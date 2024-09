Současné vedení kraje se za 12 let vyčerpalo, říká kandidát SOCDEM na hejtmana

V posledních krajských volbách jste získali něco málo přes dvě procenta hlasů a přišli jste o místa v zastupitelstvu. Jaké jsou letošní ambice? S čím do voleb jdete?

Do voleb jdeme s tím, že se chceme vrátit do krajského zastupitelstva. Uděláme pro to, co nejlépe umíme.

Tehdy byl váš lídr Josef Jadrný, vy jste byl dvojka. Kam se poděl a proč jste tentokrát jedničkou vy?

Za sociální demokracii jsem kandidoval v několika volbách a historicky dostávám dost preferenčních hlasů. Byl jsem navržen a souhlasil jsem s tím, že povedu kandidátku. Josef Jadrný už není v této chvíli politicky aktivní.

Jaká jsou vaše hlavní volební témata? Co je vaší prioritou?

Máme tři priority – zdravotnictví, doprava a bezpečnost. To jsou věci, které vyšly z průzkumu spokojenosti občanů v Libereckém kraji. Jako strana jsme pak dělali ještě celostátní průzkum po jednotlivých krajích, kde je jaký problém. A máme tak minimálně dva zdroje informací. Poslední zdroj je každodenní zkušenost mě jako zdravotníka, ale také občana, který v kraji žije celý život.

Vaše strana se od posledních voleb přejmenovala – předtím jste byli ČSSD, teď jste SOCDEM. Jste tedy novou sociální demokracií?

Jsme pokračovatelé tradiční sociální demokracie, která vznikla před 146 lety. Tedy jako strana ideově zakotvená – svoboda, spravedlnost, solidarita… Předpokládám a pevně doufám, že i v dobách zlých přežijeme a strana, značka a lidé se dostanou do zastupitelstev a především parlamentu, abychom mohli plnit to, co máme v genech.

Jak byste hodnotil dosavadní vedení kraje?

Dosavadní složení kraje, které je posledních 12 let pod vedením Starostů pro Liberecký kraj, se podle mého názoru vyčerpalo. V rámci každodenní rutiny jim ujely některé věci, které se navenek projevují v nedostatcích, jež pozorujeme. Myslím si, že je čas na změnu.

Klidně buďte konkrétní.

Těch věcí je víc, ale například zdravotnictví. Lidé trpí nedostatkem dostupné péče – neseženou zubaře, špatně se dostává k ambulantním specialistům, ne všude v kraji mají praktického lékaře. Ve zdravotnictví chybějí také sestry, doktoři stárnou a nemá je kdo nahradit. K tomu je potřeba vychovat novou generaci. Podle mě by to měli být lidé z kraje, protože se nemůžeme spoléhat na to, že sem přitáhneme někoho z druhého konce republiky. To by musel mít pořádný důvod. Navíc už teď dochází k takzvanému kanibalismu mezi krajskými zdravotnickými zařízeními, kdy se jednotlivé nabídky příspěvku za nástup začínají pohybovat ve statisících, což asi není úplně správná cesta. Problémem je i zhoršování fungování systému zdravotní péče, protože populace stárne a péče je potřeba víc. Stává se, že na jaře sháníte alergologa, a on vás objedná na podzim. Když má člověk opravdu velké zdravotní potíže a nemůže sehnat doktora, tak pak skončí v akutních systémech nemocnic, které k tomu nejsou úplně určené. Hrozně dlouhé jsou i termíny některých neakutních operací.

Zmínil jste i dopravu. Libereckému kraji například stále chybí vlakové napojení na Prahu.

Mohlo to tady být už asi dvacet let, první plány byly snad už za Hitlera… Je to stavba, která zasahuje do obcí a soukromých pozemků a bohužel se to nestalo dlouhodobou prioritou pro tuto zemi. My to chápeme a chceme usilovat o to, aby se to zlepšilo. Ale musí být i zastání ve vládě.

Co říkáte obecně na infrastrukturu v Libereckém kraji?

Je známo, že kraj investuje do silnic relativně velké množství finančních prostředků. Přesto je čtvrtina silnic v nedobrém stavu, což mi přijde hodně. Je zcela zásadní, aby se to rychle a kvalitně opravilo.

Předvolebním tématem je i koupě vysílače na Ještědu. Kdybyste byli v krajské vládě, podpořili byste koupi Ještědu?

Přáli bychom si, aby Ještěd fungoval jako celek. Aby jezdila lanovka a aby tam byl hotel a vysílač. Jestli bude kraj vlastnit budovu Ještědu, tak to jsou další peníze. Nevíme cenové rozpětí, není hotová lanovka, jezdí tam jenom autobus. Jako Liberečan jsem z toho velmi smutný. Když v Rakousku spadne lanovka, do půl roku bude stát nová. Český přístup někdy nechápu. Pro mě je to srdeční záležitost. Nemám ani představu, kolik to má stát. Nemám zkrátka podklady, abych mohl podpořit nákup Ještědu.

Jaký máte názor na problematiku dolu Turów?

Je to problematika mezinárodních vztahů. Na hranicích České republiky má Polák ložisko, které chce vytěžit, a těžko mu to můžeme zakázat. Je ale potřeba zjistit, jaký to má vliv na místní obyvatele. Jestli budou mít vodu, nebo se budou muset odstěhovat. Nějaké projekty už běží, ale podle mých informací není úplně pravda to, co se o tom říká. V této chvíli je to o jednáních s polskou stranou. Nejsem si úplně jistý, že jsou obyvatelé Uhelné v pohodě. Je potřeba donést na stůl jasné důkazy o tom, jaký je vliv Turówa na české území, a na vládní úrovni to řešit tak, aby ti lidé věděli, že se o ně někdo postará. A my to podpoříme.

Jak byste hodnotil fakt, že v čele kraje je hejtman, který je již několik let souzený?

Nejsem ten typ politika, abych soudil jiné politiky, zda jsou dobří, nebo špatní. To ať řeší policie, soud nebo novináři. Ale sociální demokracie nikdy nedá na kandidátku člověka, který má problém v rovině trestně-právní.

Kdyby se vám podařilo uspět, máte představu o tom, s kým byste šli, nebo nešli případně do koalice?

Koalice se vytvářejí po volbách. My se proti nikomu nevymezujeme, protože na nižších úrovních politiky je to spíš o nějaké lidské dohodě. Ale budeme trvat na našem volebním programu, abychom splnili, co jsme lidem slíbili.

