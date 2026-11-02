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Liberec má nového primátora, náměstků bude rekordní počet. ANO míří do opozice

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  10:43
Koalici v Liberci představili lídři SLK Lukáš Hájek (vlevo), Martina Teplá za...

Koalici v Liberci představili lídři SLK Lukáš Hájek (vlevo), Martina Teplá za Lepší Liberec a Jan Hruška za Piráty+LOL. (12. října 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Vládnoucí SLK jde do nadcházejících voleb v krajském městě s mladým lídrem...
Koalici v Liberci představili lídři SLK Lukáš Hájek (vlevo), Martina Teplá za...
Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký...
Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký...
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Liberec povede v novém období stejně jako v tom končícím jedenáctičlenná městská rada, primátorem bude Lukáš Hájek ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Ve vedení města bude rekordních osm náměstků na plný úvazek, v radě budou také dva tzv. neuvolnění radní, tedy na částečný úvazek.

Stotisícový Liberec si v minulosti většinou vystačil se čtyřmi až šesti placenými náměstky, osm náměstků primátora měl jen v posledním volebním období, dva byli ale neuvolnění, tedy jen s částečným platem.

Dohodnuto. V Liberci utvoří koalici Starostové s Lepším Libercem a LOL+Piráty, ANO v opozici

Do nového zastupitelstva v Liberci se dostaly čtyři z 11 kandidátek. Na vytvoření koalice se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) + Piráti. V zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu 31 hlasů z 39.

Vládní hnutí ANO s osmi mandáty, které bylo poslední tři období ve vedení města, míří do opozice.

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