Musí skončit orientace na Rusko i populismus, říká krajský lídr SPOLU

„To, co se tu dnes děje, není normální. Orientace na Rusko, premiér ve střetu zájmů, neskutečné mrhání veřejnými prostředky. To musí skončit,“ tvrdí Beitl. Sám je poslancem za ODS od roku 2017 a předtím dlouhé roky působil jako primátor Jablonce nad Nisou.



Váš předseda Petr Fiala burcuje veřejnost, aby nadcházející volby nepodceňovala. V čem vnímáte jejich důležitost?

V těchto volbách jde o hodně. Je nutné, aby skončila populistická vláda s premiérem, který je ve střetu zájmů. Dělá nám to problémy i v Evropě, můžeme přijít o evropské dotace. Promrhávají se tady ekonomické výsledky naší země, jen aby se tato populistická vláda udržela. A poslední dva roky, které jsou velmi těžké s ohledem na pandemii, to jasně ukazují. Prohlubuje se zadlužení země bez toho, aby byl vidět nějaký konec ve střednědobém výhledu. Ministryně financí se tváří, že je vše v pořádku, přitom směřujeme k dluhové brzdě. To považuji za skandální a nebezpečné.

Jste místopředsedou zahraničního výboru Sněmovny. Jsou oprávněné postřehy, že se Česko posunuje k Rusku?

Rusko na nás stále pohlíží jako na sféru svého vlivu. A zpravodajskými prostředky se snaží o změnu vývoje u nás po roce 1989. Možná si to mnozí neuvědomují, ale taková je realita. Nakonec i množství agentů a zpravodajců, které tu Rusko mělo, a které jsme vypověděli, o tom svědčí. To rozhodně není normální situace. V parlamentu je jasně cítit, když jsou tam citlivé kauzy typu dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech nebo kauza Vrbětice, že komunisté, ale i SPD, se staví na stranu Ruska. Stejně tak se Ruska zastává prezident Zeman, a to je pro mě asi to nejhorší. Proto je otázka strategické bezpečnosti Česka velmi důležitá.

Koalici SPOLU tvoří kromě ODS i TOP 09 a KDU-ČSL. Zrovna lidovci ale v Libereckém kraji nejsou stranou se silnou voličskou základnou. Nebojíte se, že toto spojení může některé voliče odradit, tak jako někteří nemohou skousnout spojení Starostů s Piráty?

My jsme trojkoalici nedělali pro Liberecký kraj, ale pro celou zemi. Souvisí to se situací, ve které se naše země nachází. Nehraje se tu férový politický boj. Stojíme proti ANO premiéra Babiše, který díky svému střetu zájmu čerpá miliardové prostředky, které používá jak k politickému boji, tak ve svém mediálním panství. To je obrovská síla, kterou dnes proti nám používá. Jde o miliardy korun. Proto je nutné, aby se pravicové subjekty spojily a neztrácely čas ve vzájemných soubojích. Stejný vzkaz jsme ostatně čtyři roky dostávali od veřejnosti. Lidovce beru jako jednoho z přirozených partnerů na parlamentní úrovni. Samozřejmě, ne vždy jsme byli s nimi v idylických vztazích. Ale v tomto boji jsou lidovci plně na naší straně, a to je důležité. Když si vezmu příměr ze Starých pověstí českých, tak tři pruty je těžší zlámat než jeden. Je pravda, že dát dohromady volební program nebylo jednoduché, ale o to víc bych chtěl všem, kteří na tom spolupracují, poděkovat.

Co z vašeho programu považujete za nejdůležitější?

Určitě rozpočtovou zodpovědnost, protože u té všechno začíná a končí. Rovněž strategickou bezpečnost, orientaci na Evropskou unii a NATO, nikoliv na Rusko. Za velmi důležitou věc také považujeme dostupné bydlení. Ceny nemovitostí letí nahoru, populace stárne. V roce 2030 začne přibývat dvakrát tolik důchodců každý rok než dosud. Všichni to víme, ale nic se s tím nedělá. Musí se zavést nástroje na podporu výstavby bydlení, motivovat firmy i obce. Také chceme víc pomoci lidem v exekucích, protože to je čím dál větší problém.

V programu máte také prosazování sociální spravedlnosti. O co konkrétně jde?

Sociální pomoc by v odpovědné společnosti měla putovat od těch více šťastných k těm, kteří potřebují pomoc. Ovšem ti by tuto pomoc neměli vnímat jako samozřejmost. Musí respektovat pravidla a zákony a snažit se svoji tíživou situaci řešit. Pokud pravidla nerespektují, musí být nástroje, jak je k tomu přimět. Nesmí mít pocit, že jsou nepostižitelní, jinak se nic nezmění. Často je mi podsouváno, že to odnesou i rodiny s dětmi. Ale stát musí mít nástroj, aby ochránil i děti před rodiči, kteří nemají vůči nim žádnou zodpovědnost. Nejde, aby se takoví rodiče za své děti schovávali. Jen jim dávají špatný příklad. Ty děti pak mají pocit, že už ve škole si mohou dělat co chtějí. Máme tu druhou, třetí generaci, která není zvyklá, že jejich rodiče chodí do práce. Jen se učí žít z dávek. Je jasné, že v takovém případě sociální systém nefunguje nebo velmi ztíženě.

Zmínil jste podporu při výstavbě bydlení. Jak ji chcete zajistit?

Nedostatek bytů obecně způsobuje růst cen a hlad po nemovitostech. Výstavba nových bytů je zcela paralyzovaná. Movitější část obyvatel skupuje nemovitosti a tím ceny žene nahoru. Jednou z věcí, jak s výstavbou nových bytů pohnout, je schválit nový stavební zákon. Ne ten šílený, který hrubou silou prosadili ve sněmovně SPD, komunisté a ANO. V Senátu ten zákon nedostal ani jeden hlas. To je něco, s čím jsem se za celou dobu svého poslancování nesetkal. Přitom to je důležitá právní norma. Vize, že něco zjednodušíme tím, že mezi to šoupneme ještě jeden úřednický stupeň, který bude vše řídit na republikové úrovni, je špatná. Byrokracii je naopak potřeba snižovat. O problémech se má rozhodovat co nejblíže místu jejich vzniku. Ve městech, na krajích. A nový stavební zákon jde proti tomu. Ale jsou tu i další nástroje pro podporu výstavby. Finanční pobídky, snížení odpisových sazeb pro firmy, přemýšlíme i o snížení DPH na byty. Je nutné se orientovat na mladé rodiny a na ty, kteří si kupují první byt nebo své jediné bydlení. Určitě to nelze uplatňovat na ty, kteří berou nemovitosti jako prostředek na ukládání peněz. Nutná je i motivace pro obce, aby zapracovaly na svých brownfieldech. Zjednodušit případnou demolici těchto nevyužitých, chátrajících objektů nebo jejich přestavbu. Také stát má stále spoustu movitého majetku na katastrech obcí. Z vlastní zkušenosti primátora Jablonce musím říct, že získat od státu tyto pozemky je proces na mnoho let. To se musí změnit. Pokud se na těchto volných pozemcích začne budovat bydlení, měly by být bezprostředně převedeny na obce.

Slibujete také pořádek v daních. Jak ho chcete provést?

Daňová kvóta v ČR je obecně extrémně vysoká. Proto nechceme daně zvyšovat. Jsme naopak pro snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o dvě procenta. Všichni víme, jaký problém je s šedou ekonomikou, zaměstnáváním načerno. Ale to je způsobené právě tím, že náklady na mzdy jsou opravdu extrémní. S tím souvisí i snížení odvodů za částečné úvazky. To je jedna z možností, jak dostat lidi, kteří nemohou pracovat na plnou směnu, na trh práce. Stát by měl zaměstnavatelům vytvořit lepší podmínky, aby takové zkrácené úvazky vytvářeli. Další věcí jsou firmy, které mají sídla v daňových rájích. Chceme, aby se odřízly od veřejných peněz a veřejných zakázek.

Co jiného ještě Česko brzdí?

Společnost je dnes velmi rozdělená, lidé nevědí čemu věřit. To dává velký prostor demagogii a manipulaci. Vláda ztratila důvěru kvůli obrovským chybám během pandemie, teď se nám to vrací v nezájmu o očkování a nedodržování elementárních pravidel. Premiér má obří střet zájmů, který se řeší na úrovni EU, prezident zpochybňuje bez důkazů vlastní bezpečnostní službu. Tahle země potřebuje racionální vládu, v jejímž čele bude někdo důvěryhodný, s morálním kreditem. My takového člověka máme. Je to Petr Fiala. Slušný člověk, kterému pan premiér neustále podsouvá, že je nevýrazný. Ale tento nevýrazný člověk dostal ODS ze sedmi procent na dnešních dvacet, máme šanci volby vyhrát. Dal dohromady i koalici SPOLU. Není to tedy žádný nevýrazný člověk, ale velmi výrazný lídr.