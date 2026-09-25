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Batthyány znovu primátorem? Liberec strašně usnul a chátrá, říká lídr Libe!

Matěj Klimša
  10:19
Tibor Batthyány byl v letech 2014 až 2018 primátorem Liberce, rád by se na...

Tibor Batthyány byl v letech 2014 až 2018 primátorem Liberce, rád by se na radnici vrátil. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Tibor Batthyány byl v letech 2014 až 2018 primátorem Liberce, rád by se na...
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Tibor Batthyány vedl Liberec jako primátor do roku 2018. Po osmi letech se rozhodl opět kandidovat, tentokrát jako lídr politického uskupení Libe! Zaměřit by se chtěl na téma dopravy či hospodaření radnice. V rozhovoru pro iDNES.cz vzpomíná také na své působení v čele města a vysvětluje návrat do politiky.

Už jste v čele města byl, proč se tam chcete znovu vrátit?
Liberec za posledních osm let strašně usnul. A město, které spí, postupně chátrá. Pár zrekonstruovaných staveb to nezachrání. Den co den vidím třeba tu zoufalou dopravní situaci, a to nejen v centru. S kolegy jsme se po osmi letech dohodli, že zkusíme kandidovat, abychom zkusili město trošku rozproudit.

Takže si myslíte, že by Liberečané měli chtít změnu ve vedení města?
Ano, nemusí to být ani naše uskupení, hlavně ať je to už někdo jiný. Zvolit podobnou, nebo identickou radnici i třetí volební období, to je dvanáct promrhaných let. A to si, myslím, nemůžeme dovolit.

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Jaké jsou vaše největší priority pro město?
Beze sporu je to zlepšení dopravní situace. Já si myslím, že se to řadu let zanedbává. Chybí kvalitní koordinace, chybí intenzivní komunikace s vlastníky infrastruktury, zodpovědné plánování kapacitních objízdných tras a tak dále. Druhé důležité téma pro nás je hospodaření. Liberec má skvělé příjmy, ale neumí s nimi nakládat. A to se odrazí v příštím roce, kdy opět stoupnou dluhy. Moderní město typu Liberce by nemělo být zadlužené.

A na závěr – Liberec je jedním z nejzelenějších měst v republice. Neustále se mluví o parcích, o relaxačních zónách a my je teď tvoříme spíš z betonu a žuly. V Liberci by bylo dobré konečně vybudovat Central Park. Ať je tu nějaká klidná zóna pro práci v přírodě. Mohlo by tam být nějaké občerstvení a sociální zázemí, potom také třeba dětský park, ať je tam vodní prvek, spousta prostoru pro odpočinek. S tím, že by tam do budoucna mohly být i kulturní a společenské akce. Může to být zásadní zlom ve vnímání veřejného prostranství.

Kde byste si takový park představoval?
Bavíme se o Mrtvolkách (prostor mezi ulicemi Ruprechtická a Budyšínská, pozn. red.). To je opravdu park, který je rozlohou pro takový projekt ideální a je v docházkové vzdálenosti od samotného centra.

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Jaké rozhodnutí současného vedení města považujete za největší chybu? A co naopak považujete za správné?
Největší chybou je, že radnice nemá žádnou koncepci, nemá nastavená pravidla. Každý politik si tam chce dělat to své, aby si nahnal body. Celé fungování je takové rozprsklé a chaotické. Druhá věc je, jaká moc je svěřená Jiřímu Janďourkovi (náměstek primátora pro architekturu, pozn. red.). Jakmile tady máte někoho s architektonickými ambicemi, kdo de facto sám sobě připravuje zadání a sám si to později schvaluje, tak to je strašný průšvih. Pak se nedivme, že každá rekonstrukce, oprava, nedejbože nová výstavba stojí takové peníze. Na druhou stranu jsem rád, že po nás radnice dotáhla Novou Pastýřskou. Líbí se mi také třeba, jak proběhla rekonstrukce Linserky.

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Už jste naznačil, že podle vás město dobře nekoordinuje opravy svých silnic. Ostatně to ve svém programu nazýváte únikovou hrou. Jak by se to dalo zvládnout lépe?
Tak, jak to bylo za nás. My jsme dělali dvakrát do roka schůzky, takzvané sdruženky. To byly schůzky s ostatními vlastníky dopravní infrastruktury a se síťaři, tedy elektřina, voda, plyn. A tam se plánoval takzvaný krátkodobý výhled, kde se řešily zejména urgentní věci jako havarijní opravy. A pak se dělaly středně a dlouhodobé výhledy. A když má město plány připravené dopředu, tak se na to může včas připravit, a to včetně plánování objízdných tras. A ne, že si zavřu Londýnskou, do toho nechám bez jakýchkoliv problémů udělat průtah Libercem, a protože vím, že jsem se na to vykašlal, tak poprosím svého kamaráda na kraji, který na poslední chvíli vykřikne, že s tím nesouhlasí. Bylo to jen politické gesto, aby se lidé uklidnili.

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Jak vnímáte problematiku parkování v centru? Má mít Liberec více parkovacích míst, nebo by lidé měli více využívat MHD a další způsoby dopravy?
Parkování v centru musí být, je nesmysl nějak centrum města uzavírat. Když budeme nechávat někde na okraji turisty, a ať jezdí MHD, to je něco jiného. Turisté sem jedou za odpočinkem, ti se nikam neženou. Důležité je ale říct, že větší problém než v centru je parkování na sídlištích. My třeba jsme si tehdy řekli: „Hele, tady ten travnatý plácek na sídlišti vůbec neplní žádnou funkci. Tady maximálně chodí lidé se psem.“ A nasekali jsme tam třeba deset parkovacích míst. Na největších sídlištích stále chybí tak dvacet procent parkovacích ploch. Ale myslím si, že kdyby se k tomu přistoupilo individuálně, nedělaly se různé analýzy a podobně, tak by se daly vytipovat další plochy. Druhou cestou by bylo postavit třeba parkovací domy, ale cena za parkování by místní nesměla sedřít z kůže.

V programu píšete, že byste chtěli na terminál MHD Fügnerova vrátit taxíky. Proč je tohle pro vás jedna z priorit?
Když máme mít možnost volby dopravy, tak ať to lidé mají pod nosem, stejně jako sdílené kolo, autobus nebo tramvaj. Lidé se teď musí rozhodovat, jestli počkají na Fügnerce na autobus, anebo půjdou někam tamhle za roh a budou se modlit, že tam ten taxík bude. Taxíky doteď nikomu nepřekážely a řidiči tam večer byli často jediní střízliví a uměli spoustu věcí pomoct vyřešit.

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Je podle vás Liberec bezpečné město?
Je. Nevyčníváme s mírou kriminality, spíš ji máme nižší. Ale pocit bezpečí je tu na horší úrovni. Vychází to třeba z dojmu, že lidé málo vidí strážníky nebo státní policii. Městská policie má podstav, stále chybí, tuším, asi 15 lidí do ideální kondice. A co se týče státní policie, tak tam je mi to velkou záhadou. Přijde mi, že je tady pouze na hlídání rychlosti. Pocit nebezpečí vyplývá z toho, že jsou pořádkové složky velmi málo vidět.

Bytová krize je celorepublikový problém, který se dotýká i Liberce. Mají podle vás na trh s bydlením aktivně vstupovat i města, nebo by to měli řešit jen soukromí investoři?
Město by se mělo seriózně zabývat výstavbou bytů, ale ne sociálních pro nízkopříjmové. To není cesta. My chceme mladé lidi, kteří se chtějí usadit, být produktivní a mít děti. Město by mělo postavit byty, na které dosáhnou i rodiny. Nebo ať se město chová jako malý developer, ať byty postaví a prodá. I to by byla cesta. Obávám se však, že takový typ podnikání městu nepřísluší a ani to pořádně neumí.

Jak se díváte na nákladné projekty, jako je třeba lanovka na Ještěd? Mělo by se město pouštět do takových věcí?
Nemělo, ale když už se pustilo, tak si zase má pohlídat nějakou ekonomiku. A tady jsme opět u toho, o čem jsme se bavili, pan architekt Janďourek. To je tak, když převáží osobní ambice za veřejné peníze. Tohle není lanovka, která by měla takhle dlouho trvat. Neměla by se identifikovat jako UFO a podobně. Je to stále dopravní prostředek. Problém bude i v kapacitě pro sto lidí. To znamená, že se bude čekat, aby byla aspoň do poloviny zaplněná, pak se pojede nahoru. Nahoře mezitím budou čekat lidé. Vy povezete nahoru sto lidí a třeba stravovací kapacity nával nezvládnou. Takže to bude hrozné. Měly by tam být dvě kabiny menšího charakteru. Nevidím v tom šťastný výběr.

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Ale na druhou stranu – nemohou zrovna takové projekty, které jsou ambiciózní, přivést do města výraznější cestovní ruch?
My jsme turisticky atraktivní po celou dobu. Samozřejmě, že když bude lanovka, tak přitáhne zase o něco více turistů, ale zásadní dopad to mít nebude. Takový Babylon měl mnohem zásadnější dopad na turistický ruch, než bude mít tato lanovka.

Je možné, že po volbách budete jednat o případném vstupu do koalice. Co je pro vás nepřekročitelná podmínka? A s kým byste určitě nebyli ochotni spolupracovat?
Nebudu se vyhraňovat. Pro nás bude důležité, jakého výsledku dosáhneme. Pokud to bude pět procent, a my se do zastupitelstva dostaneme s jedním, dvěma lidmi, tak si moc vyskakovat nemůžeme. Ale už budeme moct to kormidlo lehce někam směřovat. A nepřekročitelné bude, pokud vedení města nebude ochotné začít řešit hospodaření, nepřestane dělat dluhy a pokud nebude prioritou průjezdný Liberec. Tohle jsou věci, přes které nejede vlak.

Každý lídr má šanci stát se po volbách primátorem. Proč byste to měl být právě vy?
Možná kvůli tomu, že už mám zkušenosti. Tehdy jsem se z mladické nerozvážnosti dopouštěl různých přešlapů i chybných rozhodnutí. Dnes bych to dělal lépe. V politice nevidím svoji kariéru. A proto je pro mě možná jednodušší rozhodovat se odvážněji. Ale nejsem naivní. Uvědomujeme si naši roli, volby nevyhrajeme.

Sebekriticky zmiňujete mladickou nerozvážnost a vlastní přešlapy. Mnozí si na vás jistě také vzpomenou jako na toho, kdo kopal do míče v obřadní síni radnice nebo domaloval hejtmanu Půtovi hitlerovský knír. Mohou být voliči v klidu, že už nic podobného nepřijde?
Samozřejmě, budu se hodně dobře rozmýšlet, co budu dělat. Ale zároveň říkám se vší vážností – nečekejte, že se budu měnit jako člověk.

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