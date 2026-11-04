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Soud změnil výsledek voleb v obci na Jablonecku. Čtvrtina hlasů nebyla započtena

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  10:45aktualizováno  11:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pobočka krajského soudu v Liberci změnila výsledek komunálních voleb v Pulečném na Jablonecku. Při přepočtu hlasů soud zjistil, že čtvrtina z nich nebyla do výsledku započtená. Při porovnání původních a přepočtených výsledků byly zjištěny podstatné rozdíly v počtech hlasů, uvedl soud v rozhodnutí, které zveřejnil na úřední desce.

V obci se zhruba 500 obyvateli se tak vítězem voleb stala původně druhá kandidátka Zdravá obec, když získala tři ze sedmi mandátů v zastupitelstvu. To je o jeden více, než jí přisuzoval původně zveřejněný volební výsledek.

Naopak původně vítězné uskupení Dámská 7 po soudním přepočtu o jeden mandát přišla a bude tak mít dvě zastupitelská křesla. Třetí kandidující uskupení v Pulečném nazvané Za lepší obec zůstalo i po soudním přepočtu na dvou mandátech.

Rozhodnutí vydal soud na základě návrhu členky volební komise Romany Trojákové, která v něm uvedla, že si chyby uvědomila až později, když si výsledky znovu propočítala.

Každý volič mohl v Pulečném odevzdat až sedm hlasů a při počtu 233 platných hlasovacích lístků tak mohlo být až 1631 platných hlasů, započteno jich ale bylo 1141. Kdy chyba nastala, nebyla Trojáková schopna určit. „Tvrzený rozdíl považovala za projev selhání lidského faktoru při přepisu údajů,“ uvedl soud v rozhodnutí.

Přepočet potvrdil nezapočtené hlasy

Protože byla Trojáková členkou volební komise a nikdo z účastníků řízení její návrh nerozporoval, označil ho soud za důvěryhodný a vzhledem k možné velké chybě nechal hlasy přepočítat. Za platné soud označil 232 hlasovacích lístků, když zneplatnil jeden, na němž hlasující použil takzvanou fajfku namísto křížku. Soudní přepočet zároveň potvrdil, že velký počet hlasů nebyl v Pulečném započten.

„Zatímco původní výsledky uvedené v zápisu o přezkumu vykazují pro volební stranu č. 1 Dámská 7 celkem 430 hlasů, pro volební stranu č. 2 Za lepší obec 298 hlasů a pro volební stranu č. 3 Zdravá obec 413 hlasů, tedy dohromady 1141 hlasů, soud po přepočtu nalezl 555, 411 a 590 platných hlasů, tedy celkem 1556 hlasů. Rozdíl činil 415 hlasů,“ uvedl soud.

Ve svém rozhodnutí tak za neplatnou označil volbu Nikoly Musilové (Dámská 7) do zastupitelstva. Místo ní získal mandát Alexej Šikola (Zdravá obec).

Liberecká pobočka krajského soudu dostala 11 návrhů na volby v devíti různých obcích. Návrh na přezkoumání výsledku voleb v Ralsku na Českolipsku stěžovatelka nakonec stáhla, u České Lípy ho navrhovatel podal pozdě a u zbývajících soud zatím nerozhodl. Jeden se týká i krajského Liberce.

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