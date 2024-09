Peníze za Turów nestačí ani na vodovody, říká kandidát Zelených na hejtmana

V čem byste jako budoucí hejtman ve vztahu k aktuálnímu vedení, projektům a financování ze strany kraje chtěl pokračovat i nadále a co byste naopak dělal jinak? Jakým směrem byste chtěl kraj vést?

Tato otázka je pro mě klíčová. Kraj nyní totiž žádný směr nebo kurz nemá. Současné vedení kraj tak nějak ztěžka udržuje, ale rozhodně ho nikam neposouvá. A to je přesně to, co bych chtěl změnit. Pracovně tomu říkáme „na sever“ a tím severem je myšlená Skandinávie. Všichni si pod tím představíme špičkové školství, veřejné služby, veřejnou dopravu, podporu podnikání s vysokou přidanou hodnotou, komunitní energetiku a spoustu dalších věcí, které ve výsledku udělají pro lidi kvalitní podmínky k životu. Tím konečně zvrátíme negativní trend odchodu lidí z našeho kraje, který je nádherný co do přírodních krás, ale postrádá dobré vedení.

Pojďme tedy probrat nejdiskutovanější krajská témata, která by zmíněné dobré vedení zřejmě mohlo vyřešit. Jaký máte názor na vybudování rychlejší a smysluplnější vlakové dopravy z Liberce do Prahy?

Podíváme-li se na mapu železničních spojů, zjistíme, že Liberecký kraj je po železnici de facto odříznutý i od dalších krajských měst. Chybí solidní spojení nejen s Prahou, ale i Hradcem Králové, Pardubicemi, Olomoucí na východě a s Děčínem i Ústím nad Labem na západě. I před dvaceti lety, kdy jsem jako student jezdil do Hradce vlakem, byl spoj rychlejší než dnes. Proto nemám moc důvěry v to, že současné vedení kraje je schopné tristní situaci zlepšit, když na to mělo dvanáct let a výsledek všichni vidíme.

A co plánovaná stavba honosného terminálu Central Station?

Centrální nádraží je v obecném významu určitě smysluplný projekt, a pokud bude domyšlený do všech detailů a postavený dle současných západních trendů, moc bych ho Liberci přál.

U dopravy ještě zůstaneme. Nabízí se také otázka řešení místy špatné úrovně infrastruktury v některých odlehlejších částech Libereckého kraje. Na jedné straně se na obyvatele apeluje, aby využívali hromadnou dopravu, na straně druhé jsou autobusová či vlaková spojení často nedostatečná.

Stav silnic se hodně zlepšil, v tom bych si dovolil s vámi nesouhlasit. Aby taky ne, když do nich kraj ročně investuje až miliardu korun. Paradox je ovšem v tom, že lidé stále silnice vnímají jako zanedbané, což logicky vyvolává otázku ohledně efektivity vynakládaných peněz. Velikášsky pojaté opravy silnic polykají často zbytečně stovky milionů a je vidět, že veřejné dopravě se v reálu nikdo nevěnuje nebo k tomu chybí kompetence. Chybí u nás často jednoduchá, chytrá řešení, která ale ve výsledku lidi k veřejné dopravě přitáhnou.

Co přesně máte na mysli?

Například parkovací přístřešky na kola u nádraží v menších městech a obcích, aby lidé nemuseli řešit co s bicyklem v momentu, kdy dál do města chtějí jet vlakem. To se týká dennodenního dojíždění, nikoli turistiky. Nebo nabíječky na telefony v autobusech - další maličkost, která zejména mladší generaci potěší a přitáhne do autobusů či vlaků. Co je ovšem nejpodstatnější, je cena veřejné dopravy. Nyní jsme v situaci, že cesta vlakem či autobusem v rámci kraje vychází pro dva lidi tak draze, že se vyplatí jet autem. Někdy vyjde cesta autem levněji i v případě, že pojedu sám. To nedává smysl a v těchto podmínkách nebude veřejnou dopravu za chvíli využívat nikdo.

Co naopak z krajských projektů asi dává smysl více, je, vzhledem ke stáří liberecké nemocnice a pokroku ve zdravotnictví, výstavba Centra urgentní medicíny.

Ano, krajská nemocnice modernizaci potřebovala takříkajíc jako sůl. Při současném dynamickém rozvoji medicíny už zkrátka nebylo možné vše organizačně efektivně uspořádat v rámci současných budov. Určitě považuji za šťastnější, že nemocnice zůstane v centru, než kdyby se měla znovu stavět „na zelené louce“ kdekoli za městem.

Co říkáte na úroveň zdravotnictví v pohraničních oblastech? Jak motivovat lékaře, aby směřovali například do Frýdlantského výběžku?

Úroveň veřejných služeb je v těchto místech eufemisticky řečeno neveselá. V projektu „Místo pro život“ jsme v datovém srovnání vyšli jako druhý nejhorší kraj. Vedle zanedbané péče o seniory nebo tristního přístupu ke školství je nedostatek lékařů dalším palčivým tématem. Přitom se opět stačí inspirovat jinde. Kraj má možnost zřídit síť obecních poliklinik, to znamená menších zdravotnických center, kde by ordinoval stabilně pediatr, praktický lékař či gynekolog. Jednou či dvakrát týdně by pak dojížděli specialisté z Krajské nemocnice Liberec. Do zařízených ambulancí by jistě nebyl problém lékaře sehnat.

S politikou zatím nemáte tolik zkušeností, ale již dlouho se angažujete v dění kolem vývoje těžby v hnědouhelném dolu Turów. Vedení kraje je podle nedávných zpráv s informacemi, měřením i vzájemnou česko-polskou dohodou poměrně spokojené, ekologické organizace a i vy sám nikoliv.

Vždy mi šlo o to, aby celý region Trojzemí dostal konečně novou budoucnost v podobě transformace, na kterou má Evropská unie přichystané miliardy eur. Z mého pohledu měl celý tlak na Polsko vyústit v jednání o ukončení těžby v letech 2030 až 2033, aby mohl region okolo Bogatynie konečně transformaci nastartovat. Nezapomínejme, že od Heřmanic, Dětřichova a dalších obcí na Frýdlantsku je Bogatynia vzdálena doslova co by kamenem dohodil. Jakékoli negativní sociální jevy spojené například s nezaměstnaností se okamžitě přelijí přes hranice. A jak to dopadlo, víme. Shrábli jsme hromádku peněz, která byla České republice nabídnuta v rámci finančních kompenzací a žaloba byla stažená. Nakonec peníze nestačí ani na všechny vodovody. Z mého pohledu to bylo manažerské selhání na celé čáře a jsem přesvědčený o tom, že budoucnost má slova ještě bohužel potvrdí.

Poslední otázkou bych se ještě ráda vrátila k současnému vedení krajského města. Na jaře vyplavaly na povrch informace o korupci na liberecké radnici, mnoho místních obyvatel to už ani nepřekvapilo. Jak se podobným kauzám dá zabránit? Jestli vůbec...

Jinak, než že voliči pošlou do vlivových pozic nové lidí, to půjde velmi těžko. Na liberecké radnici to byla opět především ODS a Petr Židek. Připadá mi, že jsme nepoučitelní. Právě proto se snažíme lidem nabídnout novou alternativu. Náš program i osobnostní kompetence lidí na kandidátce jsou daleko širší než tomu bylo v případě Zelených dříve. Obsahuje řadu nezávislých kandidátů, včetně mě. Věřím, že náš volební potenciál je ve výsledku daleko širší než dříve.

3. července 2024