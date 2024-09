V Křižanech odmítli větrné elektrárny, v Bulovce se stavbou souhlasí

Účast v Bulovce byla 49,9 procenta, proti bylo 53 procent hlasujících, což je zároveň 26,5 procenta všech oprávněných voličů, vyplývá z údajů zveřejněných na webu Křižan.

Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a současně minimálně 25 procent všech oprávněných voličů.

V Křižanech v místním referendu, které se konalo souběžně s krajskými volbami, obyvatelé odpovídali na otázku: „Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na území Obce Křižany?“. Z 667 oprávněných voličů hlasovalo 333. Z nich proti bylo 177 a pro 156.

„Jsem rád, že přišlo tolik lidí, vyjádřilo se a máme jasno,“ řekl ČTK starosta Křižan Václav Honsejk (Pro obec). Takový výsledek očekával. „Ten rozdíl není moc velký, tak třeba někdy v budoucnu se k tomu vrátíme. Každopádně teď máme na dva roky vyřešeno,“ dodal. Závěr referenda je pro obec trvale závazný do doby, než uspořádá na stejné téma další, což může být nejdřív za dva roky.

Vedení obce v Podještědí se možnou výstavbou větrných elektráren zabývalo od loňského roku a zřídilo k tomuto tématu na obecním webu i samostatnou sekci. Dosud ale bylo vše ve fázi úvah, s nikým konkrétním se na spolupráci nedomluvilo. V katastru Křižan jsou pro stavbu větrníků vhodné dvě lokality.

Bulovčané větrné elektrárny odmítli

Obyvatelé příhraniční Bulovky ve Frýdlantském výběžku na Liberecku těsnou většinou podpořili v místním referendu výstavbu větrných elektráren. Hlasovalo v něm 270 ze 722 oprávněných voličů, což značí účast 37,4 procenta. Výsledek je tak sice platný, nebyla ale splněna podmínka pro to, aby byl zároveň i závazný. ČTK o výsledku místního referenda informovala starostka obce Romana Šidlová (Za obec krásnější a živější).

„Aby to bylo závazné, tak by pro jednu z těch dvou odpovědí muselo hlasovat víc než 25 procent všech oprávněných voličů. A pro jich hlasovalo 18,7 procenta,“ řekla Šidlová.

V referendu, které se konalo souběžně s krajskými volbami, obyvatelé příhraniční Bulovky odpovídali na otázku: „Souhlasím s výstavbou větrných elektráren ve správním území obce Bulovka?“. Z 270 hlasujících jich bylo pro 135, proti 129 a šest neoznačilo žádnou odpověď.

S žádným konkrétním zájemcem obec na výstavbě větrných elektráren domluvená není. „Pokud by nějaký investor přišel, tak bude rozhodovat zastupitelstvo,“ uvedla starostka.

Dvě stě podpisů pod peticí

Referendum obec uspořádala i v reakci na to, že část místních se výstavby větrných elektráren obává. Pod nesouhlasnou petici a vypsání referenda se letos na jaře podepsalo zhruba 200 místních obyvatel a chalupářů. Bulovka, pod niž patří i Dolní Oldřiš a Arnoltice, má bezmála tisíc obyvatel.

Obec už na toto téma uspořádala anketu, kterou spojila s červnovými volbami do Evropského parlamentu. Ani v ní ale nebyla účast velká. Hlasovalo zhruba 32 procent voličů a také její výsledek vyzněl těsně pro výstavbu větrníků. „Možná to referendum ukázalo, že to je asi žhavé téma, ale bohužel ne pro všechny,“ dodala Šídlová.

Jak by takový větrný park mohl v Bulovce vypadat, představili letos v dubnu na besedě obyvatelům obce zástupci společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Podle jejich záměru by dvě až tři větrné elektrárny mohly být v části Dolní Oldřiš a další dvě až tři přímo v katastru Bulovky. Přípravu projektu ČEZ odhadl minimálně na pět až sedm let.