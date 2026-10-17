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Výsledky senátních voleb: Půta je novým senátorem pro Českolipsko, na kraji skončí

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  14:53aktualizováno  15:27
Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje hejtman Martin...

Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje hejtman Martin Půta (SLK) z Villy Hrdlička v České Lípě. Po polovině sečtených hlasů vítězí nad protikandidátkou Jitkou Volfovou. 17. října 2026 | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje hejtman Martin...
Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje hejtman Martin...
Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje starostka České...
Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje starostka České...
12 fotografií
Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál hejtman Martin Půta. Starostku České Lípy Jitku Volfovou v polovině sečtených okrsků nechal za sebou, citelný náskok udržel až do finiše sčítání.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který vítězil nad protikandidátkou Jitkou Volfovou, už po polovině sečtených hlasů věřil, že se výsledky do konce už zásadně nezmění. Nemýlil se.

„Svou kampaň jsme si odpracovali. Byli jsme blízko těm lidem i na nejmenších vesnicích, takže když chtěli, mohli jsme se potkat,“ uvedl hejtman, kterého velmi příjemně překvapila vyšší volební účast. „Minule byla opravdu malá, jedenáct procent. Nyní to vypadá na dvojnásobnou,“ dodal v průběhu sčítání zástupce Starostů pro Liberecký kraj.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Senátní volby, druhé kolo. Senátor Václav Láska. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
87 fotografií

„Jsou lokality, kde je ve druhém kole účast 30 procent, což je skvělý výsledek na senátní volby. Jsem rád, že lidé byli motivovaní k volbám přijít,“ konstatoval dále.

Před několika dny v rozhovoru pro iDNES.cz předestřel, že úspěch v roli senátora předznamená opuštění pozice hejtmana Libereckého kraje: „Dělat hejtmana a senátora najednou, podle mého názoru, rozumně, odpovědně a s dobrým výsledkem nejde.“

Jitka Volfová považovala v polovině sčítání za málo pravděpodobné, že by Půtu ještě dostihla, byť se zpočátku o hlasy přetahovali podobně jako v prvním kole. Šanci viděla končící starostka České Lípy za ANO ve sčítání hlasů z České Lípy. Ani ty však již nepomohly a skončila ve druhém kole druhá.

Volební mapa 2026: kdo vyhrál senátní volby ve vašem obvodu a okrsku

Náskok Půty, který získal o tři tisíce hlasů více, ji nepřekvapil: „Výsledky jsou tak nějak podle očekávání v rámci senátních voleb, protože jak v médiích, tak všichni víme, že strany se spojují proti ANO.“

„Jsem ráda, že přišlo k urnám tolik voličů. Když vyhodnotím, že on má nějakých 14 tisíc hlasů a já přes 11 tisíc, tak je to, myslím, velký úspěch,“ poznamenala Volfová, která i nadále zůstává poslankyní. Za pár hodin ji čeká setkání se spolustraníky. „Popovídáme si a vyhodnotíme to. A odstartujeme další práci, protože v politice práce nikdy nekončí.“

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V otázce vedení města Česká Lípa podle ní zatím stále pokračují vyjednávání. „Počítám, že se v pondělí dozvíme, jak to bude. Já zůstanu poslankyní a budu dále ráda dělat pro tento region a podporovat ho, jak budu moci,“ řekla Volfová.

V prvním kole senátních voleb zvítězila Jitka Volfová s 35 procenty hlasů, v závěsu za ní skončil Martin Půta s necelými 33 procenty. Za sebou nechali (nyní již končícího) senátora Jiřího Voseckého (nezávislý kandidát, bezmála 15 procent), dále Víta Vomáčku z ODS (přes 13 procent) a Leoše Hamrského z KSČM s téměř čtyřmi procenty.

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Zatímco volební účast v prvním kole senátních voleb v obvodu č. 36 přesáhla lehce 38 procent, ve druhém kole hlasovalo přes 22 procent voličů. Oproti druhému kolu senátních voleb na Českolipsku v roce 2020 šlo o dvojnásobnou účast.

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