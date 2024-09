Starostové chtěli jinou výhru. Budeme usilovat o koalici, říká krajský lídr ANO

„Pro Starosty to není výhra, myslím, že chtěli výhru úplně jinou,“ okomentoval David Pražák, poslanec a kandidát na hejtmana za hnutí ANO v Libereckém kraji. Výsledky ho ale nezklamaly. Představují podle něj pro ostatní strany důvod k zamyšlení, jestli mají fungovat tak jako doposud.

„Je chyba vládnoucích stran, že dopustily, že se nám vrátilo Stačilo!, a že SPD bude také mít mandáty. Že propadli Piráti, se nedivím,“ podotkl s odkazem na digitalizaci stavebního řízení. Cílem hnutí ANO prý bylo dosáhnout z deseti křesel na patnáct. Přízeň voličů mu přinesla o tři mandáty víc.

„Budeme se snažit vytvořit koalici klidně i z druhého místa. A když se nám to nepodaří, budeme v opozici. Ale i tam budeme slyšet,“ upozornil Pražák, podle něhož ANO průběžně hovořilo před volbami se všemi stranami.

Favoritkou voličů byla Volfová

Oproti zbývajícím třem okresům bodovalo hnutí zejména na Českolipsku, kde získalo téměř 9 900 hlasů, tedy o 14 procent více než SLK. Favoritkou voličů ANO ze všech koutů kraje se stala Jitka Volfová, starostka České Lípy, která dokonce předčila počtem preferenčních hlasů lídra kandidátky Davida Pražáka.

„Výsledky toho, jak pracují starostové ANO i v jiných obcích a městech, se odrážejí i ve výsledcích krajských voleb. Mám z hlasů samozřejmě radost, to bych zastírala, kdybych řekla, že to tak není,“ přiznala Volfová s tím, že práci pro město má velmi ráda, protože tam člověk vidí výsledky napřímo. „Ale provázanost města a kraje je významná. Je důležité, aby kraj nasměroval síly k různým regionům a žádný z nich nebyl opomíjený,“ zdůraznila.

Za stěžejní témata považuje zdravotnictví, a to s ohledem na blízký odchod lékařů do důchodu, i když je nemá kdo nahradit, nebo opravy silnic, sociální věci či školství. Výsledky voleb podle ní jednoznačně reflektují náladu v celé společnosti. Vládní politika se tak promítla i do krajských voleb.

„Velice rádi bychom se podíleli na sestavování koalice. Uvidíme, jak ostatní konkurenti zareagují. Myslím, že byla velká škoda, že nás v roce 2020 obešli. My s těmi věcmi dokážeme žít a pracovat. V letech 2016 až 2020 jsme byli v koalici se Starosty a uměli jsme spolupracovat. Nebyl důvod pro to nás vyautovat,“ zavzpomínala. Vytvoření koalice se Starosty nebo SPOLU pro Liberecký kraj si nyní dokáže představit.