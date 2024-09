S extremisty a populisty nemá smysl vládnout, míní lídr SPOLU Kožušník

Kde má podle vás Liberecký kraj momentálně největší slabiny?

Největší slabiny jsou v dopravním spojení a infrastruktuře, a také v nedostatku lékařů v příhraničních oblastech. Nedostatečné spojení s ostatními metropolemi a problémy s veřejnou dopravou bohužel negativně ovlivňují kvalitu života obyvatel.

Co dál se v kraji nedaří?

Problematická je veřejná doprava, zejména slabé spojení autobusy a zpožďování vlaků. Kromě toho je v příhraničí vážný nedostatek specialistů, jako jsou zubaři a pediatři.

Na to se, předpokládám, budete chtít v nadcházejícím volebním období zaměřit?

Ano, zaměříme se na zlepšení veřejné dopravy, modernizaci zdravotnictví a řešení problémů spojených s dostupností lékařů. Důležitá bude také podpora školství a energetická soběstačnost. Chceme, aby kraj využil svou tradici v technologiích a inovacích. Máme pro to všechny předpoklady.

Už jste se o tom zmínil. Jaká je v kraji úroveň zdravotnictví?

Úroveň zdravotnictví je solidní, ale narážíme na nedostatek specialistů v příhraničních oblastech. Zvyšuje se rozdíl mezi městy, zejména krajským a venkovem.

Jak budete řešit právě nedostatek zubařů, psychiatrů, psychologů a dalších specialistů v pohraničí?

Zaměříme se na motivaci lékařů prostřednictvím dotací, bydlení a dalších benefitů, aby se usadili v menších městech a venkovských oblastech. Spolupracujeme také se zdravotními pojišťovnami a zvažujeme nábor lékařů z Ukrajiny. Ti samozřejmě musí projít nostrifikací, tedy ověřením jejich kvalifikace.

U mladých lidí narůstají tendence k sebevraždám. Co za tím podle vás stojí a jak tento problém řešit?

Příčinou je rostoucí tlak na výkon a nedostatek psychologické pomoci. Řešením je zvýšení dostupnosti psychologů a podpora duševního zdraví, včetně programů na školách. Řada odborníků poukazuje na problém s poruchou pozornosti, která má řadu příčin. Musíme se bavit o zdravém životním stylu, sportu, protože jak vím z vlastní zkušenosti – vedu projekt Prostě běž – tohle je jedna z mála cest, která funguje.

Vraťme se k dopravě. Co je podle vás hlavní prioritou v krajské infrastruktuře?

Zlepšit autobusové spojení do jiných měst, než je jen Praha. A samozřejmě tradiční prioritou je rozvoj železničního spojení mezi Libercem a Prahou, které zlepší dostupnost regionu a podpoří rozvoj ekonomiky.

Jaký máte postoj k výstavbě rychlostní silnice I/35 v Českém ráji?

Výstavbu nové silnice I/35 podporujeme. Tisíce aut, která denně projíždějí obcemi na současné trase – a jejich počet se dokončením úseku dálnice D 35 od Hradce Králové k Jičínu ještě násobně zvýší – je třeba dostat mimo současnou zástavbu. Musíme se však postarat o to, aby nová silnice, ideálně ve čtyřpruhovém uspořádání, nepoškodila unikátní krajinu Českého ráje. To znamená schovat ji co možná nejvíce pod stávající terén.

Jak aktuálně vidíte bezpečnost občanů v Libereckém kraji? Bude potřeba se na tuto problematiku do budoucna zaměřit?

Bezpečnost je na dobré úrovni, ale je důležité zaměřit se na prevenci a podporu místních bezpečnostních složek. Problémem jsou některé nebezpečné úseky na silnicích v kraji a samozřejmě musíme být připraveni na kritické změny v této oblasti.

Myslíte si, že problémy vlády v čele s ODS ovlivní voliče při rozhodování v krajských volbách?

Ano, mohou mít vliv, ale situaci vnímám tak, že alternativní nabídka opozice je mnohem horší a vrhla by celou naši zem do mnohem větších problémů. Liberecký kraj má tradici většího zájmu o krajská témata a regionální hnutí. Věřím, že naši voliči jsou schopni rozlišovat mezi volbami do Sněmovny a do kraje.

Kdo pro vás může být koaličním partnerem, a kdo naopak rozhodně ne?

Koaličním partnerem mohou být strany, které sdílí podobné hodnoty jako SPOLU, tedy například Starostové pro Liberecký kraj. Nepřijatelní jsou pro nás extremisté a strany s populistickými programy. S nimi totiž nemá smysl vládnout.

3. července 2024