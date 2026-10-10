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Výsledky voleb v Liberci: Starostové vedou před Lepším Libercem, ANO až třetí

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  18:50aktualizováno  19:15
Vládnoucí SLK jde do nadcházejících voleb v krajském městě s mladým lídrem...

Vládnoucí SLK jde do nadcházejících voleb v krajském městě s mladým lídrem Lukášem Hájkem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Lídrem ANO v Liberci je šestatřicetiletý Tomáš Rec. Jeho ambicí je vyhrát volby...
Společnou kandidátku Pirátů a uskupení Liberec otevřený lidem vede do...
Uskupení Liberecká 9 povede do nadcházejících komunálních voleb politik a...
Dlouholetá politička Martina Teplá se připojila k novému projektu Lepší Liberec...
8 fotografií
Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vedou zatím v komunálních volbách v Liberci Starostové pro Liberecký kraj. Za nimi se drží kandidátka Lepší Liberec, na pomyslný bronz by dosáhlo hnutí ANO.

Výsledky voleb 2026

Starostové mají při sečtení zhruba padesáti procent okrsků bezmála 28 procent hlasů.

„Zatím to vypadá, že Starostové pro Liberecký kraj směřují k vítězství, což by byla obrovská čest. Samozřejmě zatím máme sečtenou polovinu okrsků. Třeba SPD se pohybuje kolem pětiprocentní hranice, tak musíme počkat, jak to finálně dopadne,“ řekl lídr Starostů Lukáš Hájek.

Vládnoucí SLK jde do nadcházejících voleb v krajském městě s mladým lídrem Lukášem Hájkem.
Lídrem ANO v Liberci je šestatřicetiletý Tomáš Rec. Jeho ambicí je vyhrát volby a stát se primátorem.
Společnou kandidátku Pirátů a uskupení Liberec otevřený lidem vede do komunálních voleb v Liberci Jan Hruška.
Uskupení Liberecká 9 povede do nadcházejících komunálních voleb politik a podnikatel Zdeněk Chmelík.
8 fotografií

Na druhém místě s 22 procenty je kandidátka hnutí Lepší Liberec. „S výsledky jsme v tuto chvíli spokojení. Nechceme nic předjímat, ale mám radost za celý tým. Teď jsme ještě na začátku, ale myslím si, že je to skvělé. Moc děkujeme voličům a moc děkuji našemu týmu, celé kandidátce, protože je to jejich velká zásluha,“ sdělila ze štábu lídryně kandidátky Martina Teplá.

Na otázku, zda výsledek odpovídá jejich očekáváním, odpověděla, že určitě.

Třetí místo drží hnutí ANO, které věřilo, že komunální volby vyhraje. „Vidíme, že nám Starostové utíkají, ale zatím čekáme, jak to bude dál,“ sdělil lídr kandidátky Tomáš Rec. „Uvidíme, jaká budou povolební vyjednávání. To bude klíčové.“

Na čtvrtém místě se aktuálně nachází společná kandidátka LOL (Liberec otevřený lidem) a Pirátů s téměř třinácti procenty.

„Aktuálně to vypadá na stejný počet mandátů, jako jsme měli v tomto stávajícím volebním období, tedy na šest. Takže to hodnotíme jako udržení si pozic,“ uvedl Jan Hruška, lídr kandidátky Pirátů a LOL.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka, Jana Černochová, Martin Portlík, Miloš Vystrčil. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka, Jana Černochová, Martin Portlík, Miloš Vystrčil, Zdeněk Nytra a další. (10. října 2026)
316 fotografií

„Doufám, že se ještě posuneme, protože si myslím, že jsme ukázali hezkou volební kampaň. Máme řadu zajímavých témat, jak posunout Liberec. Tak doufám – čekají nás ještě nějaké silnější volební obvody,“ dodal s nadějí upřenou k voličům ze Starého a Nového Města Liberce.

Páté místo s téměř pěti procenty hlasů patří SPD. „Zatím se to pohybuje okolo pěti procent a doufáme, že až budou sečtené velké obvody, což jsou sídliště a střed města, že se nad těch pět procent určitě dostaneme,“ myslí si lídr kandidátky Tomáš Paleček.

Kolem čtyř procent má i kandidátka ODS a Sportovců. „Samozřejmě jsme z toho výsledku, který znamená, že bychom se do zastupitelstva nedostali, zklamaní a trošku smutní. Pravděpodobně jsme neudělali program, který by dostatečně oslovil voliče. Nebo jsme ho neuměli skrz kampaň dobře nabídnout,“ posteskl si lídr kandidátky Jiří Veselka.

Po sečtení více než poloviny hlasů v Liberci nepředpokládá, že by se jejich šance zlepšily. „Mám zkušenosti i z minulých voleb, takže už to nevidím jako reálné.“

ANO vede v Jablonci, v Lípě utíká Živá Lípa

V Jablonci vede ANO s 26 procenty, na druhém místě jsou Starostové pro Liberecký kraj, třetí příčka aktuálně patří ODS. Do zastupitelstva by se dále dostaly kandidátky Společně pro Jablonec, Piráti a nezávislí, SPD a Spolu se Sportovci – pro Živý Jablonec.

V České Lípě je na prvním místě Živá Lípa následovaná hnutím ANO. Třetí je ODS. Do zastupitelstva by dále šly Společně a SPD.

V Semilech už vyhrála kandidátka Moje Semily, druhé skončilo hnutí ANO, na třetím místě je Volba pro Semily. Svoje zástupce bude mít o Společně pro Semily a ODS.

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Výsledky voleb v Liberci: Starostové vedou před Lepším Libercem, ANO až třetí

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