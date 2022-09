V Jablonci po 28 letech nezvítězila ODS, primátora chce mít ANO

ANO s ODS s podporou Starostů už vládly, a to po radničním převratu na podzim roku 2019.

ODS přišla oproti minulým volbám o tři mandáty a brala jich pět. ANO naopak posílilo o dva a má devět křesel ve třicetičlenném zastupitelstvu. Překvapením je i bronz SPD. Hnutí přetavilo jeden mandát z roku 2018 hned na čtyři. Pro lídra ODS Miloše Veleho je výsledek zklamáním.

Výsledky pro vaši obec

„Vnímám ho jako prohru, protože jsme v Jablonci vždy vyhrávali a tentokrát se to nepovedlo,“ okomentoval bývalý náměstek primátora.

V čem spatřuje příčinu neúspěchu? „Trochu jsem se toho obával už od začátku, protože jsem tušil, že komunální volby ovlivní celostátní politika, a pravděpodobně se tak stalo. Nakonec to bylo znát i při kontaktní kampani mezi občany. Nešlo v ní až tak o místní témata, ale spíše o ta republiková a to my odsud ovlivnit neumíme,“ uvedl Vele.

Sdělil také, že ho již kontaktovalo vítězné ANO a dnes by se měli společně potkat nad tématem případné koaliční spolupráce. Lídr vítězů David Mánek se poohlíží po primátorském postu.

„Určitě jsme věřili ve vítězství. Na druhou stranu jsme ale neodhadovali, že vyhrajeme s až takovýmto náskokem. Porazit po tolika letech ODS se však nikomu doposud nepodařilo, a tak jsme velmi mile překvapeni,“ uvedl dosavadní náměstek primátora.

„Myslím si, že lidé ocenili pracovitost, kterou ve městě máme za sebou, ať to bylo v době pandemie covidu či v čase uprchlické krize. Pomáháme a zároveň myslíme i na rozvoj města. Jsme si ale vědomi, že vzhledem k cenám energií to nebude do budoucna v rámci rozpočtu snadné ustát.“

Mánek naznačil, že již začalo „oťukávání“ s případnými koaličními partnery: „Chceme jednat se všemi, nikoho nechceme vynechat.“

Nečekaný úspěch SPD

Poměrně nečekaný úspěch SPD nejenom v Jablonci okomentoval její krajský předseda a poslanec Radovan Vích.

„V minulých komunálních volbách jsme jako nové hnutí postavili kandidátní listinu v deseti obcích a získali jsme pět mandátů. V současnosti jsme postavili kandidátky ve čtrnácti městech a obcích napříč Libereckým krajem a uspěli v podstatě ve všech čtrnácti. Pro mě to znamená, že kandidátky byly zřejmě dobře postavené, měli jsme dobře udělaný program a získali jsme 32 mandátů. Veliký vliv na to měla celostátní témata a myslím si, že rozhodlo, že to bylo referendum o současné vládě, ve kterém občané vyjádřili nespokojenost,“ řekl Vích.

O tom, že celostátní témata porazila ta regionální, je přesvědčen také lídr jabloneckých Pirátů Jaroslav Šída. Jeho strana přišla oproti minulým volbám o jeden mandát a bere čtyři. Piráti skončili čtvrtí za SPD o pouhých 0,19 procenta hlasů.

„V měřítku celého kraje náš výsledek v Jablonci špatný není. Sice jsme přišli o jeden mandát, ale to je dáno vlivem situace ve vládě. Tyto volby byly určitým protestem proti vládním stranám,“ zamyslel se Šída s tím, že Česká pirátská strana se již zúčastnila prvních jednání o případném sestavení koalice. „V pondělí večer by mohlo být trochu jasněji,“ dodal.

Lenka Opočenská, lídryně Společně pro Jablonec, které získalo stejně jako minule čtyři zastupitelská křesla, je s výsledkem plus minus spokojená.

„Je to trochu úspěch, jelikož některé strany v pořadí před námi vnímáme spíše jako populistické či extremistické,“ podotkla Opočenská.

Na mysli tak měla pravděpodobně SPD a ANO. Dodala, že uskupení je o případné koalici připraveno jednat s každým, možná až na dvě výjimky. „Nebudeme se scházet s extremisty a s populisty spíše také ne,“ upozornila.