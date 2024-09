Ještěd je ikona. Kraj by se měl o hotel postarat, říká lídr Přísahy

Občanské hnutí Přísaha, jehož jménem se Radek Bažant v Libereckém kraji uchází o post hejtmana, existuje třetím rokem. I sedmačtyřicetiletý Jablonečan je v politice nováčkem.

Posledních krajských voleb v roce 2020 se Přísaha ještě neúčastnila. S jakým očekáváním do nich vstupujete a jak vidíte své šance?

Ačkoliv jsme mladým politickým subjektem, který datuje vznik opravdu těsně před posledními volbami do poslanecké sněmovny, dokázali jsme úplně jiným formátem celorepublikové kampaně atakovat hranici pro vstup do sněmovny. Od té doby jsme zformovali krajské či místní organizace a jako občanské hnutí pomalu, ale jistě posilujeme. To ukázaly poslední volby do Evropského parlamentu, kde už jsme hranici zvolení kandidátů překonali. Jsme kolektiv rozumných lidí s chutí do práce s odhodláním poslední výsledky voleb potvrdit. Proto, že nejdeme do voleb obhajovat svou práci v uplynulém období, si budeme vážit každého hlasu pro naše kandidáty. Vnímáme to jako závazek důvěry pro naši další práci.

Proč jste se stal kandidátem na hejtmana Libereckého kraje právě vy? Například na internetu nejste příliš aktivní, zdá se, že se neprezentujete?

Asi díky tomu, že mám ze všech našich kandidátů nejširší ramena a tedy největší předpoklad toto břemeno nést. Ale teď vážně. O tom, že budu lídrem kandidátky právě já, jsme se postupně dohodli při společných debatách členů občanského hnutí Přísahy Libereckého kraje. Ohledně sebeprezentace na sociálních sítích či internetu si nemyslím, že by to měl být důležitý předpoklad pro kandidáta na post hejtmana. Jsem naprosto přesvědčený, že za člověka by měly hovořit jeho výsledky a zkušenosti, v mém případě zejména pracovní.

Martin Půta je hejtmanem v Libereckém kraji od roku 2012. Co se od té doby z vašeho pohledu v kraji zlepšilo?

To se lídrovi konkurenční kandidátky hodnotí velmi špatně. Domníváme se, že ke zlepšení v mnoha věcech nedošlo. Pokud by v kraji docházelo ke zlepšování, nemuseli bychom vlastně kandidovat, v takovém případě bychom byli všichni spokojení. A to nejsme.

A co konkrétně se za jeho vedení zhoršilo?

Vnímání vedení kraje občany kvůli různým skvrnám ohledně korupce. Pak se nemůžeme divit, že voliči ztrácí v politiky a samotnou politiku důvěru dlouhodobě, což snižuje i volební účast. Nedůvěra rozdmýchává pověru, že ať tam bude kdokoliv, že „si to vždycky udělají pro sebe“. Nemusíme chodit rozhodně daleko. Kauza hejtmana Půty je nezdravě dlouhá, deset let zasahuje všechna jeho funkční období, přičemž by stačilo tak málo. Říct, jak to ve skutečnosti bylo a nedávat advokátům možnost uměle celou kauzu oddalovat.

S jakými tématy do krajských voleb jdete? Co je vaší prioritou?

Rozhodně chceme prosadit efektivní plánování, spolupráci jednotlivých subjektů a sdružování investic při opravách komunikací v kraji tak, aby nedocházelo k jejich opakovaným rekonstrukcím. Potřebujeme zvýšit bezpečnost a posílit účinnost opatření proti dětské kriminalitě. Musíme udělat vše pro to, abychom zajistili dostupnost zdravotní péče a služeb pro všechny. Je nutné navýšit kapacitu sociálních služeb pro seniory a děti s hendikepem a autismem. Mou prioritou je rozhodně potřebná změna ve vnímání vedení kraje našimi občany. Získat zpět jejich důvěru ve zdravou politiku.

Měl by kraj od Českých Radiokomunikací koupit vysílač a hotel Ještěd? Kdo by měl případně platit jeho nutnou opravu?

Liberecký kraj by měl usilovat o koupi a následné provozování hotelu Ještěd. Tento ikonický symbol našeho kraje má nejenom kulturní a historický význam, ale také představuje významnou turistickou atrakci, která přispívá k ekonomice regionu. I navzdory finančním výzvám, které mohou tento krok provázet, jsme přesvědčeni, že investice do Ještědu by byla pro kraj v dlouhodobém horizontu přínosná. Chceme zajistit, aby tento monument zůstal trvalou součástí našeho dědictví a dále sloužil obyvatelům i návštěvníkům našeho kraje.

Je v zájmu kraje postavit na bývalém vojenském letišti v Ralsku největší fotovoltaickou elektrárnu v Česku?

Tak toto bude asi velké téma pro nadcházející volební období. Fotovoltaické elektrárny by měly vznikat zejména na budovách ve vlastnictví kraje, měst a obcí. Tam, kde to technický stav a provedení střech dovolí, s ohledem na všechny bezpečnostní prvky. Při realizaci fotovoltaické elektrárny takovéto velikosti by se měl kraj zejména zajímat o to, jakým způsobem z toho budou těžit občané, jednoduše řečeno, co z toho budu mít. Z doslechu víme, že by kraj případně mohl vyrobenou elektrickou energii například využívat při výrobě zeleného vodíku, který by mohl být následně využit v hromadné autobusové dopravě, které je kraj provozovatelem. Tady mi k tomu ale právě chybí to, co by z toho mohl mít občan. Například levnější jízdné a o kolik?

Potřebuje kraj Centrum urgentní medicíny (CUM) za téměř čtyři miliardy korun? Nejmodernější zdravotnické zařízení v kraji má být hotové ve druhé polovině roku 2026.

Tady udělal kraj krok s dobou, který byl nutný. Máme za to, že by se stavělo, ať by byl ve vedení kraje kdokoliv. Ačkoliv považujeme Krajskou nemocnici Liberec za obrovský soubor lékařských kapacit, ochotného personálu a dnešních zdravotnických technologií, které nám pomáhají, co se týká prostor pro řešení urgentních problémů, je nedostatečný. Výstavbou centra urgentní medicíny se nemocnice přiblíží hlavně všem občanům Libereckého kraje.

CUM ale nevyřeší nedostatek pediatrů či stomatologů, které trápí nejen náš region. Co může kraj udělat pro stabilizaci a zlepšení zdravotní situace?

Kraj má v tomto případě svázané ruce, které mu svazuje stát. Musí zásadním způsobem tlačit na stát, aby se zaměřil na podmínky pro vzdělávání a praxi těchto odborníků. Dále může otevírat různé programy pro absolventy, zlepšit iniciativy pro specialisty pracující v regionech s nedostatkem služeb nebo poskytovat různé dotace v tomto odvětví. Jedním z klíčových aspektů zajištění dostupnosti zdravotní péče je odpovídající financování. Je proto zásadní, aby stát vyšší částkou přispíval na provoz a investice do zdravotnických zařízení, což by pomohlo zvýšit dostupnost péče i v menších městech a obcích.

S kým byste šli/nešli do krajské koalice a proč?

Jdeme do toho, protože chceme změnu, která je pro budoucnost kraje nutná, možná až nevyhnutelná. A proto, abychom požadovaných změn mohli dosáhnout, si neumíme představit krajskou koalici s lidmi kolem pana hejtmana Půty.

Co vám osobně – kromě voleb – přinese nadcházející podzim?

Věřím, že s naší kandidátkou občanského hnutí Přísahy pro Liberecký kraj uspějeme, takže kromě pár volných chvil zabarvených v různých odstínech také dost různorodé práce v krajském zastupitelstvu.