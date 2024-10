Koalici v Liberci vytvoří Starostové a SPOLU, o hejtmanovi se ještě rozhodne

Nová koalice bude mít 25 mandátů ze 45 v zastupitelstvu. Neplánují, že by ještě přizvali někoho dalšího.

Lídři Starostů pro Liberecký kraj a SPOLU dnes podepsali dohodu o společném postupu a do 18. října chtějí podepsat koaliční smlouvu a programové prohlášení.

Na dotaz, zda se Martin Půta počtvrté stane hejtmanem, odpověděl, že o hejtmanovi rozhodne až nově zvolené krajské zastupitelstvo.

O budoucím utvoření koalice se SPOLU informoval Půta už minulý týden. „Na prvním jednání našeho zastupitelského klubu Starostů pro Liberecký kraj po krajských volbách jsme se jednomyslně shodli na tom, že novou krajskou koalici chceme vytvořit se SPOLU,“ uvedl v neděli večer na síti X Půta. A v pondělí dopoledne se na setkání s novináři rozpovídal.

„Výsledek voleb je takový, že můžeme udělat koalici se SPOLU, protože s ODS jsme v koalici posledních osm let, plníme společné programové prohlášení a rádi bychom v jeho plnění pokračovali,“ vysvětlil své důvody Půta.

Z koalice vítězných Starostů se třetí kandidátkou SPOLU nemá radost lídr druhého ANO a zároveň poslanec David Pražák. „Součástí koalice nebudeme, což jsme se dozvěděli dnes večer ze sociálních sítí hejtmana Martina Půty,“ napsal v neděli večer na Facebook Pražák.

„Pan hejtman potřeboval alibi, které mu dnes poskytli spolustraníci. Zástupce ODS tu špetku slušnosti ještě měl a zavolal,“ pokračoval lídr ANO a ještě více se opřel do stávajícího hejtmana: „Starostové pro Liberecký kraj totiž nepotřebují, aby se jim opozice nabourávala do rozjetých byznysů. A těch rozjetých věcí, kvůli kterým jsme se s nimi do koalice nehrnuli ani my, je vícero. Třeba soud s panem hejtmanem a další nezodpovězené otázky spojené s tím, proč musel na jaře odevzdat policii notebook a mobil.“

Pražák nicméně zmínil, že rozhodnutí Starostů respektuje. „Máme od vás, voličů, silný mandát a já věřím, že se brzo ukáže, kdo tu chce opravdu pracovat pro lidi,“ dodal.