Průběžně je v čele pětice kandidátů Volfová s téměř 35 procenty. „Zatím je sečteno teprve pár okrsků, takže uvidíme, jakým způsobem se to vyvine. Nebudeme předbíhat. Zatím je to celkem vyrovnané s koaličním partnerem,“ popsala Volfová ze štábu v českolipského podniku Wildcook.
Na druhém místě je zatím Martin Půta se zhruba 31 procenty. „Jsem spokojený s tím, že to vypadá na druhé kolo s paní poslankyní Volfovou. Věřím, že ve druhém kolem vyhrajeme, protože zastáváme zájmy lidí, kteří žijí v tomto regionu. Ne zájmy stranických centrál,“ uvedl Půta z českolipské kavárny Café Union.
Třetí je zatím Jiří Vosecký (nezávislý kandidát) s bezmála 17 procenty a čtvrtý Vít Vomáčka (ODS) s 13 procenty. Pětici kandidátů uzavírá Leoš Hamrský (KSČM) s téměř čtyřmi procenty.
Volby 2026 OBRAZEM
Výsledky mohou ještě změnit hlasy z dosud nespočítaných okrsků. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, o senátorské křeslo budou bojovat dva nejúspěšnější. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno na 16. a 17. října.