Hnutí ANO se podařilo z voleb udělat referendum o vládě, říká hejtman Půta

Gratuluji k vítězství, které ovšem není nijak dominantní. Zapotil jste se při vyhlašování výsledků?

Vítězstvím jsem si byl jistý, až když se sečetla polovina hlasů a bylo vidět, že Českolipsko se sčítá dřív než zbytek a že v těch zbylých okresech s jistou mírou pravděpodobnosti vyhrajeme. Ale bylo to víc napínavé, než jsem čekal. Část voličů, kteří nás volili minule, tentokrát k volbám nepřišla. Některé jsme nejspíš dostatečně nepřesvědčili o tom, že jsou jejich hlasy důležité, jiní uvěřili zprávám, že je o vítězi rozhodnuto dopředu.

Udělal byste zpětně v posledních čtyřech letech něco jinak, aby byl výsledek lepší?

Samozřejmě nějaké jednotlivosti by se našly. Ale myslím, že se hnutí ANO podařilo z krajských voleb udělat referendum o vládě.

Mělo na výsledek voleb vliv odložení soudu, který se měl konat v uplynulém v týdnu?

To, že fakticky nebyl, neznamená, že nebyl mediálně. Ve všech debatách se o to všichni političtí soupeři otírali. Ale na to si člověk po deseti letech zvykne.

Před volbami jste mi říkal, že byste nejradši pokračoval v dosavadní koalici. To se ale nestane, protože Piráti zůstali pod čarou. V den vyhlášení výsledků jste pak naznačil, že cesty, kterými je možno jít, jsou dvě. Jak situace vypadá teď?

Včera večer jsme se krátce potkali se zástupci SPOLU, dneska odpoledne máme schůzku s ANO a s SPD. Mediálně žádné preference koalice komentovat nebudu. Chci udělat takovou koalici, která bude věnovat maximum času práci a plnění priorit a méně času politikaření na zastupitelstvech a ve výborech. K tomu je samozřejmě nejlepší udělat koalici, která je silná a nepotácí se na jednotlivcích. To bude cílem vyjednávání.

S lídrem ANO Davidem Pražákem jste v mnoha předvolebních debatách vedl plamenné diskuse. Počtem hlasů ho ale přeskočila Jitka Volfová, se kterou jste svého času vedl kraj. Změnil se váš přístup k ANO? Nebo je to teď naopak ještě složitější?

Musím poblahopřát Jitce Volfové k výsledku, a to především na Českolipsku. Je vidět, že dělá politiku na místní úrovni tak, jak ji dělám já. To říkám s respektem. A ta se dělá tak, že jí obětujete čas, energii, dotahujete věci do konce… Lidé to pak ocení víc než politické hádky. Pro mě je určitě důležité, aby všichni – i uvolnění radní – kteří budou chtít pracovat pro kraj, se práci věnovali na sto procent. Od všech budu chtít slyšet, zda a případně kdy se začnou věnovat práci na kraji na plný úvazek.

Jak může kartami zamíchat přepočítávání hlasů STAČILO!, kterým nestačilo 4,99 procenta?

Uvidíme, jaké budou argumenty, a počkáme na rozhodnutí nezávislého soudu. Ale jsem rád, že žijeme v zemi, kde o budoucnosti rozhodují v demokratických volbách voliči, a že dokonce i komunisti můžou práva přezkoumat výsledek demokratických voleb využít. Jsou to dva mandáty, které by poměrně významně změnily poměr sil. Jestli jsem dobře viděl propočty, tak by jeden mandát ubyl nám, a jeden SPOLU.

Před čtyřmi lety jste se nechal slyšet, že to jsou vaše poslední krajské volby. Letos jste kandidoval znovu. Budete mít i letos podobné prohlášení?

Před čtyřmi lety jsem naivně věřil tomu, že spravedlnost v této zemi funguje lépe, než funguje. Vzhledem k tomu, co se odehrálo v tomto týdnu (soud odložil jednání v kauze hejtmana Půty kvůli administrativní chybě – pozn. red.), tak se dá čekat, že závěrečných řečí a rozsudku se nedočkáme dřív než někdy v prvním pololetí roku 2025. A do té doby určitě žádná prohlášení o své politické nebo jiné budoucnosti dělat nebudu.