Post hejtmana Libereckého kraje obhajuje Půta, podle průzkumu vede ANO

Podle průzkumu agentury Kantar z období mezi 6. a 27. srpnem, který si nechala vypracovat Česká televize, má nejvyšší volební potenciál ve volbách do zastupitelstva v Libereckém kraji hnutí ANO s 37,5 procenta. O půl procentního bodu nižší preference mají Starostové pro Liberecký kraj (SLK), kteří v kraji za posledních dvanáct let volby vždy vyhráli a nyní obhajují celkem 22 mandátů.

Na třetím místě následuje se značným odstupem koalice SPOLU pro Liberecký kraj s potenciálem 19,5 procenta. Čtvrtí by skončili Piráti s 13 procenty, těsně za nimi koalice SPD a Trikolory s volebními preferencemi 12,5 procenta. Nad deset procent by se podle výzkumu dostalo ještě uskupení SPOLU PRO Liberecký kraj.

„Hnutí ANO zvažují častěji lidé starší a lidé s nižším vzděláním. Mezi podporovatele SLK nebo koalice SPOLU se řadí častěji lidé s vyšším vzděláním. Piráti mají své voliče mezi mladšími generacemi, stejně jako uskupení SPOLU PRO Liberecký kraj, v němž figurují Svobodní a Soukromníci,“ stojí v závěrech výzkumu agentury.

Půta otočil

Ačkoliv to původně neměl v plánu, post hejtmana bude v těchto volbách nakonec již potřetí obhajovat dvaapadesátiletý Martin Půta (SLK). „Tím hlavním důvodem byli lidé kolem mě a to, že člověk si v každé takovéhle pozici uvědomí, že sám nemůže udělat vůbec nic. Ten tým, který tady funguje už třetí volební období, stál o to, abych byl v jeho čele. A pak je tady technická stránka, a to je celá řada projektů, které jsou v nějaké fázi, kdy bude ještě potřeba něco odpracovat pro to, aby byly úspěšně dotažené do konce,“ popisoval před rokem Martin Půta hlavní příčiny toho, proč své rozhodnutí nakonec změnil.

Zmíněnými nedokončenými projekty narážel tehdy hejtman Půta například na stále rozestavěné Centrum urgentní medicíny nebo plánované rychlejší vlakové spojení mezi Libercem a Prahou. Dále avizoval také větší podporu vzdělávání.

Jeho největší soupeř, současný poslanec David Pražák z hnutí ANO, kritizoval Půtu v předvolební debatě na iDNES.cz především kvůli nenaplněným slibům a jednotlivým selháním kraje pod jeho vedením. Poukazoval například na nedostatek sociálních lůžek pro seniory, zanedbané opravy silnic a malou pozornost věnovanou směrem k venkovu, kde chybí zubaři, pediatři nebo praktičtí lékaři.

„Už studentům na lékařských fakultách by se mohl Liberecký kraj představit. Aby mohli náš region poznat, vidět to tady, aby si zde následně otevřeli své ordinace. A aby se k nám také přestěhovali s rodinami. S tím souvisí bydlení nebo i to, že kraj finančně pomůže s vybavením ordinací,“ navrhl Pražák.

Ve většině případů Půta během debaty jeho kritiku odmítl, nebo ji okomentoval s tím, že se ve zmíněných oblastech již podnikají nutné kroky. Oba kandidáti se dále shodli například na tom, že je nutné řešit odliv obyvatel z kraje.

SLK připouští koalici s ANO

I přes výměnu názorů jsou SLK i hnutí ANO otevřené možnostem povolební spolupráce. Po volbách v roce 2020 ale Martin Půta upřednostnil koalici s ODS a Pirátskou stranou. „Řeknu to úplně otevřeně. Chtěli jsme, aby v radě byli lidé, kteří to budou dělat na sto procent. A v případě hnutí ANO jsme neměli úplně dobré zkušenosti. To byl ten hlavní důvod, proč jsme se nakonec rozhodli pro stávající koalici s Piráty a ODS.“

Letošním lídrem krajské koalice SPOLU je člen ODS, bývalý europoslanec a současný náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník. Hlavním motivem kandidátky SPOLU je technologický rozvoj kraje. Piráty vede ve volbách nynější náměstek hejtmana Zbyněk Miklík, mezi jehož priority patří především energetická soběstačnost kraje, transparentní hospodaření nebo podpora místních podnikatelů a sociálního podnikání.

Voliči při krajských volbách vkládají do obálky pouze jeden hlasovací lístek. Na něm mohou zakroužkovat maximálně čtyři kandidáty, kterým tím dají preferenční hlasy. Voličům, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku, vydá obecní úřad na jejich žádost voličský průkaz. Zažádat o něj lze osobně, písemně či online.