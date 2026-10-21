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Starostou Semil bude poslanec Pražák, senátorka Mlejnková zasedne v radě

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  8:19

Starostou bude David Pražák (uprostřed), místostarosty Tomáš Sábl (vlevo) a Sebastian Kuršel (vpravo). | foto: Moje Semily

Novým semilským starostou se stane poslanec David Pražák za ANO. Hnutí se na tom domluvilo s uskupením Moje Semily, které volby vyhrálo. Jeho lídr Sebastian Kuršel bude prvním místostarostou. Na koaliční spolupráci se obě strany dohodly ještě s Volbou pro Semily.

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„Všechny varianty byly na stole, ale po společných jednáních nám přišlo jako správné východisko udělat to tímto způsobem. Takhle jsme se domluvili. Spojíme zkušenosti s mladým elánem,“ přiblížil Kuršel, který bude funkci místostarosty vykonávat jako neuvolněný. „Přijde mi to takto správně. Přicházím z Fabriky 1861, kde děláme kulturní akce,“ dodal.

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Také Pražák bude neuvolněným starostou. „Jsem zároveň poslancem a vím, jaký čas jsem schopný tady trávit. Jsem tu neuvolněným místostarostou a teď budu pokračovat jako neuvolněný starosta. Máme to tady tak nastavené,“ vysvětlil s tím, že některá jednání mohou vést i na dálku v online podobě.

Pozici druhého místostarosty Semil získá Tomáš Sábl za Volbu pro Semily. „Moje Semily, jakožto vítěz voleb, budou mít tři místa v radě, my a Volba pro Semily budeme mít po dvou. Je to kompromis, na kterém jsme se shodli,“ doplnil Pražák.

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Dohoda na koaličním programu nebyla složitá. „S partnery v rozporu nejsme. Není snad jediná věc, u které bychom se neshodli,“ popsal dále Pražák. Koalice se chce zabývat podporou rozvoje bydlení a pracovních míst nebo třeba rozvojem sportovní infrastruktury. Kuršel jako prioritu vnímá výstavbu krytého bazénu. „Budeme teď čekat na výsledek analýzy, která se zpracovává,“ uzavřel.

Současnou starostkou města je Lena Mlejnková z Volby pro Semily, kterou před dvěma lety poslali voliči do Senátu. I proto dopředu avizovala, že na starostku znovu kandidovat nebude. V novém vedení města by měla zastávat pozici radní.

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