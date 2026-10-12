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Dohodnuto. V Liberci utvoří koalici Starostové s Lepším Libercem a LOL+Piráty, ANO v opozici

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  10:17aktualizováno  10:25
Koalici v Liberci představili lídři SLK Lukáš Hájek (vlevo), Martina Teplá za...

Koalici v Liberci představili lídři SLK Lukáš Hájek (vlevo), Martina Teplá za Lepší Liberec a Jan Hruška za Piráty+LOL. (12. října) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Koalici v Liberci představili lídři SLK Lukáš Hájek (vlevo), Martina Teplá za...
Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký...
Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký...
Koalici v Liberci utvoří vítězní Starostové pro Liberecký kraj s Lepším...
14 fotografií
Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj s Lepším Libercem a LOL+Piráti. V 39členném zastupitelstvu by měli pohodlnou většinu 31 hlasů. V opozici tak asi zůstane jen ANO, které bylo součástí radniční koalice posledních 12 let.

Výsledky voleb 2026

Z 11 kandidátek v komunálních volbách v Liberci uspěly čtyři. Vítězné hnutí SLK získalo 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11, třetí ANO osm a LOL+Piráti šest. Hlasovalo 40,64 procenta voličů.

Výsledky voleb v Liberci: Starostové vítězí před Lepším Libercem, ANO až třetí

Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, prohlásil lídr SLK Lukáš Hájek. Zda se stane primátorem, zatím nechtěl potvrdit, o rozložení sil v radě strany ještě jednají. „Pokud není dohodnuto všechno, není dohodnuto nic,“ řekl.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník z SLK, který stotisícové krajské město vedl poslední dvě volební období, post neobhajoval, na kandidátce Starostů byl dvojkou.

V uplynulém volebním období v Liberci vytvořilo vítězné SLK koalici s ANO, Piráty a původně také s ODS. Dohromady měla tato koalice 29 z 39 mandátů, v této podobě ale nevydržela celé volební období.

Po korupční kauze spojené s tehdejším lídrem ODS a nyní již bývalým členem strany Petrem Židkem skončila ODS v dubnu 2024 v opozici. Po těchto volbách ODS v zastupitelstvu dokonce poprvé od roku 1994 není, nepřekonala pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátu.

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Dohodnuto. V Liberci utvoří koalici Starostové s Lepším Libercem a LOL+Piráty, ANO v opozici

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