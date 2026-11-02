Liberec má nového primátora, náměstků bude rekordní počet. ANO míří do opozice

Stotisícový Liberec si v minulosti většinou vystačil se čtyřmi až šesti placenými náměstky, osm náměstků primátora měl jen v posledním volebním období, dva byli ale neuvolnění, tedy jen s částečným platem.
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Dohodnuto. V Liberci utvoří koalici Starostové s Lepším Libercem a LOL+Piráty, ANO v opozici
Do nového zastupitelstva v Liberci se dostaly čtyři z 11 kandidátek. Na vytvoření koalice se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) + Piráti. V zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu 31 hlasů z 39.
Vládní hnutí ANO s osmi mandáty, které bylo poslední tři období ve vedení města, míří do opozice.