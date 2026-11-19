Zástupci koalice dnes také představili programové prohlášení, jeho znění zveřejnili i na webu města. „Je to dokument, na kterém jsme se snažili si dát záležet, zejména s ohledem na to, že jsme tři partneři, kteří mají svébytné volební programy. A dávali jsme si péči s tím, aby to programové prohlášení zrcadlilo všechny společné cíle,“ uvedl Hájek.
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Největším projektem pro toto volební období by měla být příprava výstavby nové lanovky na Ještěd, jež si odhadem vyžádá půl miliardy korun.
„Shodli jsme se na tom, že chceme k té analýze, kterou máme vytvořenou k ekonomice projektu, tak že si chceme vytvořit ještě oponenturu. Abychom měli na stole konzervativnější scénáře pro finanční model. Ale máme tam pořád tu deklaraci, že město by mělo být tím hlavním iniciátorem, který projekt směřuje kupředu, byť vůbec se nebráníme jednání s dalšími partnery, kteří se třeba můžou do toho projektu zapojit,“ uvedl Hájek. Jednat o spolupráci chtějí podle něj i s Libereckým krajem, který je vlastníkem ikonického hotelu na vrcholu kopce.
Lukáš Hájek (SLK)
Politolog Hájek je zastupitelem Liberce od roku 2022, mandát obhájil i v letošních volbách, ve kterých vedl kandidátku vítězného hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK).
Za priority označil Hájek před volbami opravy desítek ulic, nepřetržitou přítomnost městské policie na dopravním terminálu Fügnerova, otevřená školní hřiště i po vyučování nebo zavedení bezplatné MHD pro děti do 15 let. Hovořil i o výstavbě nové lanovky na Ještěd, kterou by podle něj mohl zaplatit prodej fotbalového stadionu U Nisy majiteli Slovanu Liberec.
Členem hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) je Hájek od roku 2022, od roku 2022 je zastupitelem města Liberce a předsedou zastupitelského klubu SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL. Od roku 2024 působí jako předseda Místního klubu SLK v Liberci. Vede také Komisi pro místní Agendu 21, což je poradní orgán rady, který pomáhá prosazovat principy udržitelného rozvoje, strategického plánování a zapojování veřejnosti do dění v obci.
Narodil se 15. září 1991 v Jablonci nad Nisou. Doktorát z politologie získal na Univerzitě Karlově, magisterské tituly na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě v Mannheimu. Studijně pobýval i v Kanadě. Od roku 2021 vyučuje politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se komparativní politologii s důrazem na výzkum parlamentarismu, legislativního chování a českého politického systému.
V minulosti také působil jako politický analytik České televize a byl výkonným redaktorem časopisu Acta Politologica. Podílel se na několika odborných knihách či článcích.
Voliči v říjnu vybírali ve stotisícovém Liberci z 11 kandidátek. SLK získalo 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11 křesel, třetí ANO osm a LOL+Piráti šest. Jedinou opoziční stranou bude ANO, které bylo součástí radniční koalice předchozích 12 let.
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2. listopadu 2026