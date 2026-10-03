Chceme nakopnout stavbu městských bytů, říká lídr libereckých Pirátů

Co vás vedlo ke spojení s opozičním uskupením Liberec otevřený lidem (LOL), jehož zástupci patří mezi časté kritiky současného vedení Liberce, tedy i Pirátů, kteří jsou v radniční koalici?
Čtyři roky zkušeností v zastupitelstvu mi ukázaly, že na zásadní věci máme stejný pohled a umíme spolupracovat. Jsem rád, že se nám podařilo vytvořit tým odborníků, kteří jsou úspěšní ve svých profesích a chtějí věnovat svůj volný čas Liberci, mají energii a schopnost posouvat jednotlivé věci dopředu. A zároveň máme zkušenosti jak z vedení města, tak i z důsledné opozice.
Komunální volby v Libereckém kraji
kandidáti v okresních městech
Co podle vás v současnosti trápí Liberečany nejvíce?
My jsme si v roce 2024 udělali sociologický výzkum a z něj vyplynula čtyři zásadní témata: doprava a průjezdnost městem, dále nedostupnost bydlení, vzhled a čistota parků, ulic a MHD a velké téma bylo také bezpečnost. Třeba na Fügnerově ulici. A my se na to samozřejmě snažíme reagovat naším programem.
Na billboardech se u vaší fotky mohou Liberečané dočíst motto „Bydlet a neplatit ranec“. Jak chcete řešit nedostupné bydlení?
Chceme nakopnout stavbu městských bytů. Jsem rád, že se podařilo v tomto volebním období postavit bytový dům na Žižkově, kde našlo domov více než 150 Liberečanů. A chceme v tom pokračovat. Je rozpracováno projektově 220 nových bytů, dva bytové domy v Rochlicích, na Papírovém náměstí 150 městských bytů. Když jsem na radnici začal, tak jsem zkoumal stav jednotlivých bytových domů. A celá řada z nich je na pokraji dožití – je nutné je zrekonstruovat. Takže chceme zrekonstruovat 90 bytů, jsou to bytové domy třeba v Ruprechticích, naproti kostelu ve Vrchlického ulici, což je krásný prvorepublikový dům, který byl v minulosti postaven pro úředníky. Nebo mohu zmínit bytový dům pod přehradou ve Dvorské ulici – je to bývalý hostinec Liebiega. Je to opět krásný bytový dům, který chceme zrekonstruovat. Celkem získáme 90 nových bytů, které jsou teď neobyvatelné.
V oblasti bydlení se mi podařilo začít Libereckou nájemní agenturu, což je velmi úspěšný projekt, kde získáváme byty od soukromých majitelů, které byly doposud prázdné, a vracíme je zpátky na nájemní trh. Za tu dobu se nám podařilo získat 50 nových bytů, což se dá přepočíst jako jeden velký nájemní dům. V tom chceme pokračovat.
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Považujete Liberec za bezpečné město?
Máme určité rezervy v některých lokalitách, typicky třeba Fügnerka, v minulosti to byl areál Textilany, kde se scházeli drogově závislí a problematické osoby. Na to je potřeba reagovat sociální prací i prevencí. Jsem rád, že se podařilo zachovat asistenty prevence kriminality, kteří působí přímo v terénu a doplňují práci městské policie. Zároveň je třeba posilovat městskou policii, na té Fügnerce zavést nonstop služebnu. Také je potřeba v problematických místech zvýšený dozor, třeba alespoň kamerového systému. Městská policie má pět přenosných kamer, které může instalovat různě po městě podle toho, jak se objevují problémy. S některými místními komisemi jsem to řešil, například v Ruprechticích.
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Jaké jsou vaše další priority?
Hlavně bych si přál, aby se v Liberci skvěle žilo rodinám s dětmi, lidem v produktivním věku i seniorům. A aby lidé nemuseli za lepším životem odcházet jinam. Proto chceme například více peněz do jednotlivých čtvrtí, které občas bývají na okraji zájmu. Pak chceme nastartovat městskou výstavbu. Chceme špičkové školství, které nám budou jiná města závidět. Trochu hřešíme na krásnou přírodu, která kolem Liberce je, ale přímo ve městě chybí pěkné parky, proto chceme vytvořit bezpečnou promenádu kolem celé přehrady, rekonstruovat park nad přehradou a proměnit třeba džungli za fotbalovým stadionem na říční park. Pak je pro nás určitě důležitá městská hromadná doprava, kde chceme zavést patnáctiminutovou jízdenku nebo posílit okružní linky.
Motoristé si často stěžují v Liberci na dopravu, kolony, nekoordinované dopravní stavby. V čem je podle vás problém a jak byste mu předešli?
Zásadní je koordinace. Na městě řeší stavby dva náměstci a dva odbory, takže už tam může vznikat určitá míra nekoordinace. Zároveň je potřeba mluvit se správci sítí, s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD, pozn. red.) i s krajem, a to pravidelně. Souběh dopravních uzavírek je velký problém. U oprav a rekonstrukcí ulic bychom proto neměli soutěžit jen podle nejnižší ceny, ale větší váhu dát také době dokončení.
Zároveň se můžeme přiučit od ŘSD, které používá takzvané akcelerační platby, kdy je dodavatel finančně motivován dokončit stavbu rychleji. U zásadních dopravních uzlů bychom k tomu měli přistoupit také. Můžeme tím zkrátit dobu rekonstrukce i martyrium objízdných tras a lidem ušetřit část problémů, které dlouhé uzavírky způsobují.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Ve volebních videích kladete důraz na to, že vaši kandidáti znají své čtvrti. Která čtvrť je na tom v Liberci nejlépe, a která naopak nejhůře? Co pro uzavření pomyslných nůžek chcete udělat?
Nemyslím si, že by se čtvrti daly hodnotit na nějaké škále. Každá má nějaký svůj problém. Snažím se navštěvovat jednotlivé místní komise, bavit se s nimi. Někde řeší více parkování, jinde možnosti vyžití a někde třeba průmyslový objekt a zápach z něj. Takže nějakou pomyslnou soutěž mezi čtvrtěmi bych tam asi neviděl. Město má poměrně rozsáhlý soupis problémů jednotlivých čtvrtí, ale nemá je kdo vyřizovat. To chceme změnit. Chceme dát více peněz přímo do jednotlivých čtvrtí na menší projekty v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun, které přitom mají velký dopad na každodenní život místních obyvatel.
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Jablonec převálcoval Liberec v žebříčku měst, kde se žije nejlépe
Ve svém medailonku uvádíte, že jako Liberečan závidíte Jablonci. Proč?
Platí to stále. Jablonci závidím především jejich přehradu a velké korzo kolem ní. Myslím, že zrovna tam bychom se měli inspirovat. V Liberci se aktuálně otevřela hráz, město dokončuje projekt promenády na jedné straně, ale aby to celé dávalo smysl, tak musí kolem přehrady vzniknout bezpečná promenáda kolem dokola. Chceme řešit cestu i podél Zvolenské ulice, aby se tam dalo bezpečně jezdit na kole, aby tam mohli jezdit rodiče s dětmi a s kočárky. Zároveň chceme řešit i přilehlý lesopark, kde byl v minulosti vypracovaný projekt, ale nikdy se nerealizoval.
Anebo v participativním rozpočtu zvítězil návrh na rekonstrukci parku pod klášterem, což je taková přirozená propojka přehrady s centrem města. Je připravený projekt v hodnotě zhruba 25 milionů, ten chceme v následujícím volebním období dokončit. Vzniklo by krásné přirozené zelené srdce města. Co by za to v jiných krajských městech dali.
Jan Hruška
Je mu 40 let, bydlí v Liberci na Starém Městě. Poslední čtyři roky pracuje jako náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21. Je členem Rady města a libereckého zastupitelstva, zároveň pracuje v marketingu jako reklamní textař.
Má jedno dítě v předškolním věku, baví ho horská turistika a dálkové treky. Je velkým fanouškem Slovanu Liberec i fotbalu obecně, objíždí stadiony od Marrákeše po Košice. Sbírá vše liberecké, zejména historické pohledy, odznaky a fotbalové vstupenky. V politice a u Pirátů působí od roku 2018.
Měl by se Liberec pouštět do velkých projektů, jako je například koupě zámku nebo investice do lanovky na Ještěd?
Velké investice se často pojí i se zadlužováním města. A dluh může být dobrý sluha, ale zlý pán. My zastáváme názor, že úvěry jsou možné, ale musí to být jako forma dotační spoluúčasti nebo investice s vysokou návratností, například u bydlení. Právě na takové velké projekty se chceme soustředit.
Jak zvládá Liberec hospodařit s penězi?
Myslím, že je prostor pro úspory. A ta největší vždycky vzniká před vypsáním zakázky. Proto je důležitá kvalitní projektová příprava. My bychom rádi u velkých staveb zavedli nezávislý audit, který může projekt vylepšit a přinést třeba i úsporu. Zároveň je důležité říct, že výběrové řízení by mělo být takové, aby parametry nevylučovaly většinu účastníků. Protože v Liberci máme několik zkušeností, že do soutěže se třeba přihlásila jedna stavební firma.
Zároveň bychom měli hledat nové způsoby a cesty, jak řešit zakázky. Třeba na skatepark se nám podařilo poprvé v historii Liberce použít metodu Design and Build, kdy jedna firma projekt připraví a zároveň podle něj stavbu zrealizuje. Pro radnici to znamená menší zátěž pro úředníky a více prostoru na další projekty. Dodavatel je zároveň motivovaný připravit projekt tak, aby ho dokázal efektivně postavit.
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Jak vidíte své šance v podzimních volbách?
Naší ambicí je navázat na výsledky z roku 2022, kdy máme jako Piráti dva zastupitele a LOL šest zastupitelů. A to je pro nás hranice, od které se chceme odpíchnout výš.