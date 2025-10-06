Krajský lídr kandidátky SPOLU Petr Beitl obdržel o téměř 700 hlasů méně než vy. Čím si vysvětlujete zisk 3 638 hlasů?
Je těžké takto říci, co za tím mohlo stát. Bylo tam hodně proměnných, co zapříčinilo tenhle úžasný výsledek. Ať už je to ustavičná práce zhruba od listopadu, kterou jsme dělali na mém jméně a na sociálních sítích – s tím jsme začali nezištně a necíleně. Ta začala fungovat zhruba od února. Takže asi dlouhodobá práce na sociálních sítích.
Občas jsou to bizarní věci. Ale motivace dělat správné věci je mnohem větší, než jakou by mi nenávistný komentář mohl způsobit škodu.