Pojďme postavit nové koupaliště u arény, říká liberecký lídr ANO Rec

Nováček na liberecké politické scéně by chtěl obnovit ples primátora nebo vybudovat veřejné kluziště, které by během adventu stálo před libereckou radnicí. Věří, že hnutí ANO dovede v nadcházejících volbách k vítězství.
Uvádíte o sobě, že máte více než desetiletou praxi z různých oblastí veřejné správy. Po škole jste začínal na libereckém magistrátu a v současné době pracujete v Centru pro regionální rozvoj. V politice jste ale nový. A teď hned kandidát na primátora. Jak se to přihodilo?
První přihlášku do ANO jsem podával ještě před covidem, což už nějaká doba je. Je pravda, že nemám politické zkušenosti, byť jsem kdysi působil v komisi pro životní prostředí ve Vratislavicích, ale zastupitelem jsem nikdy nebyl. Ovšem situace v ANO byla letos na jaře značně dynamická – členové nebyli spokojeni s aktuálním vedením hnutí ANO v Liberci, a tak dali důvěru mně. Byl jsem zvolen nadpoloviční většinou našich členů.
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Proč myslíte, že vás zvolili?
Viděli, že mám ambice a kompetence, které bych mohl přinést městu. A že dokážu spojit lidi, protože liberecké ANO mělo v minulosti dlouhodobě problémy s vedením. Teď nastala obměna a mohlo by se to ubírat lepším směrem.
Co konkrétního můžete vy sám městu nabídnout?
Více než dvanáct let působím ve veřejné sféře. Byl jsem na magistrátu, několika ministerstvech nebo na Státním fondu životního prostředí. Momentálně jsem na vedoucí pozici v Centru pro regionální rozvoj. Administrujeme projekty z evropských fondů, což jsou velmi důležité projekty pro rozvoj města. Jsou to například přístroje do nemocnic, silnice, sociální bydlení nebo veřejná prostranství. Myslím, že bych jako primátor mohl přinést tuto kompetenci. Mohl bych mít pod sebou dotace a získávání peněz pro město.
Nemůže být pro vás absence politických zkušeností hendikep?
Myslím si, že ne. Když se podíváme do minulosti, tak někdejší primátor Tibor Batthyány také přišel takzvaně z ulice. Máme na kandidátce zkušené politiky, takže myslím, že v tom by problém být neměl.
Říká se o vás, že nebydlíte v Liberci. Jak je to s vaším bydlením?
Mně je 36 let, z toho 32 let jsem žil plně v Liberci. Nějakou dobu jsem studoval na Karlově univerzitě v Praze a nyní pendluji mezi Rochlicemi a Frýdlantem. Je to z rodinných důvodů. Řešíme to a v nejbližší době budu plně v Liberci. Myslím, že jsem víc Liberečák než spousta jiných kandidátů, a to i lídrů.
ANO je v současné době v Liberci společně se Starosty a Piráty u moci. Jak byste současné vedení města ohodnotil?
ANO se vždycky snažilo realizovat ambiciózní projekty – ať už se jednalo například o rekonstrukci bazénu nebo Liebiegova paláce, opravy základních a mateřských škol nebo zavedení komunitní energetiky, což je v některých městech novinka. Tady se to uchytilo a budeme to dále rozvíjet. Myslím, že máme na co navazovat. A to jsme neměli ty nejdůležitější resorty jako dopravní stavby, ekonomiku nebo samotný post primátora. Doufáme, že letos vyhrajeme a budeme moci naplnit i ambici, kterou máme v těchto oblastech.
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Dopustilo se město nějakých chyb?
Velká chyba Starostů jsou chybějící silnice k průmyslovým zónám. Osm let je u vlády Liberce Jaroslav Zámečník, po celou dobu je u vlády na kraji Martin Půta, oba ze Starostů. A ten potenciál nevyužili, protože ty silnice by měly být krajské. Je to dopravní slabina Liberce. Kdo jezdí ke Globusu, ví, jak to tam ráno vypadá, to samé v ulici České mládeže u Nisy. To bychom rádi napravili a realizovali.
Co se naopak povedlo?
‚Rád bych zmínil založení místních komisí. To je dobrý počin, ve kterém bychom rádi pokračovali, protože komise mohou přinášet podněty od lidí přímo z místa, kde žijí.
Pojďme k problémům Liberce. Co město pálí nejvíc?
Rozhodně doprava a bydlení, což jsou naše priority.
Začněme dopravou. Už jste zmínil silnice k průmyslovým zónám, ale co dalšího?
Musíme pracovat na vnitřním městském okruhu, který by měl ve finální fázi zklidnit dopravu v centru města. Primárně se musí vymyslet, jakým způsobem vznikne Nová Žitavská a kde se propojí se Sokolskou. Existuje několik variant, například u areálu DTZ. Dále bychom chtěli budovat nová parkovací místa a lépe koordinovat uzavírky.
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Dopravy se týká i městská hromadná doprava. Tu byste také chtěli nějak měnit?
Rádi bychom prosadili MHD do 15 let zdarma a zavedli krátkodobou jízdenku. Liberec má pouze hodinovou jízdenku, byť jiná města mají krátkodobé, například Hradec Králové nebo Pardubice.
Jaká je podle vás v Liberci dostupnost bydlení?
To je velký problém. Pokud nebudeme stavět dostupné bydlení, tak tu nebudou zůstávat mladí lidé. Půjdou do jiných měst, která jim nabídnou lepší podmínky.
V programu se zmiňujete i o sociálních službách.
To je také velké téma. Aktuálně máme náměstkyni pro sociální záležitosti Martinu Teplou, která nás sice opustila, ale máme za ni adekvátní náhradu. Během vytváření programu jsme navštívili domovy pro seniory a další organizace a zjistili jsme, že situace není vůbec dobrá. Chybí kapacita lůžek, neboť ji žádosti výrazně převyšují. Například ve Františkově je 166 standardních míst, ale žádostí je přes tisíc. Také bychom rádi v Liberci postavili Alzheimer centrum, což nikdo jiný v programu nemá.
Jak by mělo vypadat?
Rádi bychom vybudovali certifikované specializované středisko, které se bude zaměřovat na duševní choroby. Jejich nárůst je zjevný a jako krajské město bychom měli něco podniknout.
Jak je na tom Liberec s kulturou?
Budeme muset hledat finance na investice do divadla. Nefunguje jenom pro město, ale je spádové. Budeme se muset bavit například s krajem, protože nás čekají velké investice. Také bychom chtěli oživit vánoční trhy. Přemýšleli jsme, že bychom se inspirovali v zahraničí, například v Žitavě nebo Bruselu – že bychom některé dny uzavřeli Železnou ulici a trhy by se propojily až na Sokolovské náměstí. U radnice bychom chtěli mít i kluziště pod širým nebem a kolo přesunout na Sokolovské náměstí. Také bych rád obnovil ples primátora, to by mohla být prestižní společenská akce. Ale chtěl bych to jako benefiční akci, která si na sebe vydělá sama a ještě přispěje na nějakou dobrou věc.
Co nejvíc trápí obyvatele sídlišť?
Velká sídliště nejvíce trápí parkování, bezpečnost a jejich celkový vzhled.
Pojďme se zaměřit na to parkování.
Například v Rochlicích by mohly vzniknout nízké etážové parkovací domy. A to například pod Albertem nebo u Penny. Ale obecně je problém s parkováním všude. Ale z různých koncepcí víme, jak navýšit počet parkovacích míst – stavba parkovacích domů, zjednosměrnění ulic či rušení chodníků, když jsou po obou stranách ulice.
Tomáš Rec
Šestatřicetiletý Tomáš Rec je vedoucí státní zaměstnanec. Je ženatý a má roční dítě.
Mezi jeho záliby patří sport, veřejná správa, rodina a cestování. Rád zajde do kina nebo si poslechne rockovou či rapovou muziku.
Když jsme u toho parkování – mělo by město jít vstříc řidičům a umožňovat jim vjezd do centra města, nebo naopak jste pro pěší zóny a zeleň v ulicích místo aut?
Z centra by mělo co nejvíc aut vymizet. Teď se plánuje parkovací dům u nového terminálu, další by měl být u Billy Na Rybníčku nebo u ZUŠ ve Frýdlantské ulici, ale ten se nám moc nelíbí. Víc se nám líbí lokalita u EKOParku.
A teď ta bezpečnost na sídlištích.
Rádi bychom zvýšili počet strážníků. A například v Rochlicích byla dřív policejní služebna. Ta by se opět mohla vrátit.
Co vy a velké městské projekty, jako je třeba lanovka na Ještěd?
Chceme, aby ji financoval soukromý sektor a zároveň ji provozoval. Pojďme to zkusit, pojďme hledat soukromého investora. Ušetřeme 700 milionů a investujme je někam jinam.
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Vy například navrhujete nové koupaliště.
Nechceme vykupovat Vápenku za nějakou horentní sumu a rekonstruovat ji, protože se na ni desítky let nesáhlo a je tam problém s parkováním. Pojďme postavit nové koupaliště. Vytipovali jsme jeden vhodný pozemek u arény, kde je teď malé fotbalové hřiště. To by se dalo přesunout na jiný městský pozemek, protože jich je tam víc. Nové koupaliště by se mohlo předehřívat odpadním teplem z arény. Je tam parkoviště, MHD, výhled na Ještěd...
Jaké máte ambice v nadcházejících volbách?
Máme ambici zvítězit. V minulých volbách jsme získali 11 zastupitelů a Starostové 12. Teď bychom byli rádi, kdyby se to otočilo. Nečekáme, že by to bylo drtivé vítězství, ale věříme, že kolem 28 až 30 procent bychom mohli získat.
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Je někdo, s kým byste nešli do koalice?
Budeme komunikovat s kýmkoliv, kdo o to bude mít zájem. Předem nikoho nevylučujeme. Pak bude záležet na programu a obsazení pozic, aby tam byli kompetentní lidé.
Proč byste měl být primátorem právě vy?
Liberec potřebuje v politice nové mladé tváře, které nejsou zatížené kauzami z minulosti. Já přináším kompetenci a znalost evropských fondů a státní správy, která by nám mohla pomoci nastavit efektivní fungování města a získat finanční prostředky pro důležité projekty.