Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mladým by pomohly byty se symbolickým nájmem, říká liberecký lídr SPD

Eliška Klimšová
  11:39
Do komunálních voleb v Liberci povede SPD Tomáš Paleček. Mimo jiné kritizuje...

Do komunálních voleb v Liberci povede SPD Tomáš Paleček. Mimo jiné kritizuje současné velké projekty města. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Designérka Anna Marešová představila v Liberci dvě varianty, jak by mohla...
Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...
Designérka Anna Marešová představila v Liberci dvě varianty, jak by mohla...
Nová lanovka na Ještědu bude mít jednu velkou kabinu pro dva nosné lanové...
11 fotografií
Tomáš Paleček, lídr kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou strany Trikolora, chce změnit přístup Liberce k bydlení, parkování i odpadům. Kritizuje velké projekty současného vedení, například plánovanou lanovku na Ještěd, a naopak podporuje rekonstrukci bazénu.

Šedesátiletý ekolog a člen zastupitelstva města Liberec Tomáš Paleček (SPD) chce změnit způsob, jakým město hospodaří a rozhoduje o svých investicích. Za důležité považuje řešení parkování na sídlištích, posílení městské policie a větší podporu rodin s dětmi.

Proč by podle vás měli Liberečané po čtyřech letech chtít změnu vedení města?
Důvodů je určitě víc. Jako první bych zmínil megalomanské projekty stávajícího vedení Liberce. Příkladem je lanovka na Ještěd. Počítá se s prodlouženou variantou s kabinou pro sto lidí, která může město stát řádově až 500 milionů korun. Myslím si ale, že Liberec by měl být střídmější a zvolit kabinu pro menší počet lidí, tedy padesát. Vrátili bychom se ke klasické verzi, při které by se také zbytečně nekácelo velké množství lesa. Další věcí je, že město za osm let vlády Starostů pro Liberecký kraj nebylo schopné zajistit kompostárnu. Dnes se zelený odpad odváží zhruba 40 kilometrů za Liberec, což je podle mě škoda. Měla by tu působit firma, která bude zajišťovat službu přímo v Liberci a bude vlastněná městem.

Komunální volby v Libereckém kraji

kandidáti v okresních městech

Co jste za poslední čtyři roky udělali dobře a proč by vás měli lidé volit?
Naším hlavním mottem je péče o občany Liberce a jejich bezpečnost. Jedním z našich hlavních úkolů bylo zachování taxislužby ve Fügnerově ulici, protože si myslíme, že svým způsobem pomáhá bezpečnosti. Chtěli bychom také navázat na to, co už máme rozpracované, a to je změna systému svozu odpadu v Liberci. Máme připravený projekt na jeho zlevnění a chceme, aby se odpady po zhruba třiceti letech vrátily zpět do městské firmy. Jinak bychom chtěli přistupovat také k bydlení.

Můžete to přiblížit?
Dnes sehnat byt je drahá záležitost. Byty, které se stavějí, jsou často investiční. Myslíme si, že město by mělo více připravovat projekty pro mladé lidi a rodiny, například startovací nebo obecní byty se symbolickým nájmem. Mladí pak budou mít větší motivaci v Liberci žít a založit si tu rodinu.

Má Liberec nějaký specifický problém, který se v jiných městech tolik neřeší?
Myslím si, že jedním ze specifických problémů Liberce je parkování. Trápí především občany na sídlištích. Chtěli bychom oprášit myšlenku záchytných parkovišť na kraji Liberce v systému P+R a navázat na ně městskou hromadnou dopravu. Lidé by mohli auto nechat na kraji města a dál pokračovat MHD. Pomohlo by to i městskému dopravnímu podniku.

Konec vyhrazených stání v Liberci? Je jich příliš, město upraví systém parkování

A jak byste chtěli řešit parkování přímo na sídlištích?
Současný systém by se podle nás měl vrátit k rezidenčnímu parkování. Ten, kdo v daném místě bydlí, by měl mít právo tam také parkovat. Tam, kde to prostorové podmínky umožňují, by se měly začít stavět parkovací domy.

Do komunálních voleb v Liberci povede SPD Tomáš Paleček. Mimo jiné kritizuje současné velké projekty města.
Designérka Anna Marešová představila v Liberci dvě varianty, jak by mohla vypadat lanovka na Ještěd. Na snímku varianta 2 (3. prosince 2024)
Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá prostor pro moderní a bezpečný provoz.
Designérka Anna Marešová představila v Liberci dvě varianty, jak by mohla vypadat lanovka na Ještěd. Na snímku varianta 1 (3. prosince 2024)
11 fotografií

Koordinuje podle vás Liberec dobře opravy silnic?
Určitě ne. Špatným příkladem je takzvaný Sněhulák nebo rekonstrukce mostů u odbočky na Globus. Město má podle mého odhadu dluh vůči svým komunikacím ve výši dvou až tří miliard korun. Mělo by ho postupně snižovat. Odhadujeme, že by se mělo do komunikací investovat minimálně 150 až 200 milionů korun ročně, aby se průběžně opravovaly a nedocházelo k tomu, co máme dnes, kdy jsou na mnoha místech silnice, na kterých se prakticky nedá jezdit.

Tomáš Paleček

Narodil se a žije v Liberci. Za svůj profesní život prošel mnoha funkcemi v soukromých firmách a působil také jako ředitel svozové firmy v Liberci.

V současné době pracuje jako referent životního prostředí ve Věznici Rýnovice, kde má na starost kompletní agendu životního prostředí.

Ve svém volném čase se rád věnuje čtení knih o druhé světové válce a zajímá se o historii z tohoto období. S manželkou rád cestuje nejen po České republice, ale také do Itálie a Francie.

Které rozhodnutí současného vedení považujete za správné?
Za správné považuji opravu bazénu. Krajské město typu Liberec by mělo mít bazén, který odpovídá 21. století, a myslím si, že po rekonstrukci takový bude.

Co podle vás v Liberci nejvíc chybí rodinám s dětmi?
Liberec je vůči rodinám s dětmi poměrně skoupý. Nějaké vyžití je v centru města, ale chybí odpočinková místa a možnosti koupání. Měli bychom se zaměřit také na to, aby město bylo vůči občanům přívětivější v době veder. Měla by tu být mlžítka, občerstvení a více míst pro lidi i zvířata. Měli bychom sázet více zeleně.

Co konkrétně chcete udělat pro liberecké podnikatele?
Podle nás mají podnikatelé vůči Liberci určitý dluh například v zapojení do třídění odpadu. Dnes nejsou zapojeni tak, jak bychom si představovali. Vidíme možnost, že by mohli využívat například kontejnery na sídlištích. A co se týče vztahu města a podnikatelů, Liberec by jim měl jednoznačně pomáhat. Pokud to bude možné, měl by podporovat začínající podnikatele.

Co dnes Liberec dělá nehospodárně?
Řekl bych, že rozhazujeme peníze ve velkých projektech. Kritizujeme například nákup libereckého zámečku. Původně jsme byli ujišťováni, že tam bude lidová škola umění. Nakonec tam půjdou ještě úředníci, přestože město mezitím koupilo další budovu bývalé banky či spořitelny vedle divadla, která také stála nemalé peníze. Připadá mi, že chybí koncepce.

Ozdobou Liberce je už 400 let, ale až teď mu patří. Místní zámek čeká velká oprava

Chcete podpořit také městskou policii. Co to konkrétně znamená?
Počet městských strážníků je podle nás značně poddimenzovaný. Náš odhad je přijmout zhruba dvacet strážníků a vybudovat stálé stanoviště například v centru města, protože Fügnerova ulice si o něj přímo říká. Město má také některé pravomoci, které může využít při spolupráci městské a státní policie. To je věc primátora jako nejvyššího představitele města. Podle nás se dnes tyto možnosti nevyužívají dostatečně.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Vidíte smysl v rozvoji turistického ruchu? Pomohl by ekonomice města?
Určitě. Pokud přilákáme do Liberce více turistů, je to přínos pro místní podnikatele. Turista tady utratí peníze a ty zůstanou v místní ekonomice. Souvisí s tím ale také to, jak je Liberec přívětivý k lidem. Když je vedro, člověk má dnes v podstatě jen možnost koupit si pití. Měli bychom být vůči lidem vstřícnější – například vrátit do ulic možnost ochladit se ve stínu pod stromy či u mlžítek.

Jak oživit centrum, aby nebylo večer prázdné?
Liberec by měl dostat více kultury nejen kolem radnice nebo do Liebiegova paláce, který je nádherně zrekonstruovaný. Kultura by se měla vrátit více do ulic. Líbilo by se mi, kdyby město nějakým způsobem žilo podobně jako například Stodolní v Ostravě. Podnikatelé by měli mít možnost přilákat lidi ven, mít zahrádky, aby se v létě sedělo venku. Nemusí se při tom pít, lidé mohou jen sedět a povídat si.

Zájem o kulturu byl loni rekordní, živo bude v Libereckém kraji i letos

Pomohlo by podle vás také rozšíření městské hromadné dopravy?
Určitě. Mělo by se více dbát na trasování. Noční autobus, který sváží lidi například mezi 23. hodinou a jednou ráno, by měl fungovat ve větším okruhu a neobsluhovat jen jedno sídliště. U MHD bychom také rádi navrhli kratší časové jízdenky. Dnes když člověk jede tři zastávky, pět nebo deset minut, musí si koupit jízdenku za 28 korun v mobilní aplikaci nebo za 35 korun papírovou. Umožnili bychom například desetiminutové nebo patnáctiminutové jízdenky.

Co je pro vás nepřekročitelná podmínka pro vstup do koalice? A s kým byste určitě nebyli ochotní spolupracovat?
Máme jedinou podmínku. Ten, s kým budeme spolupracovat, musí být ochotný podílet se na našem programu. Dopředu se nevymezujeme vůči žádné straně ani hnutí. Jsme ochotni spolupracovat s tím, kdo nám spolupráci nabídne nebo komu ji nabídneme my, pokud bude ochoten s námi spolupracovat.

Proč byste měl být primátorem Liberce?
Chtěl bych občanům nabídnout jiný způsob fungování městských firem, například technických služeb. Ty dnes mají perfektního ředitele, který po delší době přišel s jiným přístupem vůči městu. Chtěli bychom nabídnout lidem levnější svoz odpadu a nižší poplatky. Dnes je každá koruna pro rodinu důležitá. Liberec má poplatky na jedné z nejvyšších možných úrovní. Chceme lidem ukázat, že i politika se dá dělat přívětivěji a trochu jinak než dosud.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Premium
V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové....

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího...

Restaurační byznys čekají těžké časy, říká Pohlreich. A přiznal, jaký burger jí nejraději

Premium
Zdeněk Pohlreich otevřel v Liberci novou pobočku sítě Mama’s Burger. (20. září...

Příští rok oslaví sedmdesátku, ale v tempu nepolevuje. Zdeněk Pohlreich každý týden uděluje rady kuchařům v nové sérii pořadu Ano, šéfe!, ke svým posluchačům promlouvá z několika podcastů a...

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

Na náměstí pouť, v ulicích kriminálka. V Rovensku testují ženy, místní mají podezření

Premium
Kriminalisté odebírají vzorek pomocí dentálních tyčinek (ilustrační snímek)....

Kriminalisté rozplétají smrt novorozence v Rovensku pod Troskami. V pátek ráno začali odebírat vzorky DNA u místních žen, aby našli matku, která dítě porodila. První výsledky testů by měla policie...

Na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou najelo auto do davu. Pět lidí se zranilo

Řidič černého Mustangu při soutěži o nejhlasitější auto nečekaně najel do...

Pěti zraněnými skončil sobotní tuningový sraz v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Řidič černého Mustangu totiž, při soutěži o nejhlasitější auto, nečekaně najel do přihlížejícího davu lidí. Podle...

Čínská auta dolaďují v Česku. Maskovaná MG se zastavila v pivovaru

Čínská auta dolaďují v Česku. Maskovaná MG se zastavila v pivovaru

Značka MG se evropských trzích – včetně toho českého – velmi dobře etablovala. Patří k nejprodávanějším čínským automobilům v Evropě, tradiční britskou značku totiž vlastní čínský koncern SAIC....

29. září 2026

Skoro hladím kulisy. Vím, že tu nebudu věčně, říká k 60. sezoně Zdeněk Svěrák

Premium
Zdeněk Svěrák se zúčastnil oslav Divadla Járy Cimrmana v Příchovicích. (27....

V březnu oslavil devadesátku, v neděli slavnostně zahájil už šedesátou sezonu Divadla Járy Cimrmana. Z akce v jizerskohorských Příchovicích si Zdeněk Svěrák dokonce odvezl cenu za ztvárnění...

28. září 2026

Na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou najelo auto do davu. Pět lidí se zranilo

Řidič černého Mustangu při soutěži o nejhlasitější auto nečekaně najel do...

Pěti zraněnými skončil sobotní tuningový sraz v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Řidič černého Mustangu totiž, při soutěži o nejhlasitější auto, nečekaně najel do přihlížejícího davu lidí. Podle...

28. září 2026  12:40,  aktualizováno  14:55

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

27. září 2026  15:45,  aktualizováno  20:37

Nejoblíbenější postava i nečekaný host. Cimrmani slavili v Jizerkách 60. sezonu

Premium
Divadlo Járy Cimrmana slavilo v Jizerských horách. (27. září 2026)

Tisíce fanoušků fiktivního génia Járy Cimrmana zvolily nejoblíbenější postavu z jeho her. Její jméno se dozvěděly v neděli odpoledne v areálu penzionu U Čápa v Jizerských horách. Stalo se tak při...

27. září 2026  20:11

Lebka svaté Zdislavy čeká na uložení, nahradí ji relikviář s ostatkem

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky...

26. září 2026  9:18

Liberec nepotřebuje obří projekty typu lanovky, říká lídryně Lepšího Liberce

Dlouholetá politička Martina Teplá se připojila k novému projektu Lepší Liberec...

Martina Teplá, lídryně kandidátky hnutí Lepší Liberec, chce změnit způsob, jakým město hospodaří a stanovuje své priority. Větší pozornost chce věnovat každodennímu fungování města, bydlení,...

26. září 2026  8:22

Na náměstí pouť, v ulicích kriminálka. V Rovensku testují ženy, místní mají podezření

Premium
Kriminalisté odebírají vzorek pomocí dentálních tyčinek (ilustrační snímek)....

Kriminalisté rozplétají smrt novorozence v Rovensku pod Troskami. V pátek ráno začali odebírat vzorky DNA u místních žen, aby našli matku, která dítě porodila. První výsledky testů by měla policie...

25. září 2026  19:02

Batthyány znovu primátorem? Liberec strašně usnul a chátrá, říká lídr Libe!

Tibor Batthyány byl v letech 2014 až 2018 primátorem Liberce, rád by se na...

Tibor Batthyány vedl Liberec jako primátor do roku 2018. Po osmi letech se rozhodl opět kandidovat, tentokrát jako lídr politického uskupení Libe! Zaměřit by se chtěl na téma dopravy či hospodaření...

25. září 2026  10:19

Slovan utržil 415 milionů, přitom zaplatil jen 41. Kania odkryl finance klubu

Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...

Fotbalový Slovan Liberec letos za prodej čtyř hráčů inkasoval zhruba 415 milionů korun. Představa, že nyní klubu leží stovky milionů na účtech, je ale podle jeho majitele Ondřeje Kanii mylná. V...

25. září 2026  8:36

Hradec - Liberec 5:2. Dva zahozené nájezdy, domácí podruhé v sezoně slaví

Radovan Pavlík slaví druhý gól Hradce Králové ve 30. minutě utkání proti...

Hradec Králové porazil v předehrávce 4. kola hokejové extraligy Liberec 5:2 a v neúplné tabulce se posunul na páté místo. Bílí Tygři prohráli třetí ze čtyř duelů. Nejprve Jergl nevyužil možnost...

24. září 2026  17:59,  aktualizováno  20:47

Vězně na útěku zmohla jedenáctihodinová túra, rád se pak svezl s policisty

ilustrační snímek

Útěk padesátiletého vězně domů z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem mu nevyšel podle představ. Kvůli obavám z policejních kontrol se držel lesních cest, několikrát zabloudil a po jedenácti...

24. září 2026  17:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde