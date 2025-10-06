Společnost volá po generační obměně, říká mladá skokanka SPOLU Bartošová

Lucie Bartošová je novou a současně jedinou poslankyní SPOLU z Libereckého kraje. (5. října 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

  12:05
Z pátého místa na kandidátce SPOLU v Libereckém kraji se Lucie Bartošová probojovala do čela. Pětadvacetiletá rodačka ze severu Čech je novou a současně jedinou poslankyní SPOLU z Libereckého kraje. Hovoří o tom, jak se staví k urážlivým komentářům, proč se její život i ve volnu točí kolem politického dění a co stojí za jejím úspěchem ve volbách.

Krajský lídr kandidátky SPOLU Petr Beitl obdržel o téměř 700 hlasů méně než vy. Čím si vysvětlujete zisk 3 638 hlasů?
Je těžké takto říci, co za tím mohlo stát. Bylo tam hodně proměnných, co zapříčinilo tenhle úžasný výsledek. Ať už je to ustavičná práce zhruba od listopadu, kterou jsme dělali na mém jméně a na sociálních sítích – s tím jsme začali nezištně a necíleně. Ta začala fungovat zhruba od února. Takže asi dlouhodobá práce na sociálních sítích.

Občas jsou to bizarní věci. Ale motivace dělat správné věci je mnohem větší, než jakou by mi nenávistný komentář mohl způsobit škodu.

Z pátého místa na kandidátce SPOLU v Libereckém kraji se Lucie Bartošová probojovala do čela. Pětadvacetiletá rodačka ze severu Čech je novou a současně jedinou poslankyní SPOLU z Libereckého kraje.

6. října 2025

Docela zápřah. Každý víkend jsem hrál několik zápasů, líčí volejbalový talent

Je odchovancem libereckého klubu a v minulé sezoně se už v mladém věku pevně usadil v kádru extraligového A-týmu volejbalistů Dukly. Blokař Štěpán Svoboda navíc výrazně přispěl k mistrovskému titulu...

4. října 2025  14:19

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

