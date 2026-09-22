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Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Matěj Klimša
  14:37

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V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové. V textu se raduje z jejího konce ve vedení města. (22. září 2026) | foto: Liberecký kraj

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího konce ve vedení obce. Pisatel odkazuje na to, že neočekává, že by starostka svůj post obhájila.
Volby 2 urna

„S radostí v srdci oznamujeme, že nás dne 10. 10. 2026 sice náhle, ale po dlouhém, chorobně narcistním období arogantní nadvlády opustila žába na šimonovickém prameni,“ stojí v úvodu parte, kterým někdo zaútočil na starostku Leonu Vránovou.

Ten, kdo dělá takové věci, by měl asi vyhledat nějakou odbornou pomoc.

Martin Půtapředseda hnutí SLK a hejtman Libereckého kraje

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