Rozhýbeme spící Liberec a podpoříme sportovní kluby, slibuje lídr ODS

Za volební motto máte znovu rozhýbat Liberec po letech nečinnosti a spánku. V čem Liberec zaspal?

Dostatečně smysluplně se neinvestovalo, nestavělo se, chybí kvalitní výhled dalšího rozvoje. Když jsme šli před čtyřmi lety do koalice, volal jsem po investičním plánu. Po třech letech jsme měli k dispozici tabulku, která je souhrnem všech potřeb města asi za osm miliard, aniž by jim dal někdo konkrétní prioritu. Jenže není možné chodit se stále novými parádními projekty a říkat, tohle uděláme. Protože pak také musíme na rovinu říct, které věci neuděláme. Když se dnes projdete po Liberci, máte pocit, že město nežije, chybí mu jiskra. Já jsem hrdý Liberečák a podle mě je to nejlepší místo pro život. Nicméně město a jeho obyvatelé si zaslouží víc než jenom se „starat“ o to, co máme. Musíme vyřešit plno věcí, ale potřebujeme i plán do budoucnosti.

Byli jste teď ve vládnoucí koalici, nešlo ten „spící“ Liberec rozhýbat už poslední čtyři roky?

Děkuji za tuto otázku. Víte, já jsem rád, když se dodržuje slovo a smlouvy, plno věcí se povedlo a plno věcí ne, protože na ně nebyla chuť nebo shoda. Nechci nikoho osočovat, ale často jako by nebyla vůle věci posunovat. Nevím, jestli je u některých kolegů únava nebo nechuť. Na druhou stranu musím říci, že bylo mnoho témat, kde jsme našli podporu v řadách opozice a jednání s nimi byla konstruktivní, což pro mne bylo příjemné překvapení.

Tvrdíte, že určitou brzdou pro stavebníky v Liberci je Kancelář architektury města (KAM). V čem jsou podle vás chybně nastavená pravidla?

Předně, každé město má mít městského architekta, to je bez debaty. Jeho požadavky by však měly odrážet potřeby města, nikoli pouze osobní představy některých zaměstnanců KAMu. Veškeré konání KAMu by mělo podporovat udržitelný rozvoj města a ne komplikovat život těm, kteří chtějí stavět. Vysloužili jsme si označení nejvíce nepříznivého města pro developery. To pro rozvoj Liberce není dobré. Nejde nastavit z pozice síly pravidla, která budou pro ty, kteří tu chtějí investovat a město rozvíjet, smrtící. A ještě jim říkat, že pravidla jsou dobrovolná, ovšem když na ně nepřistoupíte, tak vám stavět nedovolíme. Ano, Kancelář architektury města by měla vyžadovat, aby se každý, kdo chce stavět, nějak podílel na rozvoji infrastruktury a kvalitním okolí. Nicméně její rolí není věci prodlužovat, komplikovat a lidem extrémně prodražovat. Kvalitní architekt na město patří, ale musí uvažovat v souladu s tím, co město potřebuje a zároveň s tím, na co má město sílu a prostředky. Musí se snažit využít spolupráce se stavebníky, ne se stát jejich nepřítelem.

Kandidujete spolu se Sportovci, co ve sportu chcete prosadit?

Chceme minimálně zdvojnásobit prostředky ve fondu, z kterého kluby čerpají podporu na pravidelnou činnost. Umím si i představit, že menší kluby, které hůř shánějí sponzory, budou dostávat víc peněz na základě koeficientu, který je zvýhodní. Chceme přitáhnout děti ke sportu a pohybu a chceme, aby měly možnost si vybrat. Prioritou je proto i postupná obnova sportovišť a dětských hřišť při základních a mateřských školách jako přirozených spádových území v jednotlivých čtvrtích. V některých částech města tato hřiště v pohodě fungují i pro veřejnost, jinde ne. Naším cílem je hledat cesty, aby takových míst bylo co nejvíce.

Kvůli MS 2009 vznikl sportovní areál ve Vesci. Dnes je jeho využití spíš sporadické. Co s tím?

Areál ve Vesci má neskutečný potenciál. Možnosti jeho rozvoje mohou jít několika směry. Ať už jde o dětská hřiště se zázemím pro rodiče, lanové centrum, workoutové hřiště, trail park, pump track, běžeckou překážkovou a atletickou dráhu, přírodní lezeckou stěnu v lomu a další. Nabízí se i vybudování kempu a stání pro karavany. Dalšími projekty, pro které je Vesec jako dělaný, jsou cvičiště pro psy, agility hřiště, letní kino, případně biatlonová střelnice s propojením na běžkařské okruhy.

A co bazén? V programu máte, že ho opravíte nebo postavíte nový.

Funkční bazén je rozhodně prioritou. Tady bych vážně uvažoval o možném propojení s privátním sektorem a hledal cestu k jeho modernizaci za pomoci finančně silného partnera. Musela by se ale nastavit dopředu přesná pravidla provozu a cenové politiky, aby byl dostupný pro širokou veřejnost. Měli bychom se zabývat i výstavbou druhého, menšího bazénu (25 m) ve Sportparku, kde to dává smysl s ohledem na tamní sportoviště.

Velké vášně vzbudila z vašeho programu Stezka korunami stromů na Ještědu. Nedostává Ještěd zabrat už tak dost?

Pokud chceme rozvoj města, mělo by to být i v oblasti cestovního ruchu. Jednou z možností je Stezka korunami stromů. Nikdy by to ale nemělo být tak, že by to platilo město. Je to jeden z nápadů, na které bychom chtěli přilákat privátního investora. S názory, že se tím zničí příroda, se neztotožňuji. Kdo nějakou stezku navštívil, jistě potvrdí, že jde o místo, které stojí za to, a navštěvují ho lidé, kterým není příroda lhostejná. Ale jsem rád, že se diskuze rozjela. Přivést investora a postavit něco, co bude respektovat přírodu a zároveň přivede turisty a povede mladé k zájmu o přírodu, mi přijde jako dobrý nápad.

Liberec ale také trápí například nedostatek míst v domovech pro seniory. Populace stárne, potřeba sociálních služeb roste. Co může Liberec v tomto zlepšit?

Začínáme mít hodně lidí z takzvané sendvičové generace, starají se o malé děti, ale už i o rodiče. Důstojné stáří Liberečanů je pro nás, pochopitelně, důležité. Město letos převzalo od kraje domovy pro seniory na Františkově a ve Vratislavicích a dlouhodobě provozuje Centrum sociální péče v ulici Krejčího. Určitě je nutné s ohledem na demografický vývoj myslet v této oblasti dopředu a hledat cesty k zajištění dostatečných kapacit pro budoucnost. Těch cest může být celá řada. My chceme hledat takové, které dokážou využít spolufinancování hlavně z jiných zdrojů. Buď v podobě státních či evropských dotací, nebo ve spojení se soukromým sektorem.

Slibujete větší podporu hromadné dopravě, půjde to při dnešních cenách energií?

MHD je důležitá a naší prioritou je lidem život zjednodušovat, ne komplikovat. Dopravní podnik čekají těžké časy. Ceny energií a pohonných hmot budou mít tvrdý dopad na chod firmy. Naším úkolem je zajistit, aby to nemělo větší vliv na úroveň poskytovaných služeb. Dokážeme spočítat, jaké budou náklady, a tyto peníze musí dopravní podnik někde obstarat. Buď na vybraném jízdném nebo na příspěvku od města. Za mě platí, že chceme udržet kvalitu a podpořit rozvoj MHD. A pokud nechceme zvyšovat jízdné, což nechceme, bude to město stát nemalé peníze.

V Radě města jste často kritizoval nehospodárnost při různých projektech. Chcete tedy na městě víc šetřit? Na druhou stranu navrhujete snížení daně z nemovitosti.

Začnu u té daně z nemovitosti. To je podle mne možnost, jak dnes lidem poměrně výrazně ulevit od nákladů spojených s bydlením. Stačí se domluvit na úpravě koeficientu, a pak už je to jen jedno hlasování v zastupitelstvu. Je to adresné, není potřeba vymýšlet žádný složitý model. Celé čtyři roky jsem se snažil ostatní nabádat k tomu, aby se snažili k městské kase chovat, jako by šlo o jejich vlastní peníze. Ano, kritizoval jsem předražené projekty jako rekonstrukci domu v Orlí ulici. Nešlo o kvalitu odvedené práce, ten dům se povedl, ale ta cena? Téměř 40 milionů za rekonstrukci 12 bytů pro sociální bydlení? To mi přišlo moc. Pak nezbývají peníze na jiné, možná důležitější věci. Chceme proto hlavně dobře plánovat, abychom nevyhazovali peníze oknem. Je nutné se víc kriticky podívat na hospodaření našich příspěvkových organizací, hlavně těch, které z rozpočtu odčerpávají desítky a stovky milionů. Například Technické služby podle mého stále nefungují tak, jak by měly. Jejich hospodaření je pro mě a pro řadu kolegů neprůhledné a nejasné. Z města do nich tečou peníze, ale nikdo není schopen pořádně odkontrolovat, co se za ně udělá. To není možné.