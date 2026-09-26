Liberec nepotřebuje obří projekty typu lanovky, říká lídryně Lepšího Liberce

Náměstkyně primátora Liberce pro sociální záležitosti Martina Teplá na současném vedení v uplynulých čtyřech letech spolupracovala v barvách ANO. Nyní chce jako lídryně kandidátky hnutí Lepší Liberec nabídnout změnu přístupu.
Proč by měli Liberečané po čtyřech letech změnit současné vedení města?
Mnoho projektů se za stávající volební období povedlo a je třeba za ně současné vedení pochválit. Zároveň ale přibývá projektů, které jsou sice krásné, ale zbytečně nákladné a ne vždy účelné. S ohledem na dluhové zatížení a nezbytné investice, které město čekají, je jednoznačně potřeba přehodnotit postoj vedení.
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Proč by vás lidé měli volit?
Lepší Liberec vznikl, protože chceme změnit způsob, jakým je město řízeno. Liberec podle nás nepotřebuje obrovské projekty typu lanovky nebo Tržního náměstí. Naopak potřebuje každodenní údržbu ulic a chodníků, péči o zeleň, dětská hřiště a veřejný prostor obecně. Chceme prosazovat otevřenou, odpovědnou a praktickou politiku, která se soustředí na skutečné potřeby obyvatel, hospodárné nakládání s veřejnými penězi a dlouhodobý rozvoj města. S každodenní péčí o něj a jeho běžné fungování máme dlouhodobé zkušenosti, například z Vratislavic.
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Jaké jsou vaše tři největší priority pro město?
Náš volební program máme rozdělen do osmi oblastí a všechny považujeme za důležité pro další rozvoj. Prioritou není, co budeme dělat, ale jak to budeme dělat, tedy zodpovědně, transparentně a podle skutečných potřeb obyvatel, napříč územím i generacemi.
Jaké rozhodnutí současného vedení města považujete za největší chybu?
Vážíme si řady věcí, které se podařilo dotáhnout, například v oblasti oživení veřejného prostoru. Slabinou současného vedení je ale strategické finanční plánování a určování priorit. Vynakládáme obrovské částky na projekty s diskutabilním přínosem, jako je například úprava Tržního náměstí. U tohoto prostoru možná nebylo nutné přistupovat k tak nákladné rekonstrukci, stačilo by se o něj průběžně starat a udržovat ho v odpovídajícím stavu. Zrušení parkovacích míst na Tržním náměstí, tedy v lokalitě, kde lidé nejen bydlí, ale navštěvují kavárny, restaurace a od příštího roku budou opět navštěvovat zrekonstruovaný bazén, řadí tento projekt mezi ty, které se dají označit za chybné.
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A které rozhodnutí současného vedení naopak považujete za správné?
Budu mluvit hlavně za svou oblast, tedy gesci náměstkyně primátora pro sociální záležitosti, kde se nám podařilo mnohé zrealizovat. Našli jsme politickou shodu na začlenění asistentů prevence kriminality do organizační struktury po ukončení podpory z Operačního programu zaměstnanost. Navýšili jsme také finanční podporu pro Hospic svaté Zdislavy v Liberci, Potravinovou banku Libereckého kraje a Nábytkovou banku Libereckého kraje. Zřídili jsme humanitární a hygienické středisko pro osoby bez přístřeší a takzvanou sociální sanitku, tedy zajištění nezbytné zdravotní péče pro tyto osoby přímo v terénu a na ubytovnách. Pracujeme také na zřízení městské ubytovny a podařilo se nám zajistit denní stacionář pro mládež s poruchou autistického spektra.
Ve svém programu chcete nová parkovací místa na městských pozemcích. Co byste udělala s parkováním v centru?
Centrum musí zůstat dostupné. Podporujeme zklidňování dopravy tam, kde to dává smysl, ale nechceme řidiče z centra uměle vyhánět, pokud pro ně nemáme reálnou alternativu. Klíčem je budování chytrých záchytných parkovišť P+R na okrajích města s okamžitou a rychlou návazností na městskou hromadnou dopravu. V samotném centru pak musíme chránit parkovací kapacity pro rezidenty a nastavit férový systém krátkodobého parkování, který podpoří místní živnostníky a služby.
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Zmiňujete, že určíte jednoznačnou odpovědnost za koordinaci uzavírek. Jak by se to podle vás mělo změnit?
Je potřeba vyčlenit jednoho zaměstnance magistrátu, který bude koordinovat stanoviska k uzavírkám za přenesenou i samostatnou působnost. Zároveň by měl posuzovat předložené harmonogramy stavebních prací, které k žádosti o uzavírky stavební firmy předkládají, a dbát na co nejkratší termíny.
Martina Teplá
Padesátiletá lídryně kandidátky hnutí Lepší Liberec pracuje už od roku 1997 v sociální oblasti, a to na různých pozicích ve veřejné správě i v přímé péči. Aktuálně zastává post náměstkyně libereckého primátora pro sociální záležitosti. Po téměř deseti letech letos v létě opustila hnutí ANO. Je vdaná a má dvanáctiletého syna. Nejšťastnější se cítí v rodinném kruhu. Její srdeční záležitostí je chalupa v Českém ráji.
Co podle vás v Liberci nejvíc chybí rodinám s dětmi?
Z diskusí s rodiči školních a předškolních dětí vím, že jim chybějí udržované a bezpečné volnočasové plochy s herními prvky, kde by mohli rodiče i děti smysluplně trávit volný čas a nemuseli jezdit do Vratislavic. A nemluvím jen o hřištích pro nejmenší, ale zmíním třeba i bikepark nebo prostory pro grilování a setkávání s přáteli.
Je Liberec podle vás dostatečně dostupný pro mladé lidi a rodiny?
Mám za to, že je. Ale i tak je třeba, abychom mladým rodinám věnovali dostatek péče, vnímali jejich potřeby a podporovali je. Zároveň je třeba je informovat o tom, co město dělá. Mnoho mladých rodin například vůbec neví, že město zřizuje vlastní jesle, ve kterých zajistíme celodenní péči o děti od jednoho do tří let. Tato služba může rodičům pomoci, aby mohli pracovat na částečný či plný úvazek ještě před nástupem jejich děťátka do školky.
Kolik bytů by bylo potřeba v Liberci vybudovat?
V Koncepci udržitelnosti a rozvoje bydlení, kterou jsme toto volební období schválili, máme poměrně ambiciózní plán navýšení bytového fondu ve vlastnictví města ze stávajícího počtu lehce převyšujícího 100 na dva tisíce bytů do roku 2035.
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Mají podle vás města na trh s bydlením aktivně vstupovat, nebo by to měli řešit jen soukromí investoři?
Město není samo schopno v rámci svých finančních a personálních možností zajistit dostatečný počet bytů, z principu by nemělo být vlastníkem většího počtu bytů. Potřebuje určitý počet pro sociálně ohrožené obyvatele, případně pro potřebné profese typu lékařů či učitelů. Samospráva ale je důležitým hráčem na trhu s bydlením. A proto je důležitá také komunikace s developery, kteří na území města realizují své projekty. Musíme spolupracovat a bavit se nejen o ceně, ale i o podílu na infrastruktuře a navazujících službách, aby byly bytové kapacity udržitelné i do budoucna. Developer by měl být pro město partnerem.
Má mít město ambici dělat velké projekty, jako je lanovka na Ještěd, nebo by se mělo soustředit spíš na základní potřeby lidí?
Každé město tvoří malé i velké projekty – a ani Liberec v tom není jiný. Na druhou stranu bychom si u každého projektu před jeho realizací měli velice důkladně vyhodnotit jeho přínos, náklady a budoucí využití. Lanovku mnozí vnímáme jako přirozenou součást Ještědu a města. V kontextu aktuální skutečnosti, že Liberecký kraj je vlastníkem horského Hotelu Ještěd a chystá jeho rekonstrukci, je nezbytné stávající návrh lanovky přehodnotit.
Je Liberec podle vás bezpečné město?
Liberec je v zásadě bezpečné město, ale vnímáme lokality, kde se lidé necítí komfortně – typicky okolí Fügnerovy ulice a některá další místa. Nechceme jít cestou represe, ale chytré prevence. To znamená posílení viditelné pěší hlídkové činnosti městské policie v problémových hodinách a lokalitách. Velkou roli hraje také kvalitní a moderní veřejné osvětlení a kultivace zanedbaných prostranství. Tam, kde je čisto a světlo, klesá kriminalita i vandalismus.
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Co je pro vás nepřekročitelná podmínka pro vstup do koalice? A s kým byste určitě nebyli ochotní spolupracovat?
O případné spolupráci budeme jednat až na základě výsledků voleb a konkrétních programových priorit. Rozhodující pro nás nebude název strany, ale shoda na klíčových tématech a schopnost sestavit stabilní a odpovědnou koalici. Před volbami proto nechceme vylučovat ani slibovat žádnou konkrétní variantu.
Proč byste právě vy měla být příští primátorkou krajského města?
Vzhledem ke svému dlouholetému působení na různých úrovních veřejné správy mám bohaté zkušenosti s jejím fungováním, procesy a termíny, které je nutné dodržovat. Vnímám potřeby města z pohledu úřadu i z politického úhlu. Zároveň díky svému profesnímu zaměření v sociální oblasti dovedu naslouchat a hledat řešení problémů a trápení druhých. Myslím, že propojení pracovních zkušeností s mým osobním nastavením je pro funkci primátora důležité.