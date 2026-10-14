Osmnáctiletý David Schmidt je mezi 26 nejmladšími lidmi, kterým voliči napříč republikou svěřili roli zastupitelů. Jablonecký rodák má před sebou maturitu, volbu vysoké školy i závazky ve studentském parlamentu. A nově také povinnosti a odpovědnost zastupitele ve druhém největším městě v Libereckém kraji.
Co můžete mladým lidem v Jablonci nad Nisou přinést?
To, že mladý člověk bude moci na městě něco říct s mandátem normálního zastupitele, bude hlasem pro mladou generaci. Skrze mě bude moci svoje obavy i názory představovat. Unikátní je má schopnost komunikovat s mladými lidmi způsobem, jakým jsou zvyklí. Stále ještě chodím na střední školu, kde se bavím se spolužáky a pohybuju se ve věkové skupině od 18 do 21 let. Vím, co tyto lidi trápí, umím se jich na to zeptat a umím s nimi o tom komunikovat. Věřím, že mnohem víc než třeba zastupitel, kterému je 40 nebo 50 let.