner včas. Cíl je zřejmý, maximálně ochránit obyvatele Turnova i unikátní krajinu Českého ráje, dopravně připojit podhorská města a přesměrovat tranzit z turnovského náměstí na novou kapacitní silnici, propojit Liberecký a Královéhradecký kraj.
Jan Lochman, PROTO (PRO Turnovské Občany)
1. Turnov se opakovaně umisťuje mezi nejlepšími místy pro život v Česku. To chceme zachovat a město dál rozvíjet tak, aby zde měli mladí lidé a rodiny důvod zůstat. Proto je pro nás zásadní dostupnější bydlení a energie. Chceme pokračovat ve výstavbě městských bytů, podpořit soukromou výstavbu aktivní prací s územním plánem a dál rozvíjet městskou energetiku, výrobu vlastní elektřiny a její sdílení. Stejně důležité jsou pro nás školství, sport, kultura, doprava a kvalitní veřejný prostor.
2. Turnov potřebuje dostat tranzitní dopravu z centra města a nová I/35 tomu může významně pomoci. Její přínos ale nesmí být vykoupen zhoršením kvality života obyvatel ani nepřiměřeným zásahem do Českého ráje. Prosazujeme proto řešení, které maximálně omezí hluk, prašnost i vizuální dopad silnice – vhodným vedením a zahloubením trasy, protihlukovými opatřeními či tunelovým řešením. Se státem, ŘSD i projektanty intenzivně jednáme a v tomto úsilí chceme pokračovat. Nechceme být jen pasivním připomínkovým místem, ale aktivním partnerem, který pomůže budoucí podobu silnice utvářet.
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Centrum Turnova zahlcují tisíce aut denně, město volá po obchvatu
Tomáš Špinka, ODS s podporou KDU-ČSL
1. Naším cílem je Turnov, který prostě funguje. Chceme město, které je bezpečné, čisté, dobře spravované a příjemné pro život všech generací. Navazujeme na práci posledních let a přicházíme s konkrétními projekty v dopravě, školství, sportu, zdravotnictví i péči o veřejný prostor. Zaměříme se na bezpečnější dopravu, více parkovacích míst, podporu místních podnikatelů, moderní školy, dostupné zdravotní a sociální služby i další rozvoj sportovní infrastruktury. Nechceme dávat nereálné sliby, ale pokračovat v odpovědném rozvoji města.
2. Výstavbu nové I/35 považujeme za zásadní pro budoucnost Turnova i regionu. Současná dopravní zátěž už není dlouhodobě udržitelná. Prosazujeme takové řešení, které co nejvíce ochrání obyvatele města i krajinu Českého ráje. Budeme proto požadovat prodloužení tunelu na maximálně možnou délku a důsledná protihluková i další ochranná opatření. Naším cílem je odvést tranzitní dopravu z města, zvýšit bezpečnost a současně minimalizovat dopady stavby na okolní prostředí.
Vratislav Slavík, Česká pirátská strana
1. Chceme Turnov, kde mladí lidé mohou zůstat, založit rodinu a najít dostupné bydlení a kde se dobře žije všem generacím. Posílíme obecní bydlení, připravíme plochy pro výstavbu a zrušíme aukce městských bytů na nejvyšší nájem. Zaměříme se na parkování, bezpečné cesty do škol a omezení zbytečné dopravy v centru. Podpoříme kvalitní školy, duševní zdraví dětí, terénní péči pro seniory a bezbariérovost. Chceme otevřenou radnici, která naslouchá občanům a zapojuje je do rozhodování.
2. Turnovu je třeba ulevit od tranzitu a hluku a současně chránit okolní obce a Český ráj. Po zrušení stanoviska EIA požadujeme transparentní srovnání severní a jižní varianty podle dopravních dat, nákladů a dopadů na obyvatele a krajinu. Pokud zůstane severní varianta, podmíníme její podporu ochranou před hlukem a minimalizací zásahů do krajiny. Budeme prosazovat prověření tunelového řešení u Turnova. Při jednáních s investorem a krajem budeme hájit tyto požadavky, veřejné projednání návrhů i srozumitelné vypořádání připomínek obyvatel.
Šárka Červinková, Zdravý Turnov
1. Myslím, že si Turnov vede celkem dobře, což se promítlo i do hodnocení měst, avšak určitě je tu i co zlepšovat. Hlavním cílem našeho programu je, aby i v budoucnu zůstal Turnov důstojnou bránou do Českého ráje. V příštím volebním období se chceme zaměřit na katastrofální dopravní situaci ve městě, na svoz a třídění komunálního odpadu, cenu vodného a stočného, snížení daně z nemovitostí a podporu podnikatelů a živnostníků. Chceme rovněž navýšit částky participativního rozpočtu, co nejlépe využívat dotační programy pro investice města a snižovat jeho zadluženost.
2. Nechceme, aby se Turnov stal koridorem pro dálkovou dopravu a proto prosazujeme tzv. jižní variantu, která je stavebně jednodušší, než varianta severní. Je výrazně levnější a šetrnější k lidem i k životnímu prostředí. Počítá s napojením Semilska a odlehčením dopravy přes náměstí v Turnově. Řeší též i obchvaty obcí na současné trase Turnov – Jičín. Myslíme si, že než zničit Český ráj za miliardy, je moudřejší dostavět o dost levnější a šetrnější variantu jižní.
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Auta místo autobusů. Turnov předělá nádraží na bezplatná parkovací místa
Jaroslav Knížek, ANO
1. Zpracujeme pětiletý plán oprav místních komunikací. Vytvoříme koncepci parkování pro celé město. Budeme rozšiřovat venkovní učebny a využití přírody Českého ráje při výuce. Navýšíme kapacity školních psychologů a speciálních pedagogů. Zaměříme se na přípravu nových lokalit pro výstavbu rodinných a bytových domů a na výstavbu městských startovacích bytů pro mladé rodiny a jednotlivce, rozšíření kapacit sociálních služeb a terénní péče, podporu finančních benefitů zaměstnanců v sociálních službách. Chceme město, kde má každý možnost sportovat – bez ohledu na věk, příjem nebo výkonnost. Budeme pokračovat v rozvoji cyklostezek, které propojí jednotlivé části Turnova. Samozřejmostí bude systematická podpora sportovních klubů v získávání dotací na rozvoj sportovní infrastruktury a provozu.
2. Budeme důsledně prosazovat urychlení výstavby nové trasy I/35 a obchvatu Turnova maximálně šetrně ke krajině a obyvatelům.