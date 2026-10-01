Stávající koalice nedělá pro podporu sportu téměř nic, říká lídr ODS a Sportovců

V rozhovoru hodnotí Jiří Veselka působení odcházejícího primátora Jaroslava Zámečníka, nastiňuje, jak by zlepšil každodenní život Liberečanů nebo kde by mohlo město ušetřit. Zamýšlí se i nad tím, proč Liberec neměl investovat do lanovky na Ještěd.
V roce 2024 po korupční kauze skončila ODS v čele s Petrem Židkem ve vedení Liberce. Proč by se uskupení ODS společně se Sportovci, jehož jste lídrem, mělo nyní na radnici vrátit?
Za prvé se naše uskupení Sportovců s ODS shodlo na prioritách volebního programu. Za druhé si troufám říct, že je ODSka dneska dost jiná. Lidé se vyměnili, je tam řada nových – alespoň pro mě – mladých členů, kteří mají zájem libereckou ODSku nějak restartovat. Spolupráce Sportovců s nimi je pro nás lákavá a zajímavá.
Po osmi letech končí stávající primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Jak byste zúčtoval jeho působení?
Pro mě to není jednoduché hodnotit, protože jsem delší dobu působil mimo Liberec. Byl jsem léta v Praze a teď působím v Turnově. Nicméně vidím asi to, co každý Liberečan. Chaos v ulicích. Samozřejmě jsme si trošku analyzovali i městské finance, takže i zde vidíme ne zrovna hospodárné nakládání s financemi. Investiční politika nám připadá velmi chaotická, trochu nám to potvrzují i schůzky, které jsme měli s lidmi z místních komisí. Často mají podobný pocit a názor. A v neposlední řadě je pro nás jedna z hlavních priorit podpora sportu a zdravého životního stylu. Tady bych řekl, že stávající koalice nedělá téměř nic, o čemž svědčí i chátrající sportoviště či havarijní stav Home Credit Areny. A mohl bych uvádět řadu dalších příkladů.
Komunální volby v Libereckém kraji
kandidáti v okresních městech
Vaše uskupení chce posílit v Liberci bezpečnost. Máte na mysli konkrétní místa či situace? A jak je chcete řešit?
Je to naše druhá priorita, bezpečnost a pořádek ve městě. Co se týká bezpečnosti, tak je samozřejmě potřeba se zaměřit na problematické lokality, nejvíc skloňovaná je tady Fügnerka. My bychom rádi posílili – jak co do počtu, tak do vybavení – městskou policii, zlepšili koordinační činnosti, spolupráci městské policie třeba s údržbou, kromě bezpečnosti se jedná také o nějaký pořádek. Koneckonců, když je někde nepořádek, tak to trošku svádí k tomu, aby se lidé nechovali k tomu místu s patřičným respektem. Scházejí se tam problematičtí jedinci. Takže nejen bezpečnost, ale i pořádek je součástí naší priority.
Vaším dalším tématem je zlepšení kvality každodenního života Liberečanů. Co konkrétně plánujete zlepšit a jak?
Pro nás je prioritou podpora sportu a zdravého životního stylu, což máme ve volebním programu rozpracované poměrně podrobně. Samozřejmě chceme podpořit sportovní organizace, aby mohly přijmout a postarat se o co největší počet dětí a mládeže. Protože to je zároveň prevence jejich sociálněpatologického chování. Jelikož jsem ze sportovního prostředí, tak vím, jak těžko se potýkají se správou, a hlavně s údržbou svých sportovišť. Na to dřív byly dotace, podpora z Národní sportovní agentury, teď je to omezené. Myslím si, že tady by město mělo pomoci, sportoviště jsou pro lidi, pro občany. Pak samozřejmě chceme, aby se sportovním organizacím pomohlo s dotačními programy, což jsou zase další finance, které by do města mohly přijít. A je samozřejmostí i budování dalších sportovišť, zpřístupnění stávajících. To jsem se dotkl naší priority velmi podrobně. Samozřejmě máme v oblasti bezpečnosti a pořádku i péči o veřejný prostor, mobiliář a podobně – aby se lidé ve městě cítili co nejlépe.
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Děti v Liberci nemají kde pořádně sportovat, stěžují si jejich rodiče
Na billboardech si mohou Liberečané všimnout vašeho hesla „Zdravé město“. Je nyní na Liberci něco nezdravého? A jak byste definoval zdravé město?
Zdravé město samozřejmě není jen o sportu, ale i o podpoře aktivního životního stylu. A to nejen lidí nebo akcí, které v Liberci vznikají se sportovním zaměřením, ale je zdravé podporovat i aktivní živou kulturu a podobné aktivity. Vím, že město má poměrně omezené možnosti z hlediska sociální oblasti. Nicméně aktivity pro seniory, jak sportovní, tak kulturní a volnočasové, patří do této kategorie. A určitě je plánujeme podpořit. Už dost toho funguje, jde o to, aby se to udrželo a případně rozvíjelo.
Motoristé si často stěžují v krajském městě na dopravu, kolony, nekoordinované dopravní stavby. V čem je podle vás problém a jak byste mu předešli?
Je to tak. Ty systémy a různé pracovní skupiny tady snad ještě fungují a jsou. Ony byly i za mě, když jsem byl na radnici. Akorát tady je problém, že městské stavby nejsou včas a dobře připravené. Tím pádem koordinace nemůže fungovat, protože se pak nedohodnou. Potkávají se stavby různých síťařů, ČEZu, SČVKu, kteří potřebují něco opravit, stejně jako město. Je třeba být důsledný a hlídat i termíny. Když se pak něco protáhne, tak se to potkává s něčím jiným.
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Konec vyhrazených stání v Liberci? Je jich příliš, město upraví systém parkování
Jak je na tom podle vás Liberec z pohledu parkování. Dostačují parkovací místa? Dalo by se pro to udělat víc?
Chceme se na to zaměřit, tady je velký problém hlavně s parkováním na sídlištích, kde je potřeba efektivněji využívat prostory. V případě, že nestačí, je třeba se zamyslet nad výstavbou parkovacích domů. Jako zajímavý námět vnímám noční parkování, respektive využití parkovišť u marketů, která jsou u sídlišť nebo škol. To by se mohlo do systému parkování nějak zapracovat. Řešení je třeba i ve zpoplatnění, kdy budou silně zvýhodněni rezidenti, kteří na sídlištích bydlí – že budou mít parkování za relativně symbolické peníze. A lidé, kteří tam nebydlí, budou muset platit výrazně víc. Podobný systém funguje docela efektivně v Praze, ale tam je to trošku o jiné kategorii.
Jiří Veselka
Měl by se Liberec pouštět do velkých projektů, jako je například koupě zámku nebo investice do lanovky na Ještěd?
To jsou věci, se kterými my úplně nesouzníme, nesouhlasíme. Je to neefektivní nakládání s financemi. Tyto investice pak generují další mandatorní výdaje z rozpočtu v následujících letech. A navíc se nekupují v úplně optimálním stavu. Je zvláštní a podle mě ne dobrá investice, když kupovalo město Kooperativu pro úředníky. V dnešní době, kdy by se měla byrokracie omezovat. Spoustu práce dneska zastane umělá inteligence, takže by počet úředníků měl přirozeně ubývat. A neměl růst, jak jsem zaregistroval, že stávající vedení plánuje. Co se týká lanovky, je to tak velká investice, že by se do ní město pouštět nemělo. Je to dominanta celého kraje, kraj vlastní i Ještěd a kraj by měl sehrát hlavní roli investora lanovky. Samozřejmě si dovedu představit nějakou spoluúčast, participaci soukromého investora, který provozuje areál na Ještědu. Ale pro město je to zbytečná zátěž. Nemyslím si, že to bude efektivní a návratná investice.
Nedostatek dostupného bydlení je palčivým tématem nejen v Libereckém kraji. Jaký recept máte v tomto ohledu pro Liberec? Kolik bytů by bylo potřeba vybudovat a kdo by měl být investorem a iniciátorem?
V první řadě si nemyslím, že by hlavním investorem do bytů mělo být město. Naopak by mělo vytvářet podmínky a nebrzdit investory – tak jako se to dneska děje. Existují různé vyhlášky, které investory nutí nějakým způsobem se dohodnout s městem, přispívat na infrastrukturu v dané lokalitě, i když na to každý přispívá ze svých daní, a mělo by to řešit město. To samozřejmě také výstavbu brzdí. A pro mě je důležité, aby se tyto byrokratické bariéry vyrušily nebo zbouraly, aby se vyšlo investorům vstříc, pokud je to legislativně v souladu s územním plánem. Aby výstavba fungovala. Město by se pak mělo zabývat záležitostí startovacích bytů nebo bytů pro experty či skupiny, které tu potřebuje – zdravotníci, učitelé. Ale je potřeba situaci zmapovat, podchytit. Nemyslím si, že to tak dnes je. Rozhodně tady město nepostaví pět tisíc bytů ve volebním období, jak třeba slibovali Starostové. A ani my to neslibujeme.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
S kým byste nebyli ochotní po volbách spolupracovat?
Problematická je samozřejmě SPD. I když znám ty lidi a osobně bych s nimi třeba problém neměl, ideologie, kterou strana představuje, je asi pro mě i pro kolegy z ODS nepřijatelná. I když samozřejmě vždycky říkám, že co se týká komunálních voleb, tak by to vůbec nemělo být o politice, ale o správě města. A spíš by se mělo koukat na to, co lidé umějí, co za nimi je, co pro to chtějí a mohou udělat. Tohle platí asi na menších městech a vesnicích, ale Liberec už je statutární město, kde už se i bohužel na tu politiku bere za mě možná až příliš velký zřetel.