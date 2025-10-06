Je to diskriminační, říká o přepočtu hlasů končící poslanec SPOLU. Přišel o mandát

  14:11
Kvůli výsledkům voleb v Libereckém kraji zvažuje ODS ústavní stížnost, kraj kvůli přepočtu ztratil čtvrtinu mandátů v Poslanecké sněmovně. Liberecký kraj od jeho vzniku zastupovalo vždy osm poslanců, teď jich ale získal jen šest.

Dopad nové úpravy je pro voliče v Libereckém kraji diskriminační, míní lídr SPOLU v Libereckém kraji Petr Beitl, který zřejmě právě kvůli přepočtu přišel o mandát. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Dopad nové úpravy je pro voliče v Libereckém kraji diskriminační,“ řekl v pondělí krajský předseda strany v Libereckém kraji Petr Beitl, který zřejmě právě kvůli přepočtu přišel o mandát.

„Já to ale nespojuji se svým mandátem, ale spojuji to s ústavními právy občanů Libereckého kraje,“ doplnil Beitl s tím, že postižené jsou i jiné kraje.

O jeden mandát oproti roku 2021 přišly také kraje Ústecký, Jihočeský a Karlovarský, naopak o jeden mandát si polepšily kraje Jihomoravský, Olomoucký, Plzeňský, Pardubický nebo Vysočina.

Výsledky - Liberecký kraj

ANO 2011

34,4 %
strana získala 79 181 hlasů
3
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

18,06 %
strana získala 41 567 hlasů
1
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

16,34 %
strana získala 37 609 hlasů
2
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,65 %
strana získala 19 914 hlasů
0
-1

Česká pirátská strana

8,2 %
strana získala 18 891 hlasů
0
-2

Motoristé sobě

7,35 %
strana získala 16 933 hlasů
0
0

Stačilo!

4,18 %
strana získala 9 620 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,97 %
strana získala 2 233 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,43 %
strana získala 994 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,27 %
strana získala 633 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,26 %
strana získala 610 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,15 %
strana získala 361 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,14 %
strana získala 345 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 335 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,13 %
strana získala 312 hlasů
0
0

Volt Česko

0,09 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 167 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 123 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 95 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Novela podle Beitla měla odstranit disproporce, to se ale příliš nepovedlo. Paradoxní je podle něj i to, že koalice SPOLU skončila v Libereckém kraji druhá s 18,06 procenta hlasů a má jen jednoho poslance, kdežto třetí STAN s 16,34 procenta získal mandáty dva.

„Pro kraj je to fatální dopad“

Pro koalici SPOLU, v níž se ODS spojila s KDU-ČSL a TOP 09, hlasovalo v Libereckém kraji 41 567 lidí a má jeden mandát, v Karlovarském kraji na zisk jednoho mandátu stačilo SPOLU 20 871 hlasů. Třeba v Plzeňském kraji dostala koalice 63 598 hlasů a má tři mandáty ve Sněmovně. „Je evidentní, že dopad novely je špatný a diskriminační, pro Liberecký kraj to má fatální dopad,“ dodal Beitl.

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
398 fotografií

Volby v Libereckém kraji vyhrálo hnutí ANO a obhájilo tři poslanecké mandáty, dva poslanci zůstali STAN, SPOLU obhájilo jeden mandát, bez poslance zůstala také SPD.

„Důvodem je volební systém, který je citlivý na nižší účast,“ řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

V Libereckém kraji přišlo k volbám 68,05 procenta voličů. Je to sice víc než před čtyřmi lety, v Česku ale patřila účast k těm nižším. Menší byl zájem voličů jen v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, celkově hlasovalo letos v Česku 68,95 procenta voličů.

