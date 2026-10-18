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Co nebudu na práci hejtmana postrádat. Senátor Půta o loučení i novém začátku

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  10:30

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Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál hejtman Martin Půta (uprostřed). Starostku České Lípy Jitku Volfovou v polovině sečtených okrsků nechal za sebou. (17. října 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Aby mohl být senátorem na plný úvazek, plánuje se hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) po čtrnácti letech vzdát nejvyššího postu ve vedení Libereckého kraje. V rozhovoru pro iDNES.cz prozrazuje, co stálo v dopisu, který adresoval předsedovi Senátu nebo co mu na práci hejtmana nebude chybět.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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V prvním kole senátních voleb jste měl o tisíc hlasů méně než Jitka Volfová, ve druhém kole o téměř tři tisíce více. Čím si to vysvětlujete?
Já myslím, že ta podpora, které se mi dostalo mezi prvním a druhým kolem, byla opravdu nečekaná a velká. Dostal jsem vlastně i víc hlasů než v prvním kole, což se stává při nižší účasti málokdy. Tak chci poděkovat všem voličům, kteří mě volili dvakrát. A také všem voličům, kteří mě přišli k druhému kolu volit, i když třeba v prvním volili někoho jiného. Obecně celková volební účast mě příjemně překvapila, protože je dvojnásobná než před šesti lety.

Co byste vzkázal lidem, kteří se domnívají, že jste kandidoval na senátora primárně kvůli imunitě v souvislosti s trestním stíháním?
Já to chápu. Používalo to proti mně mnoho odpůrců. Kdybych chtěl využívat imunitu a zdržovat ten dvanáct let trvající případ nebo kauzu, tak bych se nevzdal už v roce 2017 pozice poslance. Já jsem napsal v úterý dopis předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi, kde jsem konstatoval, že pokud budu zvolen senátorem, tak jsem připravený se při první možné příležitosti na plénu vyjádřit ve smyslu, že žádám o vydání.

Veřejné finance, tak jak jsou v tuto chvíli řešené od hnutí ANO, takhle dlouhodobě fungovat nemohou.

Martin Půtahejtman Libereckého kraje a nově zvolený senátor

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