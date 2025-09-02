„V zármutku oznamujeme všem lidem, že vysokou politiku navždy opustil náš ukrajinský spasitel, lhář, skvělý manipulátor a světový lídr Petr Fiala. Poslední rozloučení proběhne 4. 10. 2025 ve všech volebních místnostech,“ stálo na papíře, který byl ozdobený státním znakem, růží a logem SPOLU.
Součástí poitického parte byl i verš: Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte, jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.
Jeden z kritiků Petra Fialy, který parte dostal od jiného účastníka mítinku, si chtěl nechat parte podepsat. „Odmítnul to podepsat, že prej todlento nebude podepisovat,“ svěřil se muž, který tak odešel s nepořízenou.
Redakce iDNES.cz se obrátila na předsedu vlády s žádostí o vyjádření, ten však odmítl. „Bez komentáře,“ reagoval pouze tiskový mluvčí ODS Jakub Skyva.
„Pan Rajchl si na vás došlápne“
Mítink v Liberci začal v 15 hodin a na Soukenné náměstí přivedl desítky lidí, převážně podporovatelů současné vlády, kteří se s Fialou ještě před začátkem akce fotili. Hlasitější ale byli odpůrci, kteří sice přišli v menšině, ale řada z nich si s sebou vzala píšťalky a během celého mítinku hlasitě pískala.
„Pojďme si povídat,“ čelil premiér některým pískajícím odpůrcům. Jeden z nich mu například vytýkal Green Deal. „Green Deal byla chyba, kterou udělal Andrej Babiš, a my ji napravujeme,“ kontroval premiér. „Dolů s váma, pryč, zaplaťte si ty dluhy sám. Pan Rajchl si na vás došlápne,“ nenechal se odbýt odpůrce.
Petr Fiala pak z pódia děkoval příchozím a vzpomínal na loňskou návštěvu Libereckého kraje. „Zhruba před rokem jsem tady vyšel pěšky na Ještěd. Nebylo to úplně jednoduché, ale dokázal jsem to. A myslím, že teď je před námi vrchol neméně obtížný, neméně složitý. A to jsou ty následující volby. Tam to už nezáleží na tom, jestli já vylezu na ten vrchol, ale záleží to na nás všech. Tak vás chci požádat, abyste - jako dnes sem - přišli 3. a 4. října k volbám. Abyste vzali svoje známé, příbuzné, přátele, celou rodinu, a šli volit koalici SPOLU,“ apeloval Fiala z pódia.
|
Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla
Kromě pískotu a slovních výpadů ale jiným útokům nečelil. Naopak od jednoho podporovatele dostal bonboniéru Merci. Neopakovala se tak pondělní situace z Českých Budějovic, kde jedna z žen na premiéra plivla, nebo napadení předsedy ANO Andreje Babiše, na kterého muž zaútočil francouzskou holí.
„Předvolební atmosféra je dnes nebývale vyhrocená. Společnost je rozdělená na dva tábory, které proti sobě staví dobro a zlo, černou a bílou. Vytrácí se respekt k demokratické pluralitě a hrozí, že voliči pak vítězství druhé strany vnímají jako katastrofu. To už vede i k potyčkám – v Budějovicích podle svědků došlo k fyzickým inzultacím, v Písku se protest omezil na pískot a pokřiky,“ sdělil už dříve redakci iDNES.cz politolog a vysokoškolský lektor Vladimír Hanáček.