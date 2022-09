Starostové poráží po těsném souboji v Liberci ANO, třetí je LOL

Po sečtení téměř 99 procent všech hlasů získali Starostové pro Liberecký kraj (SLK) přes 28 procent hlasů.

První sérii jednání má už za sebou obhajující primátor za Starosty Jaroslav Zámečník. „S někým se známe více, protože jsme čtyři roky osobně spolupracovali, takže jsme s nimi nemuseli řešit detaily. S některými dalšími, se kterými jsme nebyli třeba až tak úzce spojení, jsme víc probírali třeba programovou shodu nebo naopak rozdíly,“ uvedl Zámečník. Rovnou však vyloučil spolupráci s SPD.

Druhé ANO pak téměř 27 procent. „Z toho, co se ke mně dostávalo před volbami, bylo jasné, že ten výsledek bude hodně natěsno mezi námi a Starosty. I ty předběžné průzkumy, i když na ně moc nedám, tak na to také trochu ukazovaly,“ shrnula Šárka Prachařová z ANO, která po prvních povolebních jednáních připustila, že se teoreticky může zrodit koalice bez ANO.

„Něco tomu trošku nasvědčovalo. Ze všech stran je to zatím jen takové oťukávání a mluvení o možnostech a o nějakých mantinelech, ve kterých se budeme pohybovat, takže bych tomu nechala ještě čas,“ dodala p Prachařová.

Třetí skončil Liberec otevřený lidem (LOL). „Jsme s výsledkem poněkud za očekáváním, ale v situaci, kdy při těchto volbách evidentně hrála velkou roli celostátní politika, je to vlastně výsledek přijatelný,“ svěřil se lídr LOL Jaromír Baxa.

LOL chtěl získat deset zastupitelů, tedy kolem dvaceti procent hlasů. „Máme kolem 13 procent. Takže svůj cíl jsme úplně nesplnili,“ přiznal Baxa, kterého překvapil výsledek ODS, která skončila na pátém místě.

„Čekal jsem, že budou mít víc. Stejně tak jsem nečekal takový úspěch SPD (skončila na čtvrtém místě, pozn. red.) a ANO. Voliči hodně dávají všem vzkaz přes celostátní politiku. Myslím, že nás čekají hodně zajímavá koaliční vyjednávání,“ dodal Baxa.

Ve štábu SPD v poslanecké kanceláři Radovana Vícha v liberecké Železné ulici panovala spokojenost. Před čtyřmi lety se na radnici Svoboda a přímá demokracie neprobojovala.

Lídr kandidátky Svatopluk Holata uvedl, že jde o splnění cíle. „Věřili jsme si na dvojciferný výsledek a ten máme. Uspěli jsme, vstupujeme do zastupitelstva a pokud nás někdo osloví, jsme připraveni vstoupit i do koalice. Rádi bychom jednali ovšem s těmi, se kterými máme nějakou programovou shodu, čím více bodů, tím lépe pro naše voliče,“ řekl Holata.

A co bylo podle něj příčinou úspěchu SPD? „Kromě toho, že lidé vidí naši snahu o to, jim pomoci, tak je to dané i tím, že jsme sestavili kandidátku složenou ze známých osobností, o kterých lidé vědí, co tady v minulosti ve veřejném životě dělali. Naše píle ve prospěch tohoto regionu se ve volbách zúročila,“ zamyslel se lídr kandidátky.

To ve štábu ODS panovalo rozčarování. „Spokojeni samozřejmě nejsme. Počítali jsme s tím, že naše čtyřletá práce v zastupitelstvu přinese větší ovoce,“ komentoval lídr kandidátky ODS Petr Židek.

Podle něj se ve výsledcích voleb odráží situace v celostátní politice i současná energetická krize. „Trochu mě mrzí, že si lidé spojují celostátní a komunální politiku. Jsem ale přesvědčený, že my jsme udělali maximum,“ dodává Židek, který teď očekává, jak se bude vyvíjet povolební vyjednávání. „V tuto chvíli nemůžeme jít do koalice s SPD,“ ujistil.

Liberečtí Piráti jsou naopak s výsledky spokojeni. „Vzhledem k tomu, že kandidujeme úplně poprvé do zastupitelstva města, tak dosavadní výsledky hodnotíme kladně. Jak už jsme dříve řekli, naše témata jsou jasná: sociální oblast, sociální bydlení a digitalizace,“ řekl lídr libereckých Pirátů Jan Hruška. I on se domnívá, že výsledky kopírují aktuální celostátní nastavení. Také Piráti vyloučili spolupráci s SPD.

Lídry nepříjemně překvapila nízká volební účast. „Možná je to deziluze ze stávající situace,“ dodává Hruška.

V Jablonci nad Nisou zvítězilo hnutí ANO, na druhém místě skončila ODS a na třetí SPD. Následovali Piráti, Společně pro Jablonec, Starostové pro Liberecký kraj a Pro Jablonec.

V České Lípě zvítězilo hnutí ANO následované Živou Lípou. Třetí skončila SPD, na čtvrtém místě se umístila kandidátka Spolu. Přes pět procent se ještě přehoupla kandidátka PRO Českou Lípu.

V Semilech zvítězila Volba pro Semily. Za ní skončilo ANO, SPOLU, ODS s podporou KDU-ČSL a KSČM.