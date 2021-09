Zbyla nám jen koruna a hymna, upozorňuje krajský lídr SPD

Jakým tématem Libereckého kraje se dlouhodobě zabýváte?

Téma Libereckého kraje je bezpochyby Turów – Bogatyně. Myslím, že kraji chyběla prozíravost a teď se chová tak, že by měla jednat vláda. Přitom měl jednat mnohem dříve a razantněji. Pro nás je to problém regionální, zatímco pro Polsko celostátní. Jinak problémy v našem kraji jsou v podstatě stejné jako všude jinde – úroveň zdravotnictví, stav silnic II. a III. tříd, dopravní obslužnost, školství a z toho vyplývající problémy.

Jaké kroky by podle vás zdravotnictví pomohly?

Úroveň zdravotnictví neodpovídá standardu, měla by být všude stejná. Je to výsledkem špatné celostátní koncepce. Kraj je roztříštěný, stejně tak zdravotnictví. Chceme zajistit dostupné zdravotnictví na stejné úrovni pro všechny obyvatele kraje.

A co byste učinil s neuspokojivým stavem silnic?

Co se týče silnic II. a III. tříd, tam je problém, že byly převedené na kraj ve špatném stavu. Přestože na jejich opravy dává kraj řekněme 700–800 milionů korun, je potřeba osm miliard. Je to nekonečný proces, jehož řešení je systémové. Zrušit kraje, převést silnice II. a III. tříd na obce s rozšířenou působností a zbytek na stát. A stát bude z prostředků fondu dopravní infrastruktury investovat na opravy silnic podle priorit v rámci krajů.

Pojďme k širším tématům na úrovni státu. Vaše strana hlásá Czexit, vystoupení z Evropské unie. Proč? Je naopak něco, co podle vás EU udělala dobře?

Dlouhodobě tvrdíme, že od vstupu do EU se toho spoustu změnilo. Zejména po přijetí Lisabonské smlouvy. Jsme přesvědčeni, že stávající členství je pro občany nevýhodné. Chtěli bychom prosadit referendum, aby mohli zvolit, jestli za stávajících podmínek v EU zůstat, nebo odejít. Na Unii není všechno špatné, dobrý je třeba Erasmus. Ale ten tu byl i před vstupem a nemá s Unií nic společného. Spoustu věcí Evropa nezvládla. 70 procent veškeré legislativy, kterou se sněmovna zabývá, jsou implementační směrnice a nařízení EU. Myslím si, že Česká republika by si o svých věcech měla rozhodovat sama. Říkáme jasné ne euru, chceme zachovat korunu jako českou měnu. Žádné další pozitivní věci mě nenapadají. Je třeba zachovat čtyři základní svobody – pohybu, služeb, obchodu a zboží. Vše ostatní je zbytečné, to je třeba omezit a zrušit.

Jak by náš odchod z EU v praxi vypadal? V čem bychom si výrazně polepšili?

Je to poměrně jasné – zákon o referendu. Kdyby chtěla vystoupit většina občanů, pak bychom odešli z EU jako Británie. A jsem přesvědčen, že budou odcházet i další státy. Netvrdím, že by to bylo nejjednodušší, ale Británie po všem tom martyriu, kdy jí Unie házela klacky pod nohy, nakonec vystoupila. A dneska z mé strany nevidím žádný důvod, proč by si na to Británie měla stěžovat. My chceme vystoupit na základě referenda. Naopak chceme mít co nejužší vazby se sousedními státy na půdorysu států Visegrádské čtyřky, popřípadě Visegrádské čtyřky plus. Sankce, které uvaluje Unie na státy mimo EU, zásadně omezují naše výrobce a vývoz našich výrobků. Tradiční české sklářství slouží jako jeden z příkladů. Nemůžeme vyvážet třeba do Ruska.

Profilujete se jako vlastenecká strana. Jak podle vás takový vlastenec vypadá?

My trváme na tradičních hodnotách naší první republiky, na odkazu T. G. Masaryka. Hájení vlasteneckých zájmů není nic proti ničemu. Rozhodně jsme přesvědčeni o tom, že česká koruna a hymna jsou jedny z posledních symbolů, které nám zůstaly. Vše ostatní je snaha neomarxistů vytvořit jeden nadnárodní superstát a vykořenit vlastní státy ze své historie. Nejsme vůbec nepřátelští k nějakým rasám nebo podobně. Ale tvrdě se snažíme prosazovat suverenitu českého státu.

Trochu jsme odbočili od toho vlastence, jak byste dnešního vlastence definoval?

Začíná to tradiční výchovou v rodinách. Tradiční rodina, lpění na našich tradicích, krajových zvycích, podpora domácí kultury a vyvážení směrem do zahraničí. Vlastenec je člověk, kterému je deset let až devadesát pět. Je to normální občan státu. Odmítáme snahy, abychom měli v občance napsáno Evropan.

Co můžete za SPD slíbit, že rozhodně neuděláte?

Rozhodně odmítáme vstoupit do vlády s daňovými ekoteroristy a vítači. Bavíme se o Pirátech. Nemůžeme být v jedné vládě s lidmi, kteří chodí na demonstrace s názvem „Imigranti vítejte“ a prohlašují, že by jim nevadilo, kdyby do 10–15 let byla Evropa muslimská. SPD udělá vše pro to, aby po těchto volbách nebyli Piráti ve vládě.

Jste aktivní i na Facebooku. Četla jsem, že chcete, aby byly sociální sítě zcela bez pravidel. Bez cenzury, jak říkáte. Každý by zde mohl beztrestně sdílet úplně cokoliv?

Chceme svobodu slova. Vadí nám omezování práv lidí, což je i svoboda projevu na sítích. Měli by svobodně a beztrestně sdílet cokoliv, co neobsahuje rasový podtext, vyzývání k násilí, k trestným činům a podobně. Přiměřený dohled nad dodržováním práva na sociálních sítích by měl mít stát.

Na facebooku se ostře vyhrazujete i proti migraci.

Nelegální migrace pro nás představuje jasné ne. Dováží se sem ilegálně migranti a legalizuje se tu jejich pohyb. Odmítáme zákon na slučování rodin a všechny související věci. Je potřeba pomáhat lidem v zemích, které ty migranty generují. Je evidentní, že Schengen v tomhle nefunguje. Musíme důsledně chránit naše hranice. To neznamená střežit je ostnatým drátem se psy. Ale v době moderních aplikací, radarů, rentgenů mít kontrolu nad tím, kdo do naší republiky vstupuje a vystupuje.

O kolika ilegálních migrantech ročně hovoříme?

Čísla jsou jasná, má je Policie ČR. Trvale vzrůstají, loni byla asi kvůli koronaviru nižší. Na zimu klesají a v létě rostou. Není týden, abychom nečetli ve sdělovacích prostředcích, že na našem území byla zadržena dodávka s migranty. Ale konkrétní čísla vám tu neřeknu.

Ve svém nedávném příspěvku jste uvedl, že města nemají peníze na potřebné věci, protože „financují podobné nesmysly jako třeba Prague Pride“. Jaké další „nesmysly“ podle vás v kraji vznikají?

Jsem přesvědčen o tom, že kraj má v rozpočtech peněz dost. Ale financují se projekty, které vypadají líbivě, ale nezlepšují kvalitu života obyvatel. Bavíme se o takzvaných měkkých projektech, různé workshopy, festivaly. Jsem přesvědčený o tom, že by se měly městům a obcím v kraji tyto peníze rozdělit podle jejich požadavků a priorit.

A když nejsou podle vás peníze na „potřebné věci“ – co jste tím myslel?

Třeba opravy mostů, kanalizace, čističky odpadních vod. Obce mají své priority, ať si je definují. Obcí je 215 a na jednání krajského zastupitelstva se příliš často opakují jména některých z nich. Zřejmě v nich vládnou Starostové pro Liberecký kraj. A ostatní mají smůlu.

Podle předvolebních průzkumů agentury STEM by v podzimních volbách dosáhla SPD na 11 procent. Jakou podporu voličů čekáte?

Sledujeme to jen orientačně, ale každému je jasné, že SPD v Poslanecké sněmovně bude. Máme dobrý program, dobré lídry. Čekáme 15 až 16 procent. V některých krajích určitě. Máme dobré volební výsledky i v rámci Libereckého kraje, který je politicky velmi složitý.

Můžete shrnout programové priority SPD v pár heslech?

Je to patnáct bodů – chceme například normální život pro naše děti, podporu rodiny a tradičních hodnot, kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, právo na legální držení zbraně, je potřeba bojovat s korupcí. Odmítáme zvyšování daní českým občanům, jasné ne ilegální imigraci, chceme právo na referendum včetně referenda na vystoupení z EU. Prosazujeme zrušení Senátu, zachování koruny a další.

A na závěr trochu odlehčeně – žijete v Liberci. Kam si chodíte odpočinout od pracovních povinností?

Já bydlím u přehrady, tak na přehradu. Chodím tam se psem.