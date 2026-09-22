Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího konce ve vedení obce. Pisatel odkazuje na to, že neočekává, že by starostka svůj post obhájila.
„S radostí v srdci oznamujeme, že nás dne 10. 10. 2026 sice náhle, ale po dlouhém, chorobně narcistním období arogantní nadvlády opustila žába na šimonovickém prameni,“ stojí v úvodu parte, kterým někdo zaútočil na starostku Leonu Vránovou.
Ten, kdo dělá takové věci, by měl asi vyhledat nějakou odbornou pomoc.
Martin Půtapředseda hnutí SLK a hejtman Libereckého kraje