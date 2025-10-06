„Dopad nové úpravy je pro voliče v Libereckém kraji diskriminační,“ řekl v pondělí krajský předseda strany v Libereckém kraji Petr Beitl, který zřejmě právě kvůli přepočtu přišel o mandát.
„Já to ale nespojuji se svým mandátem, ale spojuji to s ústavními právy občanů Libereckého kraje,“ doplnil Beitl s tím, že postižené jsou i jiné kraje.
O jeden mandát oproti roku 2021 přišly také kraje Ústecký, Jihočeský a Karlovarský, naopak o jeden mandát si polepšily kraje Jihomoravský, Olomoucký, Plzeňský, Pardubický nebo Vysočina.
Výsledky - Liberecký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Jasný Signál Nezávislých
Levice
SMS – Stát Má Sloužit
Novela podle Beitla měla odstranit disproporce, to se ale příliš nepovedlo. Paradoxní je podle něj i to, že koalice SPOLU skončila v Libereckém kraji druhá s 18,06 procenta hlasů a má jen jednoho poslance, kdežto třetí STAN s 16,34 procenta získal mandáty dva.
„Pro kraj je to fatální dopad“
Pro koalici SPOLU, v níž se ODS spojila s KDU-ČSL a TOP 09, hlasovalo v Libereckém kraji 41 567 lidí a má jeden mandát, v Karlovarském kraji na zisk jednoho mandátu stačilo SPOLU 20 871 hlasů. Třeba v Plzeňském kraji dostala koalice 63 598 hlasů a má tři mandáty ve Sněmovně. „Je evidentní, že dopad novely je špatný a diskriminační, pro Liberecký kraj to má fatální dopad,“ dodal Beitl.
Volby v Libereckém kraji vyhrálo hnutí ANO a obhájilo tři poslanecké mandáty, dva poslanci zůstali STAN, SPOLU obhájilo jeden mandát, bez poslance zůstala také SPD.
„Důvodem je volební systém, který je citlivý na nižší účast,“ řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
V Libereckém kraji přišlo k volbám 68,05 procenta voličů. Je to sice víc než před čtyřmi lety, v Česku ale patřila účast k těm nižším. Menší byl zájem voličů jen v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, celkově hlasovalo letos v Česku 68,95 procenta voličů.