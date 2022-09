Na Liberecku se o Senát utkají obhajující Canov a Loučková Kotasová

Současný starosta Chrastavy a senátor Michael Canov měl po sečtení 95 procent okrsků na svém kontě kolem 43 procent hlasů, druhé místo s přehledem držela současná náměstkyně libereckého primátora Radka Loučková Kotasová z ANO se ziskem přes 26 procent hlasů.

Canov ze štábu SLK ve vratislavickém kulturním centru vzkázal, že do druhého kola neponechá nic náhodě.

„V pondělí od pěti hodin ráno budu v ulicích Liberce se svojí vizitkou se sichrhajskou, kterou budu rozdávat. Sice má celý příští týden pršet, ale přesto tam každý den, za každého počasí budu,“ slíbil Canov, který předpokládá, že se zúčastní i televizních debat.

„Také budu činný na sociálních sítích a budu velmi rád, když mě podpoří i voliči kandidátů, kteří do druhého kola nepostoupili. To znamená především voliči Martiny Motshagen, která je kandidátkou SPOLU, ale nepohrdnu ani voliči, kteří teď volili pana Holatu z SPD. Prostě budu rád, když dostanu co největší podporu ve druhém kole,“ upřesnil.

Senátní volby jsou podle něj souboj osobností. „Do toho se promítají celostátní témata, takže je to vždycky těžké,“ dodal.

Radka Loučková Kotasová z ANO byla s průběžným výsledkem spokojená. „Chtěla bych poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám a podpořili mě svými hlasy. A zároveň bych si moc přála, kdyby to jen trochu šlo, aby i v druhém kole voliči přišli a vyjádřili svůj názor,“ svěřila se náměstkyně primátora.

Do druhého kola si i přes náskok Canova věří. „Bude to určitě boj. Já mám respekt ke svému soupeři, to bezesporu. Ale doufám, že budu mít úspěch.“

Svoje silné stránky vidí v tom, že na rozdíl do Canova je z Liberce. „Jsem Liberečák, znám problémy Liberečanů i celého regionu - díky tomu, že tu dvacet let pracuju. V tom je moje síla. Chtěla bych hlavně pomáhat řešit problémy z toho území, a to všemi možnými silami,“ říká Loučková Kotasová.

Jsem zvyklá své sliby plnit a opravdu bych chtěla, pokud ten mandát získám, dokázat Liberečákům a celému obvodu, že to nejsou planá slova.“

Druhé kolo senátních voleb proběhne v pátek a sobotu příští týden.