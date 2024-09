Funkce hejtmana nemá být jen nějaký vedlejšák, říká Půta a věří ve vítězství

„Věřím tomu, že volby vyhrajeme, a že přijdou volit lidé, kteří vědí, že se rozhoduje o kraji. A ne o imigrační krizi nebo vztazích v parlamentu a ve vládě,“ říká v rozhovoru, který vznikl ještě před povodněmi a jehož termín byl vybrán dlouho dopředu bez ohledu na soudní jednání, které mělo dnes začít, ale bylo odloženo na říjen.

Dnes vám začíná soud v korupční kauze. Do voleb přitom zbývá pár dní. Vy jste už v minulosti naznačil, že termín soudu není náhoda. Pořád si to myslíte? A proč?

Nechci to hodnotit. Ať si to vyhodnotí každý sám. Jsem ale rád, že po roce a čtvrt, kdy se nic nedělo a nebylo nařízeno žádné jednání, tak jednání proběhne. Třeba se konečně dočkáme rozsudku, který bude osvobozující.

U vás byla policie i kvůli korupční kauze na liberecké radnici. Jak to s vámi souviselo? Figurujete v této kauze?

Policii jsem odevzdal telefon a počítač, oni si z toho stáhli, co chtěli, a od té doby jsem s nimi nebyl v žádném kontaktu. Není to poprvé, co se policie na něco dotazovala na kraji. V roce 2018 si odtud odnášela dokumenty, které se týkaly ČSAD Liberec, a po pěti letech jsme dostali informaci, že věc byla odložena. Takže jsem v klidu.

V čele kraje už působíte dvanáct let. Někteří vaši oponenti tvrdí, že vy jako hejtman i Starostové pro Liberecký kraj jste se už vyčerpali a nemáte co nabídnout. Souhlasíte s tímto názorem?

To si určitě nemyslím. Jsem zvyklý pro kraj pracovat každý den, od rána do večera, a budu to tak dělat i další čtyři roky. A pevně věřím, že všichni, kdo mají odvahu mít na plakátě napsáno kandidát na hejtmana, to budou dělat úplně stejně a nebude to pro ně nějaký vedlejšák k funkci v Praze.

Před časem jste prohlásil, že už znovu kandidovat nebudete. Nakonec ale potřetí obhajujete. Co se změnilo?

Poslední volební období bylo úplně jiné, než jsme si na začátku plánovali. Skoro rok jsme věnovali řešení dopadu covidu, pak tu byla energetická krize, která vyšponovala ceny energií, a nakonec i uprchlická krize. Spousta projektů, o kterých jsem si myslel, že budou hotové, je ve stadiu před spuštěním nebo se staví. Jiné potřebují energii k prosazení. Nakonec to nebylo jenom moje rozhodnutí, ale spousty lidí. Kdybych necítil podporu od svých kolegů, tak bych do toho nešel. Když je člověk na této pozici sám, nic nezařídí.

Nestává se ze Starostů strana jednoho muže?

To se určitě nestává. Myslím, že máme ve vedení a ve svých řadách spoustu silných osobností. Sám mám několik tipů na budoucí skvělé hejtmany z našich řad. Ale jmenovat nebudu, polibky smrti se v politice dělat určitě nemají. (smích)

Pojďme na konkrétní činy. Co byste řekl, že se vám za poslední roky povedlo?

Překvapivě neřeknu žádnou stavbu, i když jich je hodně. Jestli se něco daří, tak je to spolupráce se všemi, kteří o to stojí – s obcemi, neziskovkami, univerzitou, firmami. Tam, kde je potřeba něco podpořit, to děláme. Kde je potřeba pomáhat, tam pomáháme. Kde není potřeba nic, tam nepřekážíme. Ale mám samozřejmě radost z investic a modernizace škol, stavby pavilonu CUM v Liberci nebo že jsme měli odvahu změnit odbavovací systém v IDOLu.

Co naopak neúspěchy? Hojně kritizována bývá infrastruktura. Podle někoho je v odlehlejších částech kraje nedostatečná, někde je špatná koordinace uzavírek…

Na infrastrukturu dáváme rekordní částky, což dlouhodobě vylepšuje stav silnic. Zároveň není možné, aby se kraj staral jenom o silnice. S plánováním uzavírek ale spokojený nejsem ani já. O nich ale nerozhoduje jenom kraj, ale i jednotlivé silniční úřady. A ta koordinace bývá někdy složitá. Zmiňme například Oldřichov a Mníšek. Když obce dostanou peníze na chodníky a musí je v určitém roce utratit, tak jim nemůžete říct, ať počkají. Ale dá se obecně říct, že by koordinace mohla být lepší.

Kritizována bývá i zdravotní péče. Ať už nedostatek zubařů nebo dlouhá doba čekání na některé operace. Máte recept na to, jak zlepšit zdravotnictví?

Trochu se bojím, že ten recept neleží na kraji. Snažíme se podporovat obce v tom, co dělají, což je trochu zoufalý souboj čítající opravování ordinací a nabízení co nejlepších podmínek praktikům, zubařům a pediatrům. Rozhodnutí a odpovědnost je ale na zdravotních pojišťovnách, které vybírají od každého zaměstnance každý měsíc část z hrubé mzdy a také dostávají od státu na pojištěnce peníze. Jenom v Libereckém kraji mají ročně na to, aby zajišťovaly zdravotní péči, zhruba dvakrát tolik peněz, kolik je v celém krajském rozpočtu. Je evidentní, že to kraj nemůže celé financovat ze svého.

Kraj sužuje i polský důl Turów. Bývá vám vyčítáno, že jste se nechali uchlácholit dohodou s Polskem. Je to dostatečné?

Já jsem s dohodou spokojený. Peníze (45 milionů eur, z toho 35 milionů pro kraj, pozn. red.) jsou pro mě až to poslední. Historicky poprvé máme k dispozici pravidelné měření všech parametrů životního prostředí – hluk, stav pozemních vod, případné poklesy terénu… Ty kdyby překračovaly české limity, tak můžeme silně tlačit na Polsko, že porušuje něco, k čemu se zavázalo. To jsme nikdy před tou dohodou neměli.

Proč kraj stále nemá přímé vlakové spojení do Prahy?

Za poslední čtyři roky jsme to téma výrazně posunuli. Centrální komise ministerstva dopravy schválila studii, jako kraj měníme zásady územního rozvoje a také strategie dopravy České republiky má spojení Liberec–Praha tuším na třetím místě mezi prioritami.

Kraj rozjel i několik dalších projektů, které jsou pro řadu lidí diskutabilní – koupě Ještědu, stavba parkovacího domu a náplavky, Central Station...

Lidé by měli mít možnost přesednout z regionálních vlaků a autobusů na libereckou MHD a zároveň vlak do Prahy a sousedních regionů. O fungování parkovacího domu rozhoduje to, že je každodenně plný. Náplavka se už také začíná stavět. Myslím, že je logické, aby okolí veřejných institucí mělo laťku veřejného prostoru zvyšovat než snižovat. A nákup Ještědu – můžeme si říct, že Ještěd kupovat nebudeme, ale musíme si pak připustit, že Ještěd už bude sloužit jenom jako vysílač, protože České radiokomunikace jsou firma, která záchranu národní kulturní památky dlouhodobě nebude platit. Kraj nebo město jsou jediné instituce, které jsou schopné sehnat nějaké dotace či příspěvky ze státního rozpočtu.

Jaké máte letos ambice?

Věřím tomu, že volby vyhrajeme, a že přijdou volit lidé, kteří vědí, že se rozhoduje o kraji. A ne o imigrační krizi nebo vztazích v parlamentu a ve vládě. Myslím, že největším soupeřem bude ANO. A jsem rád, že KDU-ČSL a TOP 09 kandidují v rámci Spolu, protože dvakrát po sobě jejich hlasy ve volbách propadly.

Pokud uspějete, jak byste si představoval ideální koalici?

Jsem připravený jednat o plnění priorit pro kraj s úplně všemi stranami. Ale nejradši bych pokračoval v koalici, která je teď. O tom ale rozhodnou až voliči.

3. července 2024