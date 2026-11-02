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Půta se stal starostou Hrádku nad Nisou, na postu hejtmana skončí
Kruhový otvor ve skále. Na stavbě obchvatu objevili pozůstatky dávné šibenice
Na stavbě obchvatu Lvové na Liberecku našli archeologové pozůstatky šibenice. Kruhový otvor vytesaný do skály objevili hned na začátku průzkumu, jeho účel se podařilo určit díky historickým mapám....
Rozpad ANO v Libereckém kraji pokračuje. Mají ho za nepřijatelné pro spolupráci, říká politolog
Premiér Andrej Babiš po komunálních volbách oznámil restart hnutí ANO, někteří členové však odcházejí. Hlavně v Libereckém kraji, kde ANO čelí odlivu tváří z komunální politiky. Po Semilech a České...
Vandal vyryl hákový kříž do skály v Českém ráji. Brzy může hrozit zákaz vstupu
Neznámý vandal vyryl hákový kříž do pískovcové skály v Českém ráji. Místo je oblíbené mezi turisty i horolezci, protože je z něj výhled na Věžický rybník, kde se natáčela komedie Jak dostat tatínka...
Jablonec - Slavia 0:5, rekordní výsledek sezony, dva góly dal Suleiman
Fotbalová Slavia by možná radši hrála častěji na stadionu soupeře, s nadsázkou řečeno. Po dvou domácích remízách za sebou si připsala vítězství v Jablonci, kde v rámci 13. dějství Chance Ligy vyhrála...
Pražák o odchodu z ANO: Nechci obhajovat rozhodnutí, se kterými nesouhlasím
Poslanec David Pražák oznámil v úterý večer odchod z hnutí ANO. Bude tak působit jako nezařazený. K rozhodnutí došel po delším zvažování, během kterého sehrály roli mimo jiné rozdílné pohledy na...
Půta se stal starostou Hrádku nad Nisou, na postu hejtmana skončí
Liberecký hejtman a nově i senátor Martin Půta je po 14 letech starostou Hrádku nad Nisou na Liberecku, na postu hejtmana chce do konce roku skončit.
Korupce kolem dopravce BusLine. Před soudem stojí hlavní aktér kauzy
V Liberci v pondělí začal soud v korupční kauze kolem místního dopravního podniku. Obžalovaných je sedm lidí a 12 firem, jednu další obžalovanou firmu soud vyloučil do samostatného projednání.
Zahradnický materiál způsobil lidem v jablonecké firmě dýchací potíže, třináct ošetřených
Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovaly složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku dráždivé látky v prostorách expediční firmy Megaknihy v Jablonci nad Nisou....
Liberec má nového primátora, náměstků bude rekordní počet. ANO míří do opozice
Do vedení Liberce usedne v následujících čtyřech letech jedenáctičlenná rada, primátorem krajského města bude politolog Lukáš Hájek. Koalice vítězných Starostů pro Liberecký kraj (SLK), Lepšího...
Pokus o vraždu v České Lípě. Napadený zůstává v péči lékařů, útočník je ve vazbě
Napadení v ubytovně v České Lípě z noci na sobotu 31. října policisté vyšetřují jako pokus o vraždu. Útočníka, kterého se podařilo na místě zadržet, poslal soud do vazby.
Výhra zastíněná výkonem. Dvě třetiny jsme byli mizerní, přiznal liberecký Šimek
Dvě třetiny se hokejisté Liberce na ledě trápili, prohrávali o dva góly, nakonec ale dokázali extraligový zápas s Hradcem (4:3 v prodl.) strhnout na svou stranu a vybojovat bod navíc. Výraznou...
U Liberce srazil vlak člověka, provoz na trati byl dvě hodiny přerušen
U Liberce srazil v pondělí ráno osobní vlak člověka. Provoz na trati mezi Libercem a Jindřichovicemi pod Smrkem byl přibližně dvě hodiny přerušen. Českým drahám (ČD) se po dobu omezení na trati...
Všechno bylo špatně, Slavii jsme nabídli dárky, zlobil se po debaklu kouč Kozel
Hned po několika vteřinách trenér Luboš Kozel své hráče seřval po mizerné rozehrávce. Už tato chyba jako by určila ráz zápasu. Fotbalisté Jablonce kupili nepřesnosti dál a v součtu s absencí...
Studuje tam i mistr světa v rýžování zlata. Univerzita třetího věku má rekordní stav
Poprvé prolomila Univerzita třetího věku (U3V), která spadá pod Technickou univerzitu v Liberci, tisícovku zapsaných studentů. Jsou mezi nimi mistr světa v rýžování zlata, autorka bezlepkových...
Pardubice - Liberec 1:2, překvapivá výhra, zařídil ji křídelník z béčka
Liberečtí fotbalisté po třech nevýrazných zápasech za sebou v první lize zabrali. V utkání 13. kola zvítězili v Pardubicích 2:1, což se úplně nečekalo, protože domácí vykazovali v poslední době...
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Jablonec - Slavia 0:5, rekordní výsledek sezony, dva góly dal Suleiman
Fotbalová Slavia by možná radši hrála častěji na stadionu soupeře, s nadsázkou řečeno. Po dvou domácích remízách za sebou si připsala vítězství v Jablonci, kde v rámci 13. dějství Chance Ligy vyhrála...
Policisté řeší noční napadení v České Lípě. Útočníka zadrželi
Policisté v noci na sobotu 31. října zasahovali u násilného trestného činu v České Lípě. Útočníka se jim podařilo zadržet.