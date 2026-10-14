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Z gymnázia na radnici. Chci být hlasem své generace, říká nejmladší zastupitel

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  11:26

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Davida Schmidta čeká v tomto školním roce maturita na střední škole, současně se však stal zastupitelem. | foto: archiv D. Schmidta

V červnu oslavil osmnáctiny, v říjnu se David Schmidt ze Starostů pro Liberecký kraj stal nejmladším zastupitelem v historii Jablonce nad Nisou a zároveň v celém kraji. Jak zvládne skloubit studium v maturitním ročníku s prací zastupitele a jaké zkušenosti do nového vedení města přinese, objasňuje v rozhovoru pro iDNES.cz.

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Osmnáctiletý David Schmidt je mezi 26 nejmladšími lidmi, kterým voliči napříč republikou svěřili roli zastupitelů. Jablonecký rodák má před sebou maturitu, volbu vysoké školy i závazky ve studentském parlamentu. A nově také povinnosti a odpovědnost zastupitele ve druhém největším městě v Libereckém kraji.

Co můžete mladým lidem v Jablonci nad Nisou přinést?
To, že mladý člověk bude moci na městě něco říct s mandátem normálního zastupitele, bude hlasem pro mladou generaci. Skrze mě bude moci svoje obavy i názory představovat. Unikátní je má schopnost komunikovat s mladými lidmi způsobem, jakým jsou zvyklí. Stále ještě chodím na střední školu, kde se bavím se spolužáky a pohybuju se ve věkové skupině od 18 do 21 let. Vím, co tyto lidi trápí, umím se jich na to zeptat a umím s nimi o tom komunikovat. Věřím, že mnohem víc než třeba zastupitel, kterému je 40 nebo 50 let.

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