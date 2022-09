Starostové v Liberci otočili. Do koalice půjdou s druhým hnutím ANO

Po počátečních peripetiích bude v Liberci vládnout dvojkoalice Starostů pro Liberecký kraj (SLK) a Hnutí ANO. Jejich vyjednávací týmy uzavřely dohodu o přípravě koaliční smlouvy. Starostové v Liberci vyhráli nad ANO jen velmi těsně, mají 12 mandátů, zatímco druhé ANO 11 mandátů. V zastupitelstvu tak budou mít nadpoloviční většinu 23 hlasů z celkem 39.

Primátorem by měl i nadále zůstat Jaroslav Zámečník za SLK, místo statutárního náměstka má připadnout zástupci ANO, pravděpodobně Šárce Prachařové, která vedla libereckou kandidátku hnutí. Místa dalších náměstků a radních zatím nejsou rozdělena.

Sám Zámečník přitom po vyhlášení výsledků voleb dal najevo, že by upřednostnil koalici bez ANO. K tomu ostatně vyzýval i předseda Starostů pro Liberecký kraj a hejtman Martin Půta. Starostové tak dosud jednali především s třetí úspěšnou stranou Liberec otevřený lidem (6 mandátů), s Piráty (2 mandáty) a ODS (4 mandáty). O koalici s SPD (4 mandáty) Starostové nestáli, na což upozorňovali ještě před volbami. Teď se ale situace zcela změnila.

„Z dnešního jednání mám pocit, že si pan primátor Zámečník vyhodnotil, že si chce o sestavení koalice rozhodovat podle toho, jak to určili voliči a ne po vzoru jiných měst, která spolupráci s ANO najednou vylučují,“ uvedla místní jednička ANO Prachařová.

„My jsme celou dobu ctili, že Starostové v Liberci vyhráli, i když velmi těsně, a proto jsem ráda, že obrátili a koalici s námi vytvoří. Nejdřív o nás nestál nikdo, pak zase všichni, ale nakonec to bude dvojkoalice. Těší mě, že tak dostojíme tomu, co si přáli voliči. Věřím, že tento model dvojkoalice je tím nejlepším řešením, jak výsledek voleb v Liberci přetavit do nového uskupení ve vedení města,“ doplnila k vyjednávání.

Podle ní přitom není vyloučené, že by mohl do koalice vstoupit ještě třetí subjekt. Doteď fungovala v Liberci trojkoalice SLK, ANO a ODS. „Zatím jsme se dohodli na společném postupu, který povede k uzavření koaliční smlouvy mezi námi a ANO. Pokud bychom hledali ještě třetího politického partnera, tak se na něm musíme shodnout. Nejdřív si ale chceme říci, jak by koalice fungovala jen ve dvou,“ uvedl dosavadní primátor Zámečník.

Uzavření samotné koaliční dohody ale ještě pár dnů potrvá. Zatím SLK a ANO uzavřely jen dohodu o společném postupu. „Vlastně tím stvrzujeme, že z tohoto modelu už nikdo z nás nevycouvá a programové priority a postupy, jak uskutečnit konkrétní projekty v Liberci, budeme teprve ladit,“ dodala Prachařová.