Šedesátiletý ekolog a člen zastupitelstva města Liberec Tomáš Paleček (SPD) chce změnit způsob, jakým město hospodaří a rozhoduje o svých investicích. Za důležité považuje řešení parkování na sídlištích, posílení městské policie a větší podporu rodin s dětmi.
Proč by podle vás měli Liberečané po čtyřech letech chtít změnu vedení města?
Důvodů je určitě víc. Jako první bych zmínil megalomanské projekty stávajícího vedení Liberce. Příkladem je lanovka na Ještěd. Počítá se s prodlouženou variantou s kabinou pro sto lidí, která může město stát řádově až 500 milionů korun. Myslím si ale, že Liberec by měl být střídmější a zvolit kabinu pro menší počet lidí, tedy padesát. Vrátili bychom se ke klasické verzi, při které by se také zbytečně nekácelo velké množství lesa. Další věcí je, že město za osm let vlády Starostů pro Liberecký kraj nebylo schopné zajistit kompostárnu. Dnes se zelený odpad odváží zhruba 40 kilometrů za Liberec, což je podle mě škoda. Měla by tu působit firma, která bude zajišťovat službu přímo v Liberci a bude vlastněná městem.
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Co jste za poslední čtyři roky udělali dobře a proč by vás měli lidé volit?
Naším hlavním mottem je péče o občany Liberce a jejich bezpečnost. Jedním z našich hlavních úkolů bylo zachování taxislužby ve Fügnerově ulici, protože si myslíme, že svým způsobem pomáhá bezpečnosti. Chtěli bychom také navázat na to, co už máme rozpracované, a to je změna systému svozu odpadu v Liberci. Máme připravený projekt na jeho zlevnění a chceme, aby se odpady po zhruba třiceti letech vrátily zpět do městské firmy. Jinak bychom chtěli přistupovat také k bydlení.
Můžete to přiblížit?
Dnes sehnat byt je drahá záležitost. Byty, které se stavějí, jsou často investiční. Myslíme si, že město by mělo více připravovat projekty pro mladé lidi a rodiny, například startovací nebo obecní byty se symbolickým nájmem. Mladí pak budou mít větší motivaci v Liberci žít a založit si tu rodinu.
Má Liberec nějaký specifický problém, který se v jiných městech tolik neřeší?
Myslím si, že jedním ze specifických problémů Liberce je parkování. Trápí především občany na sídlištích. Chtěli bychom oprášit myšlenku záchytných parkovišť na kraji Liberce v systému P+R a navázat na ně městskou hromadnou dopravu. Lidé by mohli auto nechat na kraji města a dál pokračovat MHD. Pomohlo by to i městskému dopravnímu podniku.
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A jak byste chtěli řešit parkování přímo na sídlištích?
Současný systém by se podle nás měl vrátit k rezidenčnímu parkování. Ten, kdo v daném místě bydlí, by měl mít právo tam také parkovat. Tam, kde to prostorové podmínky umožňují, by se měly začít stavět parkovací domy.
Koordinuje podle vás Liberec dobře opravy silnic?
Určitě ne. Špatným příkladem je takzvaný Sněhulák nebo rekonstrukce mostů u odbočky na Globus. Město má podle mého odhadu dluh vůči svým komunikacím ve výši dvou až tří miliard korun. Mělo by ho postupně snižovat. Odhadujeme, že by se mělo do komunikací investovat minimálně 150 až 200 milionů korun ročně, aby se průběžně opravovaly a nedocházelo k tomu, co máme dnes, kdy jsou na mnoha místech silnice, na kterých se prakticky nedá jezdit.
Tomáš Paleček
Narodil se a žije v Liberci. Za svůj profesní život prošel mnoha funkcemi v soukromých firmách a působil také jako ředitel svozové firmy v Liberci.
V současné době pracuje jako referent životního prostředí ve Věznici Rýnovice, kde má na starost kompletní agendu životního prostředí.
Ve svém volném čase se rád věnuje čtení knih o druhé světové válce a zajímá se o historii z tohoto období. S manželkou rád cestuje nejen po České republice, ale také do Itálie a Francie.
Které rozhodnutí současného vedení považujete za správné?
Za správné považuji opravu bazénu. Krajské město typu Liberec by mělo mít bazén, který odpovídá 21. století, a myslím si, že po rekonstrukci takový bude.
Co podle vás v Liberci nejvíc chybí rodinám s dětmi?
Liberec je vůči rodinám s dětmi poměrně skoupý. Nějaké vyžití je v centru města, ale chybí odpočinková místa a možnosti koupání. Měli bychom se zaměřit také na to, aby město bylo vůči občanům přívětivější v době veder. Měla by tu být mlžítka, občerstvení a více míst pro lidi i zvířata. Měli bychom sázet více zeleně.
Co konkrétně chcete udělat pro liberecké podnikatele?
Podle nás mají podnikatelé vůči Liberci určitý dluh například v zapojení do třídění odpadu. Dnes nejsou zapojeni tak, jak bychom si představovali. Vidíme možnost, že by mohli využívat například kontejnery na sídlištích. A co se týče vztahu města a podnikatelů, Liberec by jim měl jednoznačně pomáhat. Pokud to bude možné, měl by podporovat začínající podnikatele.
Co dnes Liberec dělá nehospodárně?
Řekl bych, že rozhazujeme peníze ve velkých projektech. Kritizujeme například nákup libereckého zámečku. Původně jsme byli ujišťováni, že tam bude lidová škola umění. Nakonec tam půjdou ještě úředníci, přestože město mezitím koupilo další budovu bývalé banky či spořitelny vedle divadla, která také stála nemalé peníze. Připadá mi, že chybí koncepce.
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Chcete podpořit také městskou policii. Co to konkrétně znamená?
Počet městských strážníků je podle nás značně poddimenzovaný. Náš odhad je přijmout zhruba dvacet strážníků a vybudovat stálé stanoviště například v centru města, protože Fügnerova ulice si o něj přímo říká. Město má také některé pravomoci, které může využít při spolupráci městské a státní policie. To je věc primátora jako nejvyššího představitele města. Podle nás se dnes tyto možnosti nevyužívají dostatečně.
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Vidíte smysl v rozvoji turistického ruchu? Pomohl by ekonomice města?
Určitě. Pokud přilákáme do Liberce více turistů, je to přínos pro místní podnikatele. Turista tady utratí peníze a ty zůstanou v místní ekonomice. Souvisí s tím ale také to, jak je Liberec přívětivý k lidem. Když je vedro, člověk má dnes v podstatě jen možnost koupit si pití. Měli bychom být vůči lidem vstřícnější – například vrátit do ulic možnost ochladit se ve stínu pod stromy či u mlžítek.
Jak oživit centrum, aby nebylo večer prázdné?
Liberec by měl dostat více kultury nejen kolem radnice nebo do Liebiegova paláce, který je nádherně zrekonstruovaný. Kultura by se měla vrátit více do ulic. Líbilo by se mi, kdyby město nějakým způsobem žilo podobně jako například Stodolní v Ostravě. Podnikatelé by měli mít možnost přilákat lidi ven, mít zahrádky, aby se v létě sedělo venku. Nemusí se při tom pít, lidé mohou jen sedět a povídat si.
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Pomohlo by podle vás také rozšíření městské hromadné dopravy?
Určitě. Mělo by se více dbát na trasování. Noční autobus, který sváží lidi například mezi 23. hodinou a jednou ráno, by měl fungovat ve větším okruhu a neobsluhovat jen jedno sídliště. U MHD bychom také rádi navrhli kratší časové jízdenky. Dnes když člověk jede tři zastávky, pět nebo deset minut, musí si koupit jízdenku za 28 korun v mobilní aplikaci nebo za 35 korun papírovou. Umožnili bychom například desetiminutové nebo patnáctiminutové jízdenky.
Co je pro vás nepřekročitelná podmínka pro vstup do koalice? A s kým byste určitě nebyli ochotní spolupracovat?
Máme jedinou podmínku. Ten, s kým budeme spolupracovat, musí být ochotný podílet se na našem programu. Dopředu se nevymezujeme vůči žádné straně ani hnutí. Jsme ochotni spolupracovat s tím, kdo nám spolupráci nabídne nebo komu ji nabídneme my, pokud bude ochoten s námi spolupracovat.
Proč byste měl být primátorem Liberce?
Chtěl bych občanům nabídnout jiný způsob fungování městských firem, například technických služeb. Ty dnes mají perfektního ředitele, který po delší době přišel s jiným přístupem vůči městu. Chtěli bychom nabídnout lidem levnější svoz odpadu a nižší poplatky. Dnes je každá koruna pro rodinu důležitá. Liberec má poplatky na jedné z nejvyšších možných úrovní. Chceme lidem ukázat, že i politika se dá dělat přívětivěji a trochu jinak než dosud.