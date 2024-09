Chceme, aby kraj nebyl jenom pro vyvolené, říká kandidát ANO na hejtmana

Kandidát na hejtmana David Pražák za hnutí ANO hovoří o tom, proč by po dvanácti letech kraj potřeboval nové vedení, proč není starostí kraje kupovat Ještěd, i o nesmyslnosti megalomanských projektů, jakým je podle něj výstavba solární elektrárny v Ralsku.

Martin Půta (SLK) je hejtmanem Libereckého kraje od roku 2012. Co se od té doby z vašeho pohledu v kraji zlepšilo?

Ze začátku se určitě zlepšilo nastavení spolupráce s obcemi a městy. Ale po dvanácti letech to už vyprchalo. My bychom se chtěli vrátit k tomu, aby tu byl kraj pro všechny obce a města, nejen pro ty vyvolené. Máme informace o tom, že jsou občas někteří starostové, kteří nejsou spřízněni se SLK, na druhé koleji. To je realita a myslím, že by to tak být nemělo. Určitě je to důsledkem toho, že je hejtmanem už dvanáct let. Myslím, že by to chtělo změnu.

Co se podle vás za současného hejtmana zhoršilo?

Když se podívám na analýzy z posledních let, tak rekonstrukce komunikací sice probíhají, ale probíhají neefektivně. Určitě by se měla udělat diagnostika a pak dělat opravy kvalitnější, aby vydržely delší dobu. Ne, že se budeme vracet na jednu silnici během několika let a opravovat ji několikrát. Většinou jsou to věci narychlo dělané před volbami, aby vypadaly pěkně navenek. Ale my potřebujeme, aby ty věci byly kvalitnější. To samé v posledních několika letech v sociálních službách – chybí stovky lůžek a kraj s tím také neudělal vůbec nic. Nehnul se z místa. To jsou věci, které je podle mě potřeba posunout.

Už jste to lehce nastínil, s jakými hlavními tématy do krajských voleb jdete?

Chceme opět nastavit spolupráci mezi všemi obcemi a městy bez rozdílu a ohledu na to, za jaké politické uskupení nebo stranu je starosta či starostka. Chceme si udělat analýzu, co obce ve skutečnosti potřebují, abychom nevytvářeli megalomanské projekty za miliony, miliardy. Ale obcím kolikrát chybí třeba i jednodušší věci. A kraj by jim měl být partnerem, ne jim práci ztěžovat. Měl by je metodicky vést k tomu, aby si byly schopny zažádat i o jiné peníze jinde.

Jaké megalomanské projekty máte na mysli?

Solární elektrárna v Ralsku může být jedním z nich. Víme, že ČEZ nedal doporučení na tu stomegawattovou elektrárnu. I když jsem se ptal, tak jsem se nedozvěděl, proč jsme nešli do stavby menšího projektu a od toho se neodpíchli. Peníze, které se do toho vrážely, jsou zbytečné. Daly se použít na oblast sociální, na školství, zdravotnictví.

V čem vidíte optimální využití bývalého vojenského prostoru Ralsko?

Myslím, že by to mělo být v kooperaci s obcemi, které kolem něj jsou. Měly by si říct, co si tam představují. Oni tam s tím pak budou žít. A ne, že jim to rozhodne někdo někde na kraji a oni se tam pak z toho s prominutím zblázní. Myslím, že turistika tam nějakým způsobem funguje, měla by se rozvíjet i dál. Myslím, že solár na nějaké části být může, určitě to není problém, ale ne takhle velký.

Co podle vás obyvatele kraje nejvíc pálí?

Počet lůžek v sociálních službách, chybí jich stovky. To je velký deficit, čeká se hrozně moc dlouho na to, než někoho přijmou do domovů pro seniory. Chybí nám samozřejmě lůžka nebo místa pro nízkopříjmové seniory. Jsou mezi námi. Nemůžeme mít zavřené oči, že nejsou. Je potřeba to vybudovat a někde je umístit. Ve zdravotnictví samozřejmě dostupná zdravotní péče pro všechny, nejen ve velkých městech, ale i v okrajových částech.

Potýkáme se s nedostatkem pediatrů a praktických lékařů, takže bychom chtěli motivovat města a obce, aby lékařům měly co nabídnout, aby zůstávali v regionu. Ve školství je třeba udělat revizi společně se zaměstnavateli, kteří by určili, které obory budou potřebovat a jakým směrem střední školy směřovat. A podle toho by se podporovaly obory a dávaly finance na modernizace učeben, aby studenti zůstávali v kraji a nejeli studovat někam jinam. Protože se pak už nevracejí zpátky. Trápí nás také samozřejmě opravy silnic.

Přitom do oprav silnic a mostů jdou v posledních letech z krajského rozpočtu rekordní částky, letos přesáhly miliardu korun.

Za posledních několik let se nám komunikace zhoršují, i když navenek kraj prezentuje opak. Zhoršuje se i stav mostů v kraji. V roce 2019 jsme měli ve špatném stavu 197 mostů a dnes jich je 194. Za pět let jsme se posunuli jen o tři mosty, a to je málo. To samé u silnic druhé a třetí třídy. Dneska je v nevyhovujícím a havarijním stavu více kilometrů, než bylo ke konci roku.

Měl by kraj od Českých radiokomunikací koupit vysílač a hotel na Ještědu?

Ve chvíli, kdy nám nebudou chybět lůžka v sociálních službách, budeme mít opravené všechny komunikace a mosty, a kdy nám bude perfektně fungovat školství a zdravotnictví, tak ano. V tuhle chvíli to tak není a finance se dají použít na tyto věci. Nemyslím, že byl kraj zřízený na to, aby kupoval komerční budovy a objekty, jako je Ještěd. Vlastníkem není česká společnost a podle výroční zprávy na tom není tak špatně, aby nemohla investovat do rekonstrukce Ještědu. Nevím, proč bychom to měli dělat my, z kapes daňových poplatníků. Koupi bychom nepodpořili. Jsem přesvědčen, že peníze kraje by měly být využité někde jinde.

Krajem o prázdninách rezonovaly stížnosti řidičů na uzavírky a jejich koordinaci. Jak hodnotíte dopravní infrastrukturu? Co byste udělali pro její zlepšení?

Ty věci je potřeba koordinovat s ostatními. Ať už je to Ředitelství silnic a dálnic nebo města, která své místní komunikace opravují, aby se nestalo to, co se s uzavírkami děje poslední dobou. Pokud bychom byli ve vedení kraje, tak bychom chtěli, aby existoval krajský koordinátor uzavírek, který bude mít na starosti to, že města a obce budou sypat do nějakého systému, co plánují, a on by měl koordinovat, jestli je to reálné, nebo není. Aby se nestalo, že Frýdlantsko bude odstřihnuté od zbytku kraje nebo od Liberce. Nebo u nás Jilemnicko od Semil a tak dále.

Jak se stavíte ke korupční kauze na liberecké radnici? Podobné kauzy se nevyhnuly ani dalším krajům. Dá se jim předejít?

Mělo by to být zodpovědností každého toho subjektu, jestli je někdo obžalovaný nebo obviněný, tak by z toho měl vyvodit svou osobní odpovědnost. Já ctím samozřejmě presumpci neviny a klidně až ho soud očistí, ať se vrátí zpátky do politiky. Ale nevím, co by muselo ještě nastat. Těch věcí se hromadí víc. Mít zavřené oči a dělat, že se nic neděje, mi nepřipadá úplně normální i vůči ostatním, kteří tyto kauzy či žádné podezření nemají. Bojujeme s tím pak, nejen jako hnutí ANO, ale celkově, že lidi dnes do politiky nechtějí jít.

Na závěr otázka na odlehčení. Jaké je vaše nejoblíbenější místo v kraji?

Já bydlím na samotě, sice je to součást Semil, ale když vylezu před dům, tak koukám na Krkonoše a na Kotel. A při západu slunce vidím Ještěd. Takže nemusím vyhledávat nějaké další lokality. V údolí mám pod sebou Semily. Občas stačí i tohle. Jinak samozřejmě Český ráj, ne moc disponovaná místa. Procházky v Klokočských a Besedických skalách. Ale jak říkám, nemusím chodit nikam daleko. Mně stačí, když se rozhlédnu z okna, a to, co vidím, tak jsem spokojený.